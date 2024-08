Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit Siegen in ÖFB Cup & ADMIRAL Bundesliga wartet auf die WSG Tirol eine spannende Woche. Zunächst steht der Heimspielauftakt an, bei dem der Wahl-Grazer Philipp Semlic gegen Aufsteiger GAK 1902 sein Debüt als Neo-Cheftrainer der Wattener am Innsbrucker Tivoli gibt (Sa., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Dienstag (18 Uhr) kommt es dann zum Sommer-Testspiel-Highlight für Kapitän Müller & Co. im Sportpark Unterhaching gegen den FC Bayern München. Nach dem Duell gegen den deutschen Rekordmeister folgt das beim österreichischen - dem SK Rapid (So., 18.08., 17 Uhr).

In die Knie gehen brauchte Philipp Semlic bisher mit den Tirolern gegen keinen Gegner. Der 41-jährige, gebürtige Steirer will mit seiner Mannschaft in der dritten Pflichtpartie der Saison weiter in der Erfolgsspur bleiben.

"Positive Energie, die derzeit im gesamten Verein herrscht, gegen GAK mitnehmen"

Mit zwei Siegen aus zwei Pflichtspielen legte der Tiroler Bundesligist einen perfekten Auftakt in die Saison 2024/25 an den Tag. Nach zwei Duellen in der Ferne steht für die Wattener nunmehr am Samstag (17 Uhr) mit dem Aufeinandertreffen mit Aufsteiger Grazer AK 1902 der Heimspielauftakt ins Haus.

Trotz der noch frühen Saisonphase steht Cheftrainer Philipp Semlic dem bisherigen Prozess positiv gegenüber: "Wir haben das Spiel gegen Altach sehr genau und detailliert aufgearbeitet und waren schon mit vielen Phasen des Spiels zufrieden. Aber wir wissen auch, dass noch immer viel Arbeit vor uns liegt und die Abläufe noch besser werden müssen. Das haben wir in dieser Woche auch wieder versucht anzutreiben."

Auch mit der Vorbereitung auf die Heimpremiere gegen die Rotjacken zeigt sich der Wahl-Grazer, der nach zwei Gastauftritten am Samstag zum ersten Mal als Heimtrainer an der Seitenoutlinie des Tivoli Stadion Tirol stehen wird, zufrieden. "Wir haben eine gute Trainingswoche hingelegt. Die Bereitschaft sowie Mentalität der Spieler war sehr gut und nun wollen wir die positive Energie, die derzeit im gesamten Verein herrscht, in das Heimspiel gegen den GAK mitnehmen."

Blick ins Archiv

Bereits in der Nationalliga-Saison 1968/1969 standen sich die WSG und der GAK zweimal gegenüber. In einer von WSG-Legenden gespickten Elf zogen Adi Jud, Günther Rinker & Co. im Gastspiel in Graz mit 1:3 den Kürzeren, ehe im Rückspiel vor 2.000 Zuschauer:innen dank eines Treffers von Adi Jud ein 1:0-Heimsieg eingefahren werden konnte.

Das vorerst letzte Duell zwischen Grün-Weiß und dem Grazer Stadtklub datiert aus dem Jahr 2021. In der zweiten Runde des UNIQA ÖFB Cups setzte sich der Tiroler Bundesligist in der Grazer Merkur Arena mit 4:2 durch und zog souverän ins Achtelfinale ein.

Aus der Rubrik "Wissenswertes"

Bereits 90 Minuten vor Anpfiff der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga öffnen am Tivoli Stadion Tirol die Eingangstore zur geöffneten Westtribüne sowie zum VIP-Bereich. Zeitgleich dazu startet an den Tageskassen hinter der Nordtribüne der Ticketverkauf.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch in dieser Saison einen Merchandise-Stand. Dieser befindet sich vor dem Eingang zur Westtribüne und startet ebenfalls um 15:30 Uhr mit dem Verkauf von Fanartikeln des Tiroler Bundesligisten.

Fotocredit: WSG Tirol