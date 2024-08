"Brennpunkt Schnabelholz"! Nach der UNIQA-ÖFB-Cup-Pleite bei Drittligist Donaufeld und dem Aus als einziger ADMIRAL Bundesliga-Klub im Bewerb sowie der 1:2-Heimpleite zum Meisterschafts-Auftakt im West-Duell gegen die WSG Tirol verzeichnet der SCR Altach einen klassischen Fehlstart. Laute Unmutsäußerungen der Fans, dazu ein fehlendes Bekenntnis von SCRA-Sportdirektor Roland Kirchler bei Sky zu Cheftrainer Joachim Standfest - siehe Beitrag. Wie geht es weiter bei den Rheindörflern für den 44-jährigen Steirer? Beim nächsten Spiel steht die hohe Hürde auswärts in Linz beim LASK an. Noch mit Standfest als SCRA-Coach?

Fünf Spiele bis zur länderspielbedingten Liga-Pause - bis dato Frist für Standfest?

Roland Kirchler hatte am Samstag nach dem Spiel gegen die WSG Tirol eine interne Diskussion angekündigt. Laut Informationen von Sky Sport Austria darf Joachim Standfest nach dem Gespräch vorerst SCRA-Cheftrainer bleiben. Passend dazu auch soeben die Klubaussendung an die Medien mit Einladung zur Pressekonferenz am Donnerstag vor dem LASK-Spiel. Bei der PK stehen Joachim Standfest und Abwehrspieler Lukas Gugganig zur Verfügung.

Bis zur länderspielbedingten Bundesligapause Anfang September soll der Turnaround geschafft werden. Dabei treffen die Altacher nach dem Gastspiel beim LASK auf den RZ Pellets WAC (h), SK Puntigamer Sturm Graz (a) und Austria Wien (h).

Seit einem Jahr ist Joachim Standfest Cheftrainer bei den Altachern, brachte seine Mannschaft in der Vorsaison bis ins ÖFB-Cup-Viertelfinale und schaffte mit den Schwarz-Weißen den Klassenerhalt Dabei verzeichnet der Leobener in bisher 35 Pflichtpartien einen Schnitt von 1,09 Punkten.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at