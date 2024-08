Nach dem Aufstieg vor einem Jahr in die ADMIRAL Bundesliga hat es der FC Blau-Weiß Linz im fünften Anlauf geschafft die Wiener Austria zu besiegen. Bei drei Niederlagen, darunter zwei mit 1:2 daheim, und einem Remis in der Vorsaison erkämpfte sich das als Kollektiv bestechende Scheiblehner-Team im ausverkauften Hofmann Personal Stadion einen 1:0-Erfolg. Resultierend aus zwei bemerkenswerten Szenen: Dem "Goldtor" durch Joker Simon Seidl nach Assist von Schlussmann Schmid per 70-Meter-Flugball und der spektakulären Rettungstat von Anderson per Fallrückzieher im Finish auf der Torlinie. STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

Hoch her ging es zwischen Kristijan Dobras mit dem FC Blau-Weiß Linz und Matteo Perez Vinloef mit der Wiener Austria.

„Wir sind reifer geworden, überstehen schwierige Phasen und schlagen dann zu"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer Blau-Weiß Linz) über...

…das Spiel: „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben das eigene Tor sehr gut verteidigt und ein paar Mal Glück gehabt. Trotzdem haben wir da auch eine Großchance sitzen gelassen. Dann haben wir umgestellt, als wir gegen den Ball Probleme hatten. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen.”

…die Leistung seiner Mannschaft: „Das war Leidenschaft pur. Wir sind reifer geworden, überstehen schwierige Phasen und schlagen dann zu. Wenn du dann Simon Seidl von der Bank bringen kannst und er es so hervorragend macht, sind wir besser.“

…Thomas Goiginger: „Natürlich wünscht sich ein Stürmer Torchancen. Das war heute nicht der Fall. Er war fleißig, aber ihm ist nicht alles gelungen. Das waren siebzig wichtige Spielminuten für ihn. Ich bin grundsätzlich taktisch zufrieden. Natürlich wollen wir mehr sehen aber das haben wir einkalkuliert.“

…die Kaderentwicklung: „Unser Ziel war, sich punktuell zu verstärken. Wir müssen genau hinschauen, wen wir holen. Die Rahmenbedingungen erlauben nicht jeden Spieler. Da haben wir ganz gute Griffe gemacht.“

…seine Absage vor der Saison an die Austria und seinen Verbleib bei Blau-Weiß Linz: „Es ist immer eine große Anerkennung für einen Trainer, wenn ein Verein wie die Austria anfragt. Letztlich ist es ein bisschen eine Bauchentscheidung und ich habe ein gutes Gefühl hier gehabt.“

Hielt nicht nur die Null hinten fest und steuerte sogar den Assist zum "Tor des Tages" bei: Der 27-jährige FC Blau-Weiß Linz-Keeper Nicolas Schmid

„Unser Goalie kommt extrem weit mit dem Fuß"

Simon Seidl (Joker FC Blau-Weiß Linz) über...

…sein Siegtor: „Ich habe mir viel vorgenommen. Die Vorbereitung war nicht einfach, also ist es umso schöner, dass ich mit einem Tor gestartet bin. Dass wir gewonnen haben ist umso schöner.“

…Offensivkollege Thomas Goiginger: „Ich bin froh, dass wir so gute Spieler haben. Ich freue mich, wenn richtig gute Spieler kommen, weil man von denen was lernen kann. Da wird man selbst stärker. Man muss sich durchsetzen. Wenn man nicht gut spielt dann hat man es nicht verdient in die Startelf zu kommen. Wenn man dran bleibt wird man wieder Spiele von Beginn an spielen.“

…den Assist vom eigenen Torhüter: „Unser Goalie kommt extrem weit mit dem Fuß. Jedes Mal, wenn er den Ball hat, versuche ich in die Tiefe zu gehen. Letzte Saison habe ich schon einige Chancen vergeben, die er mir aufgelegt hat. Er hat gesagt, hau ihn rein. Dann gehe ich in die Tiefe und haue ihn dieses Mal rein.“

…die knappe VAR-Entscheidung zu seinen Gunsten: „Das Tor zählt, ich war nicht drinnen. Aber einmal Jubeln reicht mir auch.“

„Bei Blau-Weiß Linz habe ich viel Vertrauen in meine Person und meine Fähigkeiten gespürt"

Thomas Goiginger über seinen Wechsel vom VfL Osnabrück zum FC Blau-Weiß Linz: „Es war eine lehrreiche Erfahrung für mich und eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Warum es nicht funktioniert hat, hat mehrere Gründe, aber das ist Vergangenheit.

Bei Blau-Weiß Linz habe ich viel Vertrauen in meine Person und meine Fähigkeiten gespürt und das war mir nach schwierigen Jahren sehr wichtig. Das will ich durch gute Leistungen zurückgeben und so erfolgreich wie möglich spielen.“

