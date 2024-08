Der erste Schuss ging nach hinten los. Nach einem zwölfminütigen Blackout der Austria Klagenfurt war das Kärntner Duell zum Auftakt der Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga beim RZ Pellets WAC (1:4) schon zur Pause verloren. Wie beim 0:4 in der Vorsaison im Grunddurchgang kamen die Violetten wieder in der Lavanttal-Arena "unter die Räder". Mit gewissem Abstand zum vergangenen Samstagabend wurde beim Tabellensechsten der Vorjahre Cheftrainer Peter Pacult in seiner Analyse deutlich und zeigte sich im Rückblick auf die Partie in Wolfsburg auch selbstkritisch.

„Wir haben kräftig mitgeholfen, weil uns viel zu viele individuelle Fehler unterlaufen sind"

Peter Pacult: „Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht und Entscheidungen getroffen. Wenn das Ergebnis dann nicht passt, hinterfragt man sich als Trainer natürlich und macht sich auch selbst Vorwürfe. Der WAC hat ein gutes Spiel gezeigt, gar keine Frage. Aber wir haben kräftig mitgeholfen, weil uns viel zu viele individuelle Fehler unterlaufen sind. Das müssen wir in den Griff bekommen."

Das Prestige-Duell begann, wie alle es erwartet hatten. Beide Teams lieferten sich einen packenden Fight und versuchten, über Härte und gewonnene Zweikämpfe das Kommando zu erlangen. Nach elf Minuten profitierten die „Wölfe“ davon, dass Kosmas Gkezos gegen Thierno Ballo zulangte, der den fälligen Elfmeter souverän verwandelte. Die daraus resultierende Verunsicherung in der Austria-Defensive nutzten Simon Piesinger und Dejan Zukic mit einem Doppelschlag.

„Wir haben ordentlich ins Match hineingefunden, dann aber schnell alles über den Haufen geworfen. Wie die Gegentore zustande gekommen sind, war schon sehr ärgerlich. Da hatten wir bei jeder Aktion die Füße drin, haben uns nicht geschickt angestellt, waren nicht konsequent genug. Das wurde knallhart bestraft. Darüber werden wir sprechen und daran werden wir arbeiten“, versichert Pacult.

SK Rapid-Legende Peter Pacult mit Klagenfurtern am Sonntag gegen formstarke Hütteldorfer

Der 64-Jährige und seine Mannschaft starteten am heutigen Montag in die Vorbereitung auf die nächste Herausforderung. Am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) steht in der zweiten Runde das erste Heimspiel der Saison 2024/25 am Programm, dann kommt der bereits in beachtlicher Frühform befindliche SK Rapid. Die Eurofighter erwischten einen Auftakt nach Maß, bogen Double-Gewinner Sturm Graz (1:0), feierten einen verdienten Dreier und gastieren zum Ende ihrer dritten "englischen Woche" im Wörthersee-Stadion.

Tickets für das Duell mit den Grün-Weißen sind täglich von 9 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Gleiches gilt für Saison-Abos, die auch im Hinblick auf die Serie 2025/26 einen Anreiz bieten: Mit jedem Heimsieg wird die Dauerkarte bei der Verlängerung um fünf Euro günstiger. Mit einem Klick zum „Stammplatz“ geht’s HIER!

Siehe auch:

Kühbauer-Knalleffekt! Statements nach 4:1 des WAC im Kärnten-Duell

Nach einem zwölfminütigen Blackout der Austria Klagenfurt war das Kärntner Derby zum Auftakt der Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga beim Wolfsberger AC (1:4) schon zur Pause verloren. In der Analyse wurde Peter #Pacult deutlich 👉🏼 https://t.co/zEiIbsGILB#ska #forzaviola pic.twitter.com/uQsuhdvbZL — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) August 5, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos