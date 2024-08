Als würdiger Vorgeschmack auf die anstehenden vier UEFA Champions League-Gruppenspiele im Wörthersee Stadion in Klagenfurt empfing der hiesige Doublesieger SK Sturm Graz den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain auf Waidmannsdorfer Wiese vor über 20.000 Fans zu einem internationalen Testgalopp. Die Millionentruppe von Luis Enrique war mit einigen Topstars nach Kärnten gepilgert, wenngleich nicht unbedingt von der A-Garnitur die Rede sein konnte. Jedenfalls zeigten die "Blackies" einen beherzten Auftritt und erlangten nach 0:2-Rückstand beim 2:2-Remis einen Achtungserfolg. Siehe auch: TESTSPIEL-ÜBERSICHT aller ADMIRAL Bundesligisten!

Er kam (zurück), sah und traf: Otar Kiteishvili (r.), der mit seinen prädestinierten Distanzschüssen eine absolute "Allzweckwaffe" im Offensivspiel der Grazer stellt... Ganz zur Freude des nun fix in der Murmetropole heimischen Mika Biereth (l.).

Torreigen in Akt eins inklusive Comeback-Qualitäten der "Blackies"

Die Gäste erwischten einen wahren Traumauftakt: Asensio zog auf links alle Blicke auf sich, um dann perfekt abzulegen für Mbaye in der Tiefe, der aus spitzem Winkel überlegt ins lange Eck zum 0:1 traf (9.). Nur drei Minuten später kombinierten sich die Franzosen hurtig über rechts ins letzte Drittel, Kolo Muani blieb in der Box standhaft im Zweikampf mit Wüthrich, legte von der Grundlinie fein in den Rückraum zurück und Soler drückte das Runde aus kurzer Distanz abgefälscht ins Tor - 0:2 (12.).

Die "Schwoazn" aber zeigten sich unbeeindruckt: Verheerender Ballverlust bei den Franzosen in der Hintermannschaft, Camara sagte "danke" und traf trocken zum Anschluss (15.). Kurz vor der Pause setzte der zurück in der Startelf befindliche Kiteishvili einer rasanten ersten Halbzeit die Kirsche auf: Spielaufbau über halbrechts und ein prächtiger, wuchtiger Abschluss aus 20 Metern flach ins lange Eck - 2:2 (43.). Pausenstand gleich Endstand.

SK Sturm Graz 2:2 (2:2) Paris Saint-Germain

Wörthersee Stadion Klagenfurt, Z: 20.000, SR: Stefan Ebner (OÖ)

Torfolge: 0:1 Mbaye (9.), 0:2 Soler (12.), 1:2 Camara (15.), 2:2 Kiteishvili (43.).

SK Sturm Graz 1. HZ (4-4-2 Raute): Khudyakov - Gazibegovic, Aiwu, Wüthrich, Lavalée - Gorenc Stankovic, Horvat, Boving, Kiteishvili - Camara, Biereth

SK Sturm Graz 2. HZ (4-4-2 Raute): Khudyakov - Johnston, Geyrhofer, Dante (87. Kern), Karic - Malic, Hierländer, Chukwuani, Sarkaria - Grgic (87. Hödl), Jatta

Startelf Paris Saint-Germain (4-4-2): Safonov - El Hannach, Beraldo, Skriniar, Zague - Lee, Asensio, Soler, Mbaye - Ramos, Kolo Muani

