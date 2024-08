Die erste Partie in der heimischen Merkur Arena der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison beschert Meister & Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz sogleich in der 2. Runde ein "volles Haus". Wie der Doublegewinner der abgelaufenen Spielzeit am Freitagmittag vermeldet, ist das Steirer Duell gegen den TSV Egger Glas Hartberg bereits zwei Tage vor dem Match am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ausverkauft. Lediglich Rollstuhl-Plätze seien noch verfügbar.

Stets enge Duelle zuletzt zwischen SK Sturm und TSV Hartberg

Mit dem Support der Fans im Rücken soll für das Team um Cheftrainer Christian Ilzer im zweiten Anlauf der erste Saisonsieg in der Meisterschaft gelingen. Nach dem Fehlstart mit der 0:1-Auftaktniederlage beim SK Rapid am vergangenen Sonntag in Hütteldorf wollen die "Schwoazn" gegen den TSV Hartberg, der ebenfalls in Runde eins leer ausging (1:2 daheim gegen den LASK), voll punkten.

Die Blau-Weißen erwiesen sich in den Duellen der jüngeren Vergangenheit allerdings als schwerer Gegner. So rang der TSV beim letzten Aufeinandertreffen am 5. Mai in Graz-Liebenau ein 1:1 ab. Auch im März in Hartberg stand ein 1:1 zu Buche. Die Schopp-Schützlinge werden sich wohl auch diesmal "teuer verkaufen".

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL