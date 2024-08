Von Sommer 2009 bis Jänner 2023 kannte Nicolas Binder nur einen Klub: SK Rapid! Nach der Ausbildung bei den Grün-Weißen schaffte der Wiener den Sprung über die 2. Mannschaft in den Profi-Kader, gab am 10. April 2022 unter dem damaligen Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer sein ADMIRAL Bundesliga-Debüt und lieferte dabei in der "Rapid-Viertelstunde" als Joker den Assist zum 2:1-Siegtor vs. WAC. Vor eineinhalb Jahren folgte der Wechsel an den Wörthersee. Am Sonntag trifft der 22-jährige Stürmer auf seinen Ex-Klub aus Hütteldorf. Ligaportal sprach vorab mit ihm im "Give-me-five"-Interview (fünf Fragen = fünf Antworten).

Nimmt es auch schon mal gegen mehrere Gegner auf und greift seit der Vorbereitung in diesem Sommer wieder bei Austria Klagenfurt an: Nicolas Binder. Der in den ersten eineinhalb Jahren wiederholt bei den Kärntnern vom Verletzungspech verfolgt war und mit der neuen Saison 2024/25 fast wie ein Neuzugang ist.

"....das war für mich das Highlight"

LIGAPORTAL: Du bist im Sommer 2009 mit sieben Jahren von der Union Mauer zum SK Rapid gewechselt, ein Jahr nach dessen letztem Meistertitel. Mit Rapid-Jugend, AKA und Rapid II und den Profis warst du 14 Jahre bei den Hütteldorfern, wurdest von den Grün-Weißen ausgebildet. Eine sicher prägende Zeit, mit der du welche Erinnerungen verbindest?

Nicolas Binder: Meine Zeit bei Rapid war unglaublich schön. Ich habe ja quasi mein bisher ganzes Leben, meine Jugend dort verbracht und unglaublich gute Trainer und viele Freunde gehabt, jetzt auch immer noch. Es war unglaublich schön, weil der Schritt war dann doch relativ schnell von der 2. Mannschaft, wo ich ein gutes halbes Jahr gespielt hatte, zu den Profis im Winter.

Das war dann für mich das Highlight, auch vor den Fans zu spielen. Unglaublich toll. Ich habe auch ein paar Assists und ein Tor beisteuern können. Das war alles ziemlich unglaublich!

"Gegen Rapid, das ist das aufregendste Spiel für mich"

LIGAPORTAL: Bei so viel "Grün-Weiß-Zeit" ist das Duell mit deinem neuen Klub Klagenfurt gegen deinen langjährigen Ex-Verein bestimmt kein Spiel wie jedes andere. Wie emotional ist es für dich und wie hast Du es bereits in der Trainingswoche auf das Match erlebt?

Nicolas Binder: In der Trainingswoche bin ich noch nicht nervös. Wenn das Spiel dann näher rückt, wird die Anspannung etwas größer. Ich würde schon sagen, dass es für mich persönlich das coolste und besonderste Spiel im ganzen Jahr ist. Vor allem wenn ich dann wieder in Wien-Hütteldorf (Anm.: Anfang November) spiele im Allianz Stadion. Gegen Rapid, das ist das aufregendste Spiel für mich.

"Sie haben es noch nie leicht gehabt gegen Austria Klagenfurt"

LIGAPORTAL: Jetzt seid ihr bei Austria Klagenfurt nach dem erneuten Umbruch im Sommer noch in der Findungsphase samt Integrationsprozess. Der SK Rapid hat schon mehr Matchpraxis gesammelt, einen furiosen Saisonstart hingelegt. Die Eurofighter sind im Flow gewannen wettbewerbsübergreifend alle fünf Pflichtpartien, darunter jüngst in Trabzon und gegen Doublegewinner SK Sturm Graz. Wie siehst du die Ausgangslage für das Duell und worin eure Chance, dass ihr die ersten seit, die sie stoppen?

Nicolas Binder: Ich habe mir natürlich die Rapid-Spiele angeschaut. Sie haben bisher echt sehr souverän gespielt und auch gegen den SK Sturm eