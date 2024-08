Das Duell zweier Meistergruppen-Mannschaften der Vorsaison zwischen dem TSV Hartberg, in der abgelaufenen Saison 2023/24 Überraschungs-Fünfter, und dem LASK zum Auftakt der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison entschieden die Linzer knapp, doch verdient mit 2:1 für sich. Routinier und Innenverteidiger Philipp Ziereis mit dem 1:0 (29.) erzielte das erste BL-Saisontor für das Darazs-Team, ehe der starke Sommer-Neuzugang Melayro Bogarde kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (57.). Dominik Prokop ließ die Steirer mit dem Anschlusstor (60.) nochmal hoffen. Nachfolgend STATEMENTS aus dem TSV- und LASK-Lager.

Vielversprechendes ADMIRAL Bundesliga-Debüt für den 22-jährigen Niederländer Bogarde, der zudem sein Einstandstor für den LASK erzielte - zum 2:0.

„Erstes Spiel, erstes Tor"

Melayro Bogarde (LASK-Sommerneuzugang und Torschütze) über...

…den Sieg: „Ich habe ein bisschen gebraucht, aber dann lief es ganz gut. Wir haben nach unseren zwei Toren nur noch verteidigt. Das haben wir gut gemacht.“

…seinen Onkel Winston Bogarde (ehem. niederländischer Nationalspieler und Championsleague-Sieger): „Ich glaube, mein Onkel ist stolz. Erstes Spiel, erstes Tor. Auf Familienfesten sehen wir uns manchmal.“

…die Integration in die neue Mannschaft: „Ich fühle mich sehr wohl und bin gut in der Mannschaft angekommen.“

„Ich war am Ende froh, dass es aus ist"

Thomas Darazs (Cheftrainer LASK) über...

…den Zittersieg: „So ehrlich müssen wir sein, ich war am Ende froh, dass es aus ist. Ich muss meiner Mannschaft eine Gratulation aussprechen. Wir haben vor dem Spiel besprochen, dass wir es auf unsere Art und Weise lösen wollen, aber dass wir auch ready to rumble sind, wenn es nicht so einfach läuft.“

…die Entwicklung des Spiels nach dem 2:0: „Wir haben wegverteidigen müssen, weil wir nicht mehr so selbstbewusst gespielt haben wie vorher. Dann hast du die Möglichkeit zu verteidigen und auf Konter zu spielen oder du bist charakterlich gefestigt und verteidigst mit dem Ball und spielst jetzt erst recht. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen.“

…Qualität durch Stabilität beim LASK: „Ich glaube, die Burschen trauen sich nicht zu, wie gut sie sein können. Ich versuche es ihnen zu zeigen. Wir haben Trainingseinheiten, wo mir das Herz lacht. Wenn es uns je gelingt, so zu wachsen, dass wir das aufs Spielfeld bringen, dann bin ich gespannt, was sie erreichen können.“

Darazs über Boateng „Sportlicher und menschlicher Input überragend”

…Neuzugang Jerome Boateng: „Er hat erstmalig eine ganze Woche mit uns mittrainiert. Der sportliche und menschliche Input ist überragend. Wie er mit den jungen Spielern spricht, wie er versucht seine Erfahrung weiterzugeben, wie er vesucht, die ganze Mannschaft zu pushen.”

…wie er mit der Causa-Boateng (verurteilt wegen Körperverletzung) persönlich umgehe: „Ich kann das komplett trennen. Auch, weil ich mit ihm sehr viele Gespräche geführt habe. Wir kommen mit Jerome bei uns sehr gut aus. So wie er sich bei uns präsentiert ist das absolut vorbildlich.”

„Zum Schluss haben wir das 2:1 gut wegverteidigt"

Tobias Lawal (Torhüter LASK) über...

