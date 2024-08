Mit 14 Lenzen wechselte Jamie Lawrence, gebürtiger Münchener mit nigerianischer Abstammung, im Sommer 2017 vom Kirchheimer SC in die FC Bayern-Jugend, wurde beim deutschen Rekordmeister ausgebildet und hernach nach zwei Spielzeiten bei der 2. Mannschaft im Sommer 2022 für zwei Jahre an den 1. FC Magdeburg verliehen. Nach Leihende folgte nunmehr der Wechsel zur WSG Tirol, wo der 14-fache deutsche U20-Nationalspieler die Lücke von Felix Bacher (GD Estoril Praia, 1. Liga Portugal) schließen soll. Ligaportal sprach mit dem 21-jährigen Abwehrhünen im "Give-me-five"-Interview (fünf Fragen = fünf Antworten).

Vielversprechender Saisonauftakt für WSG-Sommerneuzugang Jamie Lawrence (geb.: 10.11.2002 in München), der nicht nur wegen seinen 2,01 Metern zur festen Größe beim Tiroler ADMIRAL Bundesligisten werden könnte und sich auch im Training "voll reinhängt".

"...dann hätte ich das vor einigen Monaten wahrscheinlich sogar geglaubt"

LIGAPORTAL: Hallo Jamie. Willkommen im österreichischen Fußball-Oberhaus. Hand aufs Herz vorab. Wenn dir zum Jahreswechsel, wenige Wochen nach deinem 21. Geburtstag, bei den Neujahrswünschen jemand gesagt hätte, dass du heuer ab Sommer bei der WSG Tirol spielst, was hättest du entgegnet, wie weit hattest du über den Verein überhaupt etwas gehört und wie kam der Transfer, der ja auch keine Leihe sondern fix wurde, zustande?

Jamie Lawrence: Hätte mir das jemand vor einigen Monaten zum Jahresanfang gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich sogar geglaubt, dass es sein könnte, dass ich nach Österreich in die Bundesliga komme. Da ich ja nur noch bis Saisonende vom FC Bayern an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen war. Ich bin dann erstmal zurück nach München gekommen. Über die WSG Tirol hatte ich schon zuvor etwas gehört. Mit dem österreichischen Oberhaus hatte ich mich allerdings vorher nicht so sehr beschäftigt.

Der Kontakt kam über meine Berater zustande. Dann habe ich auch früh mit dem neuen Trainer gesprochen. Dazu mit dem Sportdirektor mehrfach telefoniert. Es waren gute Gespräche und ich habe mich dabei wohlgefühlt. Dass es diesmal keine Leihe wurde, sondern ein Fix-Transfer, war meine persönliche Entscheidung gemeinsam mit der WSG und dem FC Bayern zusammen.

"Es ist genauso top geworden, wie ich es mir vorgestellt habe"

LIGAPORTAL: Auftakt nach Maß für die WSG Tirol beim Bundesliga-Einstand von Philipp Semlic und deinem gleichermaßen. Als Neuzugang vom FC Bayern II hast du bei deinem Debüt über die volle Spieldauer mitgewirkt. Welche ersten Eindrücke konntest du als gebürtiger Bayer und aus der Weltstadt München stammend vom "Heiligen Land" Tirol, deiner neuen Mannschaft und dem neuen WSG-Cheftrainer bisher gewinnen?

Jamie Lawrence: Es war natürlich ein Einstand, der mich sehr gefreut hat. Auch dass ich von Anfang an das Vertrauen vom Trainer und dem Team bekommen habe und immer noch spüre. Die ersten Eindrücke in den bisherigen Wochen waren top.

Es ist eine schöne Umgebung, ich habe top Mannschaftskollegen, dazu haben wir eine gute Vorbereitung absolviert. Vom Trainer hatte ich ja bereits schon erste Eindrücke gewonnen durch diverse Gespräche im Vorhinein. Es ist genauso top geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Innerhalb der Mannschaft ist auch alles top.

Voller Freude präsentiert Stefan Köck, langjähriger Sportdirektor der WSG Tirol, Anfang Juli Neuzugang Jamie Lawrence vom FC Bayern.

"Habe meine Lehren daraus gezogen"

LIGAPORTAL: Du warst in den vergangenen zwei Jahren vom FC Bayern II an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen, hast dort in 38 Pflichtpartien kein Tor erzielt, um bei deinem Bundesliga-Debüt in Österreich sogleich zu scoren und für dein Einstandstor nur acht Minuten zu brauchen (siehe auch nachfolgend im VIDEO). Zugleich der erste WSG-Treffer in der neuen Meisterschaftssaison.

