Es geht wieder los! Die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 öffnet ihre Pforten. Die Auslosung hat es dabei für den TSV Hartberg in sich, die Top-3 der Vorsaison sind die Gegner in den ersten vier Runden. Zum Auftakt trifft das Schopp-Team in der Profertil Arena auf den LASK (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Das Duell erhält zusätzliche Würze, wechselten doch beiderseits Stürmer in das andere Lager. TSV-Toptorjäger Maximilian Entrup zu den Linzern, und Elias Havel kam von den Athletikern zum Vorsaison-Überraschungsfünften aus der Ost-Steiermark. Schiedsrichter ist der Niederösterreicher Markus Hameter.

Maximilian Entrup in der vergangenen Saison und hier am 21. April noch für den TSV Hartberg in Linz, morgen mit dem LASK gegen seinen Ex-Klub in Hartberg zu Gast.

"Wir wissen schon was auf uns zukommt"