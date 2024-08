Spiel eins für die Tiroler nach elfjähriger Ära von Langzeit-Trainer Thomas Silberberger, dessen Zepter mit der neuen Saison 2024/25 der ADMIRAL Bundesliga, der die Wattener nunmehr seit sechs Jahren angehören, Philipp Semlic übernommen hat. Auf sein Heimdebüt mit der WSG Tirol in einer Pflichtpartie hat der 41-jährige Vorauer noch eine Woche zu warten, in Runde eins geht es für sein Team erstmal am morgigen Samstag auswärts im West-Duell beim SCR Altach ran (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Erste Standortbestimmung für die Elf um Kapitän Valentino Müller, dessen Bruder Dario Athletiktrainer beim Gegner ist.

Will bei seiner ADMIRAL Bundesliga-Premiere sogleich anschreiben: WSG Tirol-Neo-Cheftrainer Philipp Semlic (l.), den Sportdirektor Stefan Köch als Nachfolger für Langzeittrainer Thomas Silberberger verpflichte hat. Auf zu "neuen Ufern" bei den Wattenern.

"Wollen positiven Schwung der Cup-Partie mitnehmen"

Mit dem Gastspiel im Ländle startet die WSG Tirol in ihre sechste Saison in der ADMIRAL Bundesliga. Nach dem gelungenen Saisonauftakt in Runde eins UNIQA ÖFB Cup wollen die Wattener auch im Ligabetrieb voll anschreiben.

"Es ist die erste Runde für alle Bundesligisten und deswegen weiß man noch nicht genau wo man steht. Wir wollen den positiven Schwung der Cup-Partie in dieses Spiel mitnehmen und von Anfang an unser Spiel auf den Platz bringen", blickt Philipp Semlic seinem ersten Cheftrainer-Auftritt in der ADMIRAL Bundesliga zuversichtlich entgegen.

"Wir müssen definitiv darauf vorbereitet sein, dass die Altacher Druck machen. Dem möchten wir Stand halten und unsere Situationen sauber ausspielen, die Räume sauber bespielen sowie gegen den Ball eine hohe Disziplin und eine gute Intensität an den Tag legen."

Konträre Saisonstarts

Während Kapitän Valentino Müller (gebürtiger Vorarlberger) & Co. mit einem 3:0-Derbysieg die ÖFB-Cup-Hürde Imst bravourös meisterten, hatte die Standfest-Elf bereits zum Saisonauftakt einen herben Rückschlag einzustecken. Die Altacher, die in der laufenden Transferperiode Ex-WSG-Kicker Luca Kronberger per Fixverpflichtung ins Rheindorf holten, unterlagen dem Regionalligisten SR Donaufeld aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk mit 0:2 und schieden somit zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus dem nationalen Cupbewerb aus. Nachdem die Vorarlberger im Bewerb im Vorjahr noch bis ins Viertelfinale gekommen waren.

Nach Abschlusstraining im Gernot Langes Stadion via Arlbergpass ins Ländle

Bereits am Freitagnachmittag macht sich der WSG-Tross via Arlbergpass auf den Weg ins Ländle. Nach der Spieltagspressekonferenz mit Trainer Philipp Semlic und Sommer-Neuzugang Lukas Hinterseer um die Mittagszeit ging das Abschlusstraining im heimischen Gernot Langes Stadion über die Bühne, ehe die rund dreistündige Anreise ins Teamhotel ansteht.

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Rd. 1: Auftakt mit Aufsteiger kontra Vizemeister

Baumis Bundesliga-Expertentipp, Runde 1: Je drei Auswärtssiege und "X", kein Heim-Dreier

ADMIRAL Bundesliga: Alles Wissenswerte für die neue Saison 2024/25

On the road again! 🛣



Mit dem richtigen Lesestoff im Gepäck sind unsere WSGler am Nachmittag Richtung Ländle aufgebrochen. Gute & sichere Anreise, Burschen! 😁💚#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/9kMzBC5gL8 — WSG Tirol (@WSGTIROL) August 2, 2024

Fotocredit: WSG Tirol