Du hast eine tadellose Leistung (siehe auch Ligaportal-Team der Runde 1) abgeliefert, die lediglich durch eine, wenn auch folgenschwere, Unachtsamkeit beim zwischenzeitlichen Altacher Ausgleich getrübt wurde. Was überwiegt für dich mehr, nach zwei Jahren der Torerfolg oder der Ärger über den Fauxpas beim Gegentreffer?

Jamie Lawrence: Erstmal freut es mich natürlich, dass ich gleich in meinem ersten Spiel getroffen habe. Als Innenverteidiger nervt mich jeder Gegentreffer. Es war eine kleine Unaufmerksamkeit von mir, bei der ich falsch stand. Es war auch ein sehr guter Pass des Gegners hinter unsere letzte Linie, was dann zum Ausgleichstor führte. Aber im Endeffekt haben wir das Spiel dann trotzdem gewonnen.

Ich habe das Gegentor für mich analysiert und daraus meine Lehren gezogen. Auch wenn ich mich sehr über mein geschossenes Tor freue, ist der Sieg das Wichtigste. Egal, wer die Tore schießt.

Highlights gefällig? Die besten Szenen unseres 2:1-Auswärtssieges in Altach sind nun auf YouTube online! 🤓



📲 https://t.co/6lrYtibsha#WirSiegenGemeinsam — WSG Tirol (@WSGTIROL) August 6, 2024

"Wir versuchen die Energie aus dem letzten Spiel mitzunehmen" LIGAPORTAL: Mit deinen 2,01 Metern Gardemaß bist du quasi der "Leuchtturm" in der WSG-Defensive, "überragst" alle. Apropos überragen(d): Mit welcher Euphorie blickst du angesichts des Auftakts auf das Duell mit Aufsteiger GAK 1902 am Samstag, nach zwei Auswärtspartien ja auch für dich die Heimspielpremiere am Innsbrucker Tivoli?

Jamie Lawrence: Für mich ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel groß, insgesamt auch für die Mannschaft. Wir versuchen die Energie aus dem letzten Spiel in Altach mitzunehmen. Aber es ist wieder eine neue Aufgabe und ein schwieriger Gegner. Wir müssen wieder 100 Prozent auf den Platz bringen, damit es am Ende wieder ein erfolgreiches Spiel für uns wird. Wir starten wieder bei null, müssen uns erneut wieder beweisen und hoffentlich einen Sieg erarbeiten.

Haching wir kommen! 🚌



Unsere offizielle Fanfahrt zum Testspielkracher gegen den @FCBayern ist ausverkauft. Wir freuen uns auf eure Unterstützung! 🤩💚#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/IvnusNLU2V — WSG Tirol (@WSGTIROL) August 7, 2024

"Testspiel gegen einen solchen Gegner ist schon cool" LIGAPORTAL: Nächsten Dienstag erlebt die WSG Tirol ein Highlight, trifft im Testspiel im Sportpark Unterhaching bei München auf den großen FC Bayern (Ankick: 18 Uhr), für den es die Generalprobe auf die am Freitag darauf mit der Pokal-Partie in Ulm beginnende Pflichtspielsaison ist. Du stammst aus dem Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters, kennst deren DNA, das "Mia san Mia"... wie weit kannst du das bei der WSG reinbringen und welchen Stellenwert hat dieser Probegalopp für dich und intern für die Mannschaft? Jamie Lawrence: Ich freue mich auf das Spiel, das für die WSG Tirol ein cooler Test ist. Natürlich wollen wir auch da 100 Prozent auf den Platz bringen, aber für uns liegt der Fokus erstmal auf dem Bundesligaspiel am Wochenende (Anm.: Samstag, 17 Uhr, vs. GAK 1902, Ligaportal-LIVETICKER). Für uns ist die Liga das Wichtigste. Wobei ein Testspiel gegen einen solchen Gegner natürlich schon cool ist. Im Bezug auf das Mia-san-Mia, glaube ich, dass die WSG Tirol für ihre eigenen Werte und ihren eigenen Slogan steht. Das brauche ich nicht reinbringen. Vielleicht habe ich das durch meine Jugendzeit beim FC Bayern verinnerlicht, aber hier ist kein Mia san Mia. LIGAPORTAL: Danke für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Das Interview führte Ligaportal-Chefredakteur Herbert Pumann

Fotocredit: WSG Tirol