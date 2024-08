Auch wenn der GAK 1902 beim "Eröffnungsspiel" der Saison 2024/25 gegen den FC Red Bull Salzburg in die ADMIRAL Bundesliga nicht anschrieb, kann der Aufsteiger erhobenen Hauptes und mit viel Positivem aus dem Match gehen. Bis zum Abpfiff hielten die Grazer die Partie offen. Die Roten Bullen legten furios los und 2:0 vor, die Rotjacken schlugen zurück, bewiesen Comebacker-Qualität, ehe in der Nachspielzeit von Halbzeit eins Konaté per Elfer den 2:3-Endstand erzielte. Den 9.100 Zuschauern wurde viel geboten. Wie das "Tor des Monats" durch Michael Lang per Außenristschlenzer. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Zwei Traumtorschützen des Abends im rassigen Duell. Links Dorgeles Nené, der mit einer filigranen Aktion die Salzburger 2:0 in Front schoss, rechts Michael Lang, der mit seinem Geniestreich den GAK heranbrachte und den Grazern das erste Bundesligator nach über 17 Jahren bescherte. Diese Auftaktpartie mit fünf Toren in der ersten Halbzeit (vier davon in 18 Minuten!) macht Geschmack auf mehr... beste Werbung für die ADMIRAL Bundesliga!

„Der Start war natürlich katastrophal"

Gernot Messner (Cheftrainer GAK 1902) über...

…die Partie: „Der Start war natürlich katastrophal. Da hat man gleich die Geschwindigkeit gesehen, die Salzburg hat. Die Reaktion der Mannschaft war dann überragend. Dann bekommst du kurz vor der Pause einen Elfmeter, der richtig bitter ist. Umso länger das Spiel gedauert hat, umso mehr Selbstvertrauen hat die Mannschaft bekommen. Wir haben Salzburg schon etwas ins Wanken gebracht. Ich bin unter dem Strich schon zufrieden. Das erste Ziel war, gut anzukommen. Wir haben gewusst, dass wir lernen müssen.“

…einen möglichen Elfmeter für den GAK nach einen Zweikampf zwischen Frieser und Dedic: „Wenn er einen leichten Schubser bekommt, ist es für mich ein Elfmeter. Die Hand ist oben, beim Genick hat er ihn etwas geschubst.“

"Das Gefühl ist, trotz des Ergebnisses, sehr positiv.“

Dieter Elsneg (Sportlicher Leiter GAK 1902): „Nach dem 0:2 hat jeder so ein Worst-Case-Szenario im Kopf gehabt. Dementsprechend bin ich schon sehr stolz, wie die Mannschaft in weiterer Folge das Spiel gestaltet hat. Die Mannschaft hat das toll gemacht. Das Gefühl ist, trotz des Ergebnisses, sehr positiv.“

Daniel Maderner (Mittelstürmer GAK 1902) im Vorfeld über die neue Saison: „Man sieht es mit diesen Fans, dieser Euphorie. Das müssen wir einfach mitnehmen. Wir müssen aber auch konsequenter arbeiten und ein neues Spiel reinbekommen. Vom System her und allem, an dem müssen wir einfach arbeiten. Wir müssen uns stetig verbessern, etablieren in der Liga. Dann sehen wir, was passieren kann.“

"In meiner ersten Bundesligapartie, ein Traum geht in Erfüllung"

Michael Lang (1:2-Torschütze GAK 1902) über...

…die Partie: „Wir hätten heute gerne etwas mitgenommen. Mit der Atmosphäre und in der ersten Partie, ist das extrem schade, dass wir keinen Zähler mitgenommen haben. Wir haben bis zum Schluss gefightet. Wir wollten zumindest einen Zähler mitnehmen. Zum Schluss haben wir auch noch die ein oder andere Möglichkeit gehabt. Nächstes Spiel spielen wir auf drei Punkte.“

…sein Tor: „Mein Tor freut mich natürlich riesig. In meiner ersten Bundesligapartie, ein Traum geht in Erfüllung. Gleich mit dem Außenrist mit dem ersten Kontakt, so oft treffe ich den nicht. Das bleibt mir sicher lange in Erinnerung.“

Beherzter Einsatz des großartig gegenhaltenden GAK, was auch Toptorjäger Karim Konaté beim FC Red Bull Salzburg zu spüren bekam. Aus dem Spiel heraus gelang dem ivorischen BL-Torschützenkönig der Vorsaison kein Treffer, allerdings per von "Pechvogel" Rosenberger verursachtem Handelfmeter der entscheidende zum 3:2-Endstand für die Roten Bullen.

„Wir brauchen uns gar nicht verstecken und sind auch stolz"

Benjamin Rosenberger (Außenspieler GAK 1902) über...

