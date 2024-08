Der FC Blau-Weiß Linz hat mit Ligaportal.at ab sofort einen weiteren starken Medienpartner an der Seite. Ligaportal ist das führende Sportportal in Österreich und berichtet über mehr als 2200 Fußballvereine im gesamten Land. Mit bis zu 40.000 Live-Ticker pro Saison wird eine überregionale Fußballfan-Community adressiert. Im April des vergangenen Jahres knackte die App von Ligaportal.at in Österreich die Marke von einer Million App-Downloads.

Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz und Ligaportal-Chef Dr. Thomas Arnitz (rechts)

Laut der „Österreichischen Webanalyse“ (ÖWA) zählt Ligaportal.at mit etwa 80 Millionen monatlichen Zugriffen zu den vier größten österreichischen Apps. Ligaportal.at wird fortan bei den Heimspielen des FC Blau-Weiß Linz die verschiedenen Werbemöglichkeiten im Hofmann Personal Stadion nutzen. Im Gegenzug profitiert der FC Blau-Weiß Linz von einer gesteigerten Sichtbarkeit in der beliebten Ligaportal-App.



„Wir freuen uns sehr über die neue Zusammenarbeit mit Ligaportal.at und einer weiteren Medienpartnerschaft. Damit haben wir eine starke Fußballplattform als Medienpartner an unserer Seite, der uns in der digitalen Sichtbarkeit zusätzliche Möglichkeiten bietet. Mit ihrer überregionalen Reichweite in die Fußballcommunity und den zielgruppengerechten Inhalten werden vor allem auch unsere Fans von der Kooperation profitieren“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer von FC Blau-Weiß Linz.

“Der FC Blau-Weiß Linz hat in der vergangenen Bundesliga-Saison beeindruckende Leistungen gezeigt, darunter spektakuläre Siege gegen Top-Teams wie den FC Red Bull Salzburg. Diese Erfolge, zusammen mit der Einweihung ihres modernen neuen Stadions, etablieren BW Linz als Vorzeigeklub im österreichischen Fußball. Als Österreichs führende Fußballplattform haben wir bereits erfolgreiche Partnerschaften mit Bundesliga-Klubs wie Sturm Graz, Rapid, Austria Klagenfurt, WAC, WSG Tirol etc. aufgebaut. Es ist ein logischer Schritt, unsere Präsenz in unserem Heimatbundesland Oberösterreich durch eine Partnerschaft mit dem FC Blau-Weiß Linz zu verstärken. Diese neue Kooperation unterstreicht unser kontinuierliches Bestreben, Fußballfans landesweit mit den aktuellsten und umfassendsten Fußballinhalten zu versorgen“, so Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at.

