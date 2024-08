Was heute Mittag schon angekündigt wurde, ist nun beschlossene Sache: Doublesieger SK Puntigamer Sturm Graz gibt den Abgang von Mittelfeldspieler Alexander Prass bekannt. Der aktuelle ÖFB-Teamspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zur TSG 1899 Hoffenheim, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart - sein Vertrag im Kraichgau ist ein langfristiger. Der Leistungsträger wechselte im Sommer 2021 ablösefrei vom FC Liefering zu den "Blackies", für die "Schwoazn" bestritt der neunfache A-Teamspieler gesamt 130 Partien, in denen ihm zwölf Tore und 26 Assists gelangen. Siehe auch: SOMMERTRANSFERS der ADMIRAL Bundesliga!

Neo-TSG-Kicker Alexander Prass mit dem temporären Sportlichen Leiter Frank Kramer (v.l.)

"...kam als 20-Jähriger und geht als ÖFB-Teamspieler in eine der besten Ligen der Welt"

SK Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker betont: „Alexander Prass kam vor drei Jahren als 20-Jähriger aus der zweiten Liga zu uns und geht als ÖFB-Teamspieler in eine der besten Ligen der Welt. Er ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung, die junge Spieler beim SK Sturm nehmen können und wir sind stolz auf den gemeinsamen Weg, den wir mit Alex gegangen sind.

Sein Abgang ist für uns sportlich natürlich ein herber Verlust, aber Alex hat sich diesen Schritt mit harter Arbeit absolut verdient und wir freuen uns für ihn, dass er sich seinen Wunsch, in eine europäische Top-Liga zu wechseln, erfüllen konnte. Alex wird seinen Weg weiter machen, davon bin ich absolut überzeugt! Wir bedanken uns bei ihm für seine Leistungen und seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!“

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: "Sportlich schmerzt der Abgang eines aktuellen ÖFB-Teamspielers naturgemäß sehr, für uns als Verein ist ein weiterer Wechsel eines Spielers des SK Sturm in eine Top-Liga aber wiederum eine Auszeichnung der hervorragenden Arbeit, die hier verrichtet wird. Dass sich Alexanders Wechsel natürlich auch wirtschaftlich in einer bemerkenswerten Region abspielt, freut uns sehr, wird aber unseren eingeschlagenen Weg, mit diesen Geldern nachhaltig umzugehen, nicht beeinflussen."

"...werde die Stadt Graz, den Klub, meine Teamkollegen und die unglaublichen Fans richtig vermissen"

Alexander Prass sagt: „Vor drei Jahren zum SK Sturm zu kommen, war auch im Rückspiegel betrachtet eine goldrichtige Entscheidung. Ich konnte mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln, durfte mit diesem fantastischen Klub dreimal im Europacup spielen und drei wunderschöne Titel gewinnen.

Ich freue mich extrem auf die Herausforderung in der deutschen Bundesliga, die mit Hoffenheim auf mich wartet – werde die Stadt Graz, den Klub, meine Teamkollegen und die unglaublichen Fans in Liebenau aber auch richtig vermissen. Danke an euch alle, ich werde die tolle Zeit in Graz nie vergessen!“

130 Spiele, drei Titel, unzählige großartige Momente: Danke für alles, Alex! #sturmgraz #inundauthttps://t.co/HHw6bVLpgk — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 5, 2024

"...dynamischer Linksfuß, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel Erfahrung sammeln konnte"

Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter bei der TSG Hoffenheim, stellt klar: „Ich kenne Alex seit meiner Zeit als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von RB Salzburg und durfte ihn damals schon während seiner Zeit beim FC Liefering begleiten. Er ist ein sehr spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel Erfahrung auf nationaler sowie internationaler Ebene sammeln konnte.

Alex ist ein dynamischer Linksfuß, der in den vergangenen Monaten in der österreichischen Nationalmannschaft von Ralf Rangnick unter anderem bei der EM in Deutschland auf der linken Außenverteidigerposition eingesetzt wurde. Wir sehen dort ebenfalls seine größten Stärken und wollen ihn auf dieser Position weiter fördern.

Nach der schweren Verletzung von David Jurásek mussten wir reagieren und haben mit Alex nun diese Kaderbaustelle optimal geschlossen. Er hat einen sehr guten Charakter, ist äußerst ehrgeizig, fleißig und will sich weiterentwickeln. Wir sind der vollen Überzeugung, dass Alex ein Spieler ist, der unsere Mannschaft aufgrund seiner Mentalität und Dynamik sofort verstärken wird. Außerdem passt er als Typ hervorragend zu Mannschaft, Verein und Umfeld.“

Willkommen im Kraichgau, Alexander #Prass 👋



Der österreichische Nationalspieler wechselt von Sturm Graz zur #TSG und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 5, 2024

Fotocredit: TSG 1899 Hoffenheim