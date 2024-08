Nach zwei Auswärtsspielen zum Start in die noch junge Saison 2024/25 mit ÖFB-Cup und Meisterschaft folgt für den LASK am Wochenende der erste Auftritt in der Raiffeisen Arena, zugleich der Auftakt zum Heimspiel-Doppel. Erst in Runde 2 der ADMIRAL Bundesliga gegen die angeschlagenen Altacher, dann Samstag darauf in Runde 3 gegen die Eurofighter vom FC Red Bull Salzburg (19:30 Uhr), die im Falle eines Aufstiegs ins Champions-League-Play-off dann vor einer weiteren "englischen Woche" stehen würden. Doch zunächst mal zum LASK-Spiel vs. SCR Altach (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Die jüngsten drei Duelle der Athletiker gegen die Altacher waren "zache Partien". Die letzte heuer am 3. März endete mit 0:0 am Schnabelholz im Ländle, davor am 8. Oktober 2023 gewann der LASK daheim dank Goldtorschütze Robert Žulj mit 1:0. Das Tor des Tages fiel erst in der 82. Spielminute.

Gelungener Saisonstart soll prolongiert werden im ersten Heimspiel gegen angeschlagene Altacher

90 Tage nach dem letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison gegen Doublegewinner SK Puntigamer Sturm Graz (2:2) rollt der Bundesliga-Ball wieder in der Raiffeisen Arena. Die ersten beiden Saison-Pflichtspiele liefen für die Athletiker nach Wunsch: Mit einem 3:0-Auswärtserfolg setzte sich die Darazs-Truppe in der ersten Cup-Runde in Rieg gegen Regionalligist Union Gurten durch, vergangenen Samstag feierte der LASK einen 2:1-Sieg zum BL-Auftakt beim TSV Egger Glas Hartberg. Neben Abwehrchef Philipp Ziereis konnte sich Sommerneuzugang Melayro Bogarde erstmals für den Vorjahresdritten in die Torschützenliste eintragen.

Diesen Schwung wollen die Schwarz-Weißen nun auch ins Match gegen den SCR Altach mitnehmen. Das Duell mit den Vorarlbergern, die in Runde eins daheim der WSG Tirol mit 1:2 unterlagen, ist zugleich der Startschuss für eine Heimspiel-Serie: Auf die Begegnung mit den Altachern folgen die Partien in der Raiffeisen Arena gegen RB Salzburg und im Play-off zur UEFA Europa League gegen Sparta Prag oder FCSB Bukarest.

Seit sechs Duellen ungeschlagen

Der LASK heimste in der vergangenen Saison vier Punkte aus den beiden Aufeinandertreffen mit dem SCRA ein und kassierte in den vergangenen sechs Duellen gesamt nur zwei Gegentore (vier Mal zu Null). Auf das 1:0 im Herbst durch den Treffer von Robert Žulj folgte auswärts ein torloses Remis.

Die Gesamtbilanz spricht für die Linzer: In 26 Begegnungen in der höchsten Spielklasse verließ der LASK 17-mal den Platz als Sieger, sieben Mal wurden die Punkte geteilt und nur zweimal blieben die Oberösterreicher ohne Zählbares. Seit Oktober 2021 sind die Athletiker ungeschlagen, vor eigenem Publikum gelangen zuletzt drei volle Erfolge en suite.

In der Raiffeisen Arena erwiesen sich die Athletiker in der abgelaufenen Saison als äußerst heimstark. In 16 Spielen sprangen neun Siege und vier Unentschieden heraus, was dem LASK auch in diesem Ranking Platz drei bescherte. 26-mal ließen die Schwarz-Weißen in der Vorsaison die Torhymne erklingen, in acht Matches blieb Torhüter Tobias Lawal ohne Gegentreffer.

„Altach wird bis zum letzten Zentimeter kämpfen"

LASK-Cheftrainer Thomas Darazs: „Uns erwartet ein kompliziertes Spiel. Aufgrund der Situation, in der sich Altach befindet, können wir damit rechnen, dass der Gegner möglicherweise etwas Neues probiert. Altach wird bis zum letzten Zentimeter kämpfen, um sich da rauszuziehen, dementsprechend müssen wir sehr aufmerksam sein und das Spiel mit der entsprechenden Energie bestreiten.“

Beim LASK fehlen werden lt. Klub-Information: Mittelstürmer Maximilian Entrup (Knieverletzung), Abwehrspieler Jérôme Boateng (Adduktoren), Florian Flecker (Wadenbeinbruch), Ivan Ljubic (Oberschenkelverletzung), Angreifer Ibrahim Mustapha (Sprunggelenksverletzung), Andrés Andrade (Kreuzbandriss), Maksym Talovierov (Sonderurlaub nach Olympia-Teilnahme mit Ukraine), Tomas Galvez und René Renner (Knie-OP).

