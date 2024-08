Gestern fiel Alexander Prass beim Spiel des SK Sturm Graz beim SK Rapid um die Mittagszeit noch kurzfristig aus dem Kader von Cheftrainer Christian Ilzer, saß während der Partie neben Alexander Schicker auf der Tribüne. Der SK Sturm-Geschäftsführer Sport hielt sich auf Nachfrage von Sky bedeckt, wohin denn der 23-jährige ÖFB-Teamspieler vom Meister von der Mur wechseln wird und es spätestens bis Dienstag bekannt sei. Nun ist es beim PayTV-Sender raus: Die Prass-Reise geht von der Steiermark ins Kraichgau, zum deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim, dem Ex-Klub von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Laut Sky-Informationen steht nurmehr der Medizincheck von Alexander Prass bei der TSG Hoffenheim an, ehe auch von den jeweiligen Klub-Seiten die offizielle Bestätigung erfolgt. Der talentierte Mittelfeldspieler, der bei der EURO in Deutschland auch als offensivstarker Linksverteidiger im ÖFB-Team überzeugte, stammt aus dem Nachwuchs vom LASK Linz, FC Pasching und FC Red Bull Salzburg.

Über die AKA-Salzburg und den FC Liefering führte der Weg des Linksfuß im Sommer 2021 zum SK Sturm. Ein "Grazer Glücksgriff", denn der Blondschopf avancierte zum Senkrechtstarter, zum Leistungsträger und schaffte den Sprung ins ÖFB-Team.

Die Ablösesumme für den vielseitig einsetzbaren Linksverteidiger, der bei den "Schwoazn" noch bis Sommer 2026 einen Vertrag hatte, soll inklusive möglicher Bonuszahlungen zwischen 11 und 12 Millionen Euro liegen. Dem Vernehmen nach erhält der 23-Jährige (geb.. 26.05.2001 in Hellmonsödt) bei der TSG einen Vertrag bis mindestens 2028. Bei der Mannschaft um Cheftrainer Pellegrino Matarazzo (46 Jahre, geboren in den USA) trifft Prass auf ÖFB-Teamkollege Florian Grillitsch.

Die Hoffenheimer setzten sich im Rennen um den begehrten Blondschopf, der 130 Pflichtpartien (12 Tore, 26 Assists) für den SK Sturm Graz absolvierte, gegen namhafte, internationale Klubs wie Atalanta Bergamo, FC Southampton und dem FC Bologna durch.

Bereits im vergangenen Jahr stand Alexander Prass im "Sommer-Schlussverkauf" vor dem Absprung vom SK Sturm, ehe der Wechsel noch platzte und er den Grazern erhalten blieb, um seinen wesentlichen Beitrag zum späteren Double-Gewinn zu leisten.

