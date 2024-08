Nach Spielende der packenden Partie der ersten Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 zwischen dem SK Rapid und SK Puntigamer Sturm Graz (1:0, begaben sich die jeweiligen Geschäftsführer Sport ihre Klubs, Markus Katzer (Rapid) und Andreas Schicker (SK Sturm) sogleich ins Sky Sport Austria-Studio in Wien und waren neben dem ehemalige Fußballprofi Martin Stranzl zu Gast in der Sendung „Talk & Tore“. Nachfolgend ein paar Statement-Auszüge.

Zum Duell der ÖFB-Teamspieler Matthias Seidl (SK Rapid, l.) und Alexander Prass (SK Sturm) kam es in Wien-Hütteldorf am Sonntag nicht mehr. Kurzfristig wurde der 23-jährige Leistungsträger des Doublegewinners aus dem Kader gestrichen, da der Oberösterreicher vor einem Transfer ins Ausland steht. Da der Linksfuß noch bis Sommer 2026 bei den "Schwoazn" einen Vertrag hat, wird der Meister eine stattliche Ablösesumme erhalten. Der Marktwert des EM-Teilnehmers lag im Mai bei 12 Mio. (Quelle: Tranfermarkt.at) und dürfte sich durch die überzeugenden Leistungen bei der EURO von "Pressing-Prass" noch gesteigert haben.

„Er wäre eigentlich in der Startelf gewesen"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Partie SK Rapid gegen SK Puntigamer Sturm Graz: „Es war ein verdienter Sieg, muss man sagen. Rapid hat heute richtig viel Energie gehabt. Jedes Duell wurde gefeiert. Rapid gegen Sturm ist dann sehr oft auch davon geprägt. Da waren sie heute besser. Und darum waren sie auch der verdiente Sieger. Rapid hat viel mehr Feuer gehabt.“

…Alexander Prass: „Er wäre eigentlich in der Startelf gewesen. Danach war es so, dass ich gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen die Entscheidung getroffen habe, ihn nicht spielen zu lassen. Weil das finale Angebot da gekommen ist. Und ich mit dem Alex auch nochmal darüber gesprochen habe. Ich denke, dass er dann morgen zum Med-Check reisen wird. Morgen, oder spätestens am Dienstag, wird alles über die Bühne gehen.“

…die Transferperiode: „Wir haben mit Aiwu einen Spieler geholt, den die Bundesliga kennt. Statt David Schnegg haben wir Emir Karic geholt. Dazu haben wir den Vertrag mit Otar Kiteishvili verlängert. Mika Biereth haben wir auch fest verpflichtet. Rundherum haben wir dann junge Spieler dazugeholt, was grundsätzlich auch unser Weg war.

Jetzt heißt es, dass wir diese neuen Spieler so schnell wie möglich in unser funktionierendes System integrieren. Wenn morgen oder übermorgen der Prass-Transfer über die Bühne geht, werden wir schon auf gewissen Positionen noch die Augen offen halten.“

…die Champions League: „Da kann man dann sehr gut argumentieren. Das ist sicher für jeden sehr reizvoll. Am Ende gibt es dann nicht so viele Spieler und Verantwortliche, die das erleben dürfen, in der Champions League zu spielen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass wir den ein oder anderen Spieler mit der Champions League nicht überzeugen konnten.“

„Es war ein herausragendes Spiel von uns"

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport SK Rapid) über...

…die Partie SK Rapid gegen SK Puntigamer Sturm Graz: „Es war ein idealer Start. Wir haben Sturm die ersten zehn Minuten richtig unter Druck setzen können. Erste Halbzeit haben wir Sturm auch viel laufen gelassen. Was uns dann am Ende des Spiels auch zugute gekommen ist. Wir haben das Spiel dominiert. Es war ein herausragendes Spiel von uns.“

…die Verstärkungen beim SK Rapid: „Wir haben schon lange gewusst, welche Profile wir brauchen. Wir haben natürlich nur gewisse Mittel zur Verfügung. Da musst du natürlich auch schnell sein. Wir haben Serge-Philippe (Raux-Yao, Anm.) ablösefrei bekommen, wir haben Bolla vor der Europameisterschaft ablösefrei bekommen.

Am Ende des Tages haben wir die Sachen umgesetzt, die wir auch umsetzen wollten. Aktuell schaut es gut aus. Aber trotzdem muss man die Kirche im Dorf lassen. Die Saison ist noch ganz lange.“

„Prinzipiell kann man, wenn das alles passt, auch von einem Transfer sprechen“

…Nikolas Sattlberger: „Der Spieler ist schon unterwegs zum Medizincheck. Dann gehören die Transferverträge unterschrieben. Prinzipiell kann man, wenn das alles passt, auch von einem Transfer sprechen. Beim Satti hätte ich schon gesehen, dass es ihm noch gut getan hätte, wenn er noch ein Jahr bei uns ist. Er hat das dann am Ende anders gesehen. Da muss man dann auch eine gute Lösung finden. Wir werden Spieler nur fördern, wenn sie für unseren Weg stehen.“

…die Nachwuchsarbeit beim SK Rapid: „Wir machen das richtig gut. Wir haben jetzt auch in der zweiten Mannschaft nur Potenzialspieler drin. Wir haben heute den Furkan Dursun gesehen. Der das gut gemacht hat, leider hat er sich nicht mit dem Tor belohnt. Er hat unglaubliches Potenzial.

Es rücken immer wieder Spieler nach. Und es sollen auch nur die Besten schaffen. Die Mannschaft muss so gut sein, dass es wirklich schwierig ist, sich da einen Platz zu erkämpfen.“

„Ich glaube schon, dass Trabzonspor dann auch Favorit ist"

…die Duelle gegen Trabzonspor: „Ich glaube schon, dass Trabzonspor dann auch Favorit ist. Man muss schon sagen, dass wir etwas früh begonnen haben mit der Vorbereitung. Also etwas weiter sind. Es ist ein offenes Spiel.

Wo wir aber gute Möglichkeiten haben, aufzusteigen. Und das ist auch das Ziel. Wenn wir so ähnlich spielen wie heute, dann wird es schwer sein, über uns drüberzukommen.“

„Ich finde es furchtbar. Es ist nicht ihre Heimstätte"

Martin Stranzl (Ehemaliger Fußballprofi) über...

…seine Zukunft: „Ich habe im Sommer aufgehört, beim GAK als Trainer zu arbeiten. Ich habe mich jetzt entschieden, die Sportdirektor-Ausbildung am Bundesliga-Campus zu machen. Die fängt im Oktober an. Und in dem Bereich möchte ich auch noch viele Erfahrungen sammeln. Ich habe jetzt fast zehn Jahre als Trainer gearbeitet, jetzt möchte ich alles weitere für die Zukunft aufsammeln.“

…den Titelkampf in der ADMIRAL Bundesliga: „Die Saison ist lange. Ich gehe davon aus, dass jede Mannschaft einen kleinen Durchhänger im Jahresverlauf haben wird. Der eine hat ihn früher, der andere später. Da ist es dann wichtig, dass du nicht zu viele Punkte liegen lässt. Die Mannschaft, die das am besten kann, die wird am Ende der Saison dann ganz oben stehen.“

…den Spielort Klagenfurt für den SK Puntigamer Sturm Graz in der Champions League: „Ich finde es furchtbar. Es ist nicht ihre Heimstätte. Es ist schon schade, dass die Fans dann auch pendeln müssen. Es ist irrsinnig schade, dass man das über die Jahre nicht hingekriegt hat, dass man da eine vernünftige Arena dann hat.“

