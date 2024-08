Fabian Wilfinger erhält beim TSV Egger Glas Hartberg einen Profivertrag bis Sommer 2026 mit Option auf Verlängerung. Der 20-jährige (geb.: 27.08.2003) zentrale Mittelfeldspieler aus Schildbach hat eine anstrengende und lange Leidenszeit (aufgrund von Verletzungen) hinter sich und wurde nun in den beiden Auftaktspielen (UNIQA-ÖFB-Cup + ADMIRAL Bundesliga) mit seinem Debüt im Team von Cheftrainer Markus Schopp belohnt. In beiden Spielen machte er als Innenverteidiger neben Paul Komposch eine gute Figur.

"Hat in der Vorbereitung einen riesengroßen Schritt gemacht hat"

Damit wurde der Vertrag des Eigenbauspielers und „echten Einheimischen“ vorzeitig verlängert. Seit 2008 schnürt Fabian Wilfinger für den TSV (neben sechs Spielen als U17-Spieler im Herbst 2019 bei Nachwuchs-Kooperationsverein USV Hartberg Umgebung) seine Fußballschuhe.

Über die Juniors Hartberg und die Amateurmannschaft, wo das TSV-Talent in der Oberliga 2022/23 (Meistermannschaft) mit 16 Treffern wesentlichen Anteil am Aufstieg in die Landesliga hatte, schaffte es der bodenständige Youngster in die Bundesliga.

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp: „Mit Fabi Wilfinger hat es wieder ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs geschafft, in der ersten Mannschaft zu debütieren. Es freut mich extrem, weil er eine ganz schwierige Zeit aufgrund von Verletzungen hinter sich hatte.

Über das Frühjahr hat er sich fit trainiert und jetzt in der Vorbereitung einen riesengroßen Schritt gemacht hat. Ich bin sehr glücklich, dass er sich so entwickelt und dass wir ihn mit einem richtigen Profivertrag belohnen können.“

„Er ist ein Sympathieträger, jeder mag ihn“

Fabian Wilfinger: „Ich bin extrem froh, jetzt meinen ersten richtigen Profivertrag bei meinem Heimatverein unterzeichnet zu haben und noch länger für diesen Verein spielen zu dürfen. Es freut mich riesig als Einheimischer diesen Verein vertreten zu dürfen und bin extrem motiviert die Entwicklung mit dieser Mannschaft und dem Verein weiterzugehen.“

Projekt-12- und Amateuretrainer Markus Karner: „Ich bin der festen Überzeugung, dass er sich oben etabliert. Großartig, dass er die Chance bekommen hat. Er ist ein Sympathieträger, jeder mag ihn!“