…seine starken Paraden: „Es ist natürlich mein Job die Bälle zu halten. Aber es freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Dafür bin ich da.“

…die schwierige Schlussphase nach 2:0-Führung: „Wir haben Hartberg ziemlich schnell ins Spiel gebracht. Wenn wir das 2:0 ein bisschen länger halten, machen wir uns das Leben selbst leichter. Zum Schluss haben wir das 2:1 gut wegverteidigt. Wir können sehr zufrieden sein.“

…seine Parade gegen Dominik Prokop in der 74. Minute: „Er hat den Ball richtig gut abgenommen. Ich versuche irgenwie, die Distanz kurz zu machen und mache mich groß. Dann habe ich ein bisschen Glück, dass er mich trifft.“

Nach dem 11:1-Torfestival in Bischofshofen in Runde 1 im UNIQA-ÖFB-Cup gingen Manuel Pfeifer und die Blau-Weißen heute leer aus.

„Habe mich über das `Wie´ geärgert"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die knappe Niederlage: „Wenn man 2:1 verliert dann steht in erster Linie das Resultat. Der große Unterschied heute waren die Torhüter. Wir haben viele Chancen produziert aber hatten einen unglaublichen Torhüter auf der anderen Seite. Das eine ist das Resultat, das andere ist das Spiel und mit dem Spiel bin ich sehr zufrieden.”

…Gegentore aus Standardsituationen: „Das begleitet uns über einen sehr langen Zeitraum. Darüber haben wir uns schon viele Gedanken gemacht aber es lebt doch von der Entschlossenheit, bei jeder Standardsituation das Beste zu tun, dass es verhindert wird. Das ist heute zweimal nicht erfolgt und dann kriegst du zwei Gegentore. Das sollte so nicht mehr passieren.”

…seinen Ärger beim ersten Gegentor: „Ich habe mich über das „Wie“ geärgert. Es war ein irrsinnig dummer Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Dadurch resultiert der Eckball. Dann verteidigt man den ersten und ist beim zweiten Eckball total passiv.“

…warum seine Mannschaft nach dem 2:0 Rückstand wieder ins Spiel kam: „Auf einmal hat der Gegner was zu verlieren und will verteidigen. Wir haben es dann schon mit der Brechstange probiert. Da waren wir nicht mehr sauber in unseren Strukturen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt viel gewechselt. Ich bin aber sehr zufrieden, wie wir uns nach den Einwechslungen präsentiert haben. Das macht einen großen Unterschied zur letzten Saison. Da hatten wir nicht die Möglichkeit, nach hinten hin viel zu verändern. Das hat sich geändert.“

…wie zufrieden er mit der Kaderentwicklung sei: „Wir haben einen extrem interessanten Kader. Wir haben noch auf einigen Positionen die Augen offen. Wir bemühen uns sehr, die richtigen Typen zu finden.“

„Haben zwei Tore gekriegt, die man nicht kriegen darf”

Manuel Pfeiffer (Linksverteidiger TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Niederlage: „Wir haben zu nervös angefangen. Wir wussten, dass der LASK richtig stark ist. Es gab Phasen in denen wir stärker waren. Wir haben zwei Tore gekriegt, die man nicht kriegen darf. Dann verlierst du halt gegen den LASK.“

…die Gründe des Comebacks: „Wir hatten letzte Saison auch schon Spiele, in denen wir besser ins Spiel kamen, nachdem wir zwei Tore hinten lagen. Das darf uns nicht mehr passieren. Für das erste Bundesligaspiel war das aber schon ganz in Ordnung. Wir machen es nächste Woche in Graz besser.“

…seine Wechselgerüchte zum SK Sturm Graz oder SK Rapid: „Ich würde lügen, wenn es mich nicht beschäftigt. Es ist immer schön, wenn du von so großen österreichischen Clubs umworben wirst. Ich bin trotzdem bis nächstes Jahr bei Hartberg im Vertrag und ich werde versuchen, meine letzte Saison nochmal zu überbieten.“

