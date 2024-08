Wie der RZ Pellets WAC, der am Sonntag in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 bei Austria Wien in der Generali-Arena gastiert (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER), soeben in seiner Klubaussendung vermeldet, statten die Kärntner den 18-jährigen Angreifer Erik Kojzek (geb.: 02.01.2006) mit einem Profivertrag aus. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Mit 12 Jahren zum Wolfsrudel ins Lavanttal

Der Mittelstürmer kam bereits im Alter von 12 Jahren vom slowenischen Klub NK Korotan in die Jugend des WAC und durchlief die gesamte Akademie im Wolfsrudel. In der Sommervorbereitung bekam Erik Kojzek, der in der letzten Saison bei den Amateuren in 27 Spielen neun Treffer erzielte, unter Cheftrainer Dietmar Kühbauer die Chance sich zu beweisen.

Am vergangenen Wochenende wurde dies im Kärntner Duell gegen Austria Klagenfurt bereits mit seinem ersten Bundesliga-Einsatz belohnt. Nun erhält der gebürtige Slowene im Lavanttal seinen ersten Profivertrag und wird in den kommenden drei Jahren für die Wölfe auflaufen.

V.l.: WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer, Erik Kojzek und WAC-Präsident Dietmar Riegler.

„Toller Moment in meiner noch jungen Karriere, aber es soll erst der Anfang sein"

Erik Kojzek: „Ich bin sehr froh, meinen ersten Profivertrag beim WAC zu unterschreiben und bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Chance, die ich nun bekomme. Es war schon immer mein Traum und ich bin bereit weiter hart an mir zu arbeiten, um mich weiterzuentwickeln. Es ist ein toller Moment in meiner noch jungen Karriere, aber es soll erst der Anfang sein.

Ohne die Unterstützung meiner Eltern und meiner Freunde wäre dies nicht möglich gewesen und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch bei ihnen bedanken.“

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 2 und Expertentipp von Gerald Baumgartner

Fotocredit: WAC/Pessentheiner