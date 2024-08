Vizemeister FC Red Bull Salzburg vermeldet in seiner Klubaussendung am heutigen Vormittag und zwei Tage vor dem ersten Heimspiel der Roten Bullen in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 gegen den FC Blau-Weiß Linz (Samstag, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die Vertragsverlängerung mit John Mellberg. Der neue Kontrakt des 18-jährigen Schweden läuft bis zum 30. Juni 2028.

John Mellberg (M.) vom FC Red Bull Salzburg mit Stephan Reiter (L/CEO) und Bernhard Seonbuchner (R/Sportdirektor)

Weiterhin Kooperationsspieler bei Zweitligist FC Liefering

Der talentierte, erst seit wenigen Tagen 18-jährige Innenverteidiger (geb: 30.07.2006 im englischen Birmingham) kam vergangene Saison aus Schweden zu den Roten Bullen. Der Linksfuß war in diesem ersten Jahr bei RB Salzburg als Kooperationsspieler beim FC Liefering in zehn Matches im Einsatz.

Auch in der UEFA Youth League-Mannschaft kam der schwedische U18-Teamspieler auf drei Begegnungen. John Mellberg bleibt weiterhin Kooperationsspieler bei den Lieferingern.

more to come 🇸🇪🌟 pic.twitter.com/vUY80SgglZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 8, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty