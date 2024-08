Aufgrund der Absage der Wien-Konzerte von Popstar Taylor Swift im Zuge ihrer Eras Tour wollen die Veilchen am Sonntag ein positives Zeichen für alle Swift-Fans setzen. Beim Heimspiel zwischen Austria Wien und dem WAC (17:00 Uhr, im Ligaportal-LIVETICKER) im Zuge der zweiten ADMIRAL Bundesliga-Runde erhalten alle, die gerne auf das Konzert gegangen wären, auf der Familientribüne West mit dem Aktionscode "Swifties" online einen Rabatt von 50 % auf jedes Ticket. Dazu gibt es am Sonntag beim Fanshop vor der Ecke Süd-West ab 14:00 Uhr eine Tauschaktion der beliebten und vielfach angefertigten Armbänder.





Veilchen wollen Swift-Fans in Generali-Arena locken

Am kommenden Sonntag um 17:00 Uhr trifft die Austria Wien im Rahmen der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 in der Generali-Arena in Wien auf den Wolfsberger AC.

Neben der Aktion "Alle in Violett" will der Bundesligist aufgrund der Konzertabsage auch allen Fans von Taylor Swift eine Alternative bieten und sie recht herzlich dazu einladen, am Sonntag in die Generali-Arena zu kommen. Ab sofort gibt es alle Tickets auf der West-Tribüne online mit dem Aktionscode "Swifties" um -50 %! Selbstverständlich gilt die Aktion auch am Ticketschalter im Fanshop.

Ab drei Stunden vor Spielbeginn, also 14:00 Uhr, wird es beim Fanshop vor der Ecke Süd-West eine Tauschbörse für alle angefertigten Armbänder geben.

Kopf hoch, #Swifties in Wien.



Sicherheit geht vor. Lasst euch von ein paar Idioten nicht die Laune verderben. Die Armbänder werden beim nächsten Mal getauscht. Denkt an die schönen Momente bei euren Vorbereitungen.



They will 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿 win. Love always will. 💜🩷🩵🤍 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 7, 2024

Fotocredit: FK Austria Wien