Der FC Red Bull Salzburg eröffnet heute Freitag um 20:30 die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 mit einem Auswärtsspiel beim GAK 1902. Es ist schon eine Weile her, genau genommen 17 Jahre und 74 Tage, als die Anhänger der "Rotjacken" ihr Team zuletzt in Österreichs höchster Spielklasse anfeuern durften. Die Euphorie vor dem Auftakt ist im roten Teil von Graz grenzenlos. Ligaportal überträgt jetzt live im Ticker-Center und in der Ligaportal-App.

Das Kräftemessen von Aufsteiger GAK und dem entthronten Serienmeister FC Red Bull Salzburg eröffnet die neue Bundesliga-Saison. Außerdem fand heute bereits die erste Runde in der Admiral 2. Liga (zum Ticker) statt - zudem sind zurzeit viele Partien aus den Regionalligen und Landesligen live. Mit Ligaportal seid ihr immer live am Ball.

