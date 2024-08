Auch in seiner sechsten Saison en suite möchte der FC Red Bull Salzburg in der millionen-lukrativen Champions League im Herbst dabei sein. Nach dem 2:1-Hinspielsieg in der Qualirunde 3 geht es Dienstag (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) bei Twente Enschede in das Retourmatch um den Play-off-Aufstieg. Davor ist Liga-Alltag mit dem Heimspiel vs. FC Blau-Weiß Linz, gegen den die Roten Bullen im Vorjahr sieglos blieben (1N, 1U) und zuhause sogar mit 0:1 unterlagen. Auch im September 2023 ein Duell inmitten des Europacups, als sich die Salzburger um ihren Ex-Trainer Gerhard Struber rotationstechnisch "verzockten". Und diesmal?

Im Vorjahr gab es in der Red Bull Arena für Oscar Gloukh & Co. gegen den FC Blau-Weiß Linz nichts zu holen, verfingen sich die Roten Bullen immer wieder im Defensiv-Dickicht der Oberösterreicher. Die 0:1-Pleite bedeutete damals das Ende einer ewige langen Unbesiegt-Serie in der ADMIRAL Bundesliga, besonders daheim. Auch im Rückspiel hatten sich die erfolgsverwöhnten Mozartstädter mit einem Remis am Linzer Donaupark zu begnügen.

Ehrung für Karim Konaté / Linzer Wochen für RBS

Im ersten Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 empfängt der FC Red Bull Salzburg am Samstag, den 10. August 2024 den FC Blau-Weiß Linz. Dieses Match in der Red Bull Arena beginnt um 19:30 Uhr und wird von Schiedsrichter Safak Barmaksiz geleitet.

Vor der Begegnung wird Karim Konaté, der beim Champions-League-Match am vergangenen Dienstag gegen Twente wegen einer Knieverletzung ausfiel und auch beim ersten BL-Heimspiel der neuen Saison noch ausfallen dürfte, von Vertretern der Österreichischen Fußball-Bundesliga als Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 (20 Treffer) geehrt. Es sind für die Roten Bullen überhaupt die internationalen Wochen mit den Niederländern von Twente Enschede und national mit den Linzer Klubs. Erst gegen den FC Blau-Weiß in Wals-Siezenheim, eine Woche später am Samstag, den 17. August zur gleichen Zeit ab 19:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) beim LASK auf der Linzer Gugl! „Das nächste Spiel ist unser nächstes Finale" RBS-Cheftrainer Pepijn Lijnders vor dem Duell gegen die Blau-Weißen aus Oberösterreich: „Regeneration steht für uns nach dem intensiven Spiel gegen Twente an erster Stelle. Gestern war trainingsfrei, heute haben wir auch nur eine leichte Einheit absolviert. Wir müssen alle für das Match am Samstag wieder frisch bekommen, egal wie viel sie zuletzt gespielt haben. Und wir werden auch nicht vergessen, dass unser nächstes Spiel gegen Blau-Weiß Linz ist, und nicht gegen Twente. Das nächste Spiel ist unser nächstes Finale. Die Jungs brauchen für Samstag gar nicht viel zusätzliche Motivation, weil sie ja noch wissen, dass sie letztes Jahr gegen Linz nicht gewonnen haben. Das sagt schon einiges aus. Darauf wollen wir eine Reaktion zeigen, weniger nach außen, sondern vor allem für uns. Wir haben sie analysiert und werden uns gut auf diese Begegnung vorbereiten. Und natürlich wollen wir das Spiel in unserem Stadion gewinnen.“ Im dritten Anlauf seit dem ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg im Vorjahres-Sommer des FC Blau-Weiß Linz sollen für Maurits Kjærgaard und die Roten Bullen gegen das Scheiblehner-Team endlich drei Punkte her. Ob der 21-jährige Däne, "Man of the Match" beim CL-Quali-Hinspiel gegen Twente, am Samstag allerdings gegen die Oberösterreicher für Dienstag in den Niederlanden geschont wird? „Was letzte Saison war, ist nicht mehr wichtig, Blau-Weiß ist kein Angstgegner von uns" Maurits Kjaergaard, vergangenen Dienstag per Doppelpack Matchwinner beim 2:1-Sieg vs. Twente über den Heimauftakt in der ADMIRAL Bundesliga: „Es ist ganz klar, dass wir das Spiel gegen Blau-Weiß Linz gewinnen wollen. Das, was letzte Saison war, ist dabei nicht mehr wichtig, Blau-Weiß ist deshalb kein Angstgegner von uns. Wichtig ist vielmehr, dass wir am Samstag bereit sind. Da wollen wir unbedingt den nächsten Sieg holen. Meine beiden Toren gegen Twente waren ein gutes Gefühl, vor allem weil wir auch gewonnen haben. Das Einschlafen ist nach solchen Spielen immer etwas schwierig. Aber es fühlt sich alles noch sehr gut an.“ Personelles aus dem "Bullenstall" Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Hendry Blank (Oberschenkel), Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Karim Konate (Knie), Leandro Morgalla (Oberschenkel) und Alexander Schlager (Knie) DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg startete zum achten Mal in Folge mit einem Sieg in eine Bundesliga-Saison – das gelang zuvor noch keinem Team. In fünf der vorherigen sieben Meisterschaften gewann Salzburg auch das zweite Spiel.

startete zum achten Mal in Folge mit einem in eine – das gelang zuvor noch keinem Team. In fünf der vorherigen sieben Meisterschaften gewann Salzburg auch das zweite Spiel. Die Roten Bullen sind in Bundesliga-Heimspielen im Kalenderjahr 2024 als einziges Team ungeschlagen (5 Siege, 3 Remis) und erzielten die mit Abstand meisten Tore (28) vor Austria Wien (15).

sind in Bundesliga-Heimspielen im als einziges Team (5 Siege, 3 Remis) und erzielten die mit Abstand meisten Tore (28) vor Austria Wien (15). Der FC Red Bull Salzburg gab am ersten Spieltag die meisten Schüsse (21) ab, hatte die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (41) und den höchsten Ballbesitzanteil (71 %).

gab am ersten Spieltag die (21) ab, hatte die im gegnerischen Strafraum (41) und den (71 %). Das Team von Pep Lijnders hatte in der Auftakt-Runde 12 Spielzüge mit mindestens zehn Pässen – nur der LASK (19) mehr.

von hatte in der Auftakt-Runde 12 Spielzüge mit – nur der LASK (19) mehr. Der FC Blau-Weiß Linz startete mit einem Sieg in die neue Bundesliga-Saison, ein Erfolg, der im letzten Spieljahr erst in Runde 6 (4:2 auswärts bei der WSG) gelang. Die Linzer gewannen vier der letzten sechs Bundesliga-Spiele – gleich viele wie in den ersten 27 Meisterschaftsmatches der Klubgeschichte.