…sein Eigentor: „Ein gebrauchter Tag für mich. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl mit dem rechten Fuß. Ich habe mir gedacht, dass gibt es nicht. Es hat mir extrem leidgetan für die Jungs.“

…den Elfmeter: „Ich habe gespürt, dass der Ball auf die Hand geht. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn er es sich anschaut, er Foul geben kann. Weil er trifft mich zuerst unten am rechten Fuß. Deshalb komme ich nicht zum Ball. Dann ist es sehr unglücklich. Aber du kannst dann, so wie ich mit der Hand hingehe, einen Elfmeter geben.“

…den Start in die neue Saison: „Das Spiel hat gezeigt, was wir für eine Truppe sind. Was in uns steckt. Deshalb tut es mir heute noch mehr leid. Wir kommen so zurück. Wir brauchen uns gar nicht verstecken. Wir sind heute auch stolz. Da können wir aufbauen. Es werden Gegner kommen, wo wir ihnen dann zeigen, wo es langgeht.“

Marco Perchtold (Routinier GAK 1902): „Das Spiel ist schwer, Revue passieren zu lassen. Wir haben einen katastrophalen Start gehabt. Wir waren gleich mal 2:0 hinten. Wir sind aber unglaublich zurückgekommen. Machen dann das 2:2 und bekommen dann aber das 3:2. Wir haben auch Chancen, in Führung zu gehen. Von mir hat es dann ausgeschaut wie ein Elfmeter an den Dominik Frieser. Am Platz war es glasklar. Da machen wir vielleicht das 3:3 mit roter Karte. Wir können aber zufrieden sein mit der Leistung, auf die können wir aufbauen.“

Feierte nach der Pflichtpartie-Premiere als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup in Dornbirn nun auch beim Bundesliga-Debüt einen Sieg: Pepijn Lijnders, der allerdings auch sah, dass noch viel zu tun ist. Gerade für das bevorstehende Champions-League-Qualispiel gegen Twente Enschede am Dienstag in der Red Bull Arena wird es bei seinem Team einer Steigerung bedürfen.

„Die erste Halbzeit war exzellent, obwohl wir zwei Tore kassiert haben"

Pepijn Lijnders (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

…mögliche Neuzugänge (im Vorfeld): „Zuerst schaue ich immer auf die Akademie. Was haben wir da, was haben wir innerhalb unserem Team. Mit unserem schmalen Kader bekommen die jungen Spieler eine Chance. Wenn eine Möglichkeit kommt, einen Spieler zu holen, der wirklich unsere erste Elf stärkt, dann werden wir das natürlich machen. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Sie ist voller Potenzial.“

…die Partie: „Die Grazer sind noch im Aufschwung, da sie letztes Jahr den Titel geholt haben. Wir wussten, dass es schwierig wird. Die ersten Spiele der Saison sind immer so. Ich bin zufrieden, die erste Halbzeit war exzellent, obwohl wir zwei Tore kassiert haben. Wie wir den Ball bewegen, unser Aufbau war sauber. Wir konnten immer den freien Spieler finden. Das Pressing war auch okay.“

…das kommende Spiel gegen FC Twente Enschede: „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir jetzt regenerieren müssen. Sie haben das Spiel bereits im Kopf. Da haben wir dann ein großes Spiel.“

„Da war der Wechselwunsch da"

Bernhard Seonbuchner (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) zum möglichen Wechsel von Oumar Solet: „Da war der Wechselwunsch da. Da sind wir in Gesprächen. Ohne jetzt genauer ins Detail zu gehen, was den Klub oder den Status quo betrifft.

Der Oumar ist sicherlich ein sehr guter Spieler, der das hier über mehrere Jahre gezeigt hat und auch das Potenzial hat, in einer anderen Liga Fußball zu spielen.“

„Es war ein super Auftaktspiel"

Alfred Tatar (Sky-Experte) über...

…die Partie: „Es war ein super Auftaktspiel. Zusammengefasst möchte ich es so formulieren. Es ist zu wenig Leistung gewesen von Salzburg, dass ich sagen könnte, dass war ein verdienter Sieg. Zum anderen war es beim GAK, dass ein wenig gefehlt hat, dass man sagen könnte, sie hätten sich einen Punkt verdient.“

…den Titelkampf in der neuen Saison: „Am Titelkampf sind zwölf Teams beteiltigt, jedoch mit unterschiedlichen Chancen. Die besten Chancen teile ich Sturm Graz und Salzburg zu. Einen Millimeter dahinter den LASK und Rapid. Einen nächsten Millimeter den WAC und Hartberg. Es sind nur Millimeter.“

TOOOOOR! Wir treffen endlich wieder erstklassig!



Über 149.340 Stunden mussten wir auf dieses Tor warten!

Bravo #Lang für dieses absolute Traumtor 🤩

Übrigens unser letzter Torschütze war damals Philipp #Schenk

_____

⏱️ 10' #GAKRBS 1:2 #grazerak #AdmiralBL pic.twitter.com/nLt10X9dk9 — GAK 1902 (@grazerak) August 2, 2024

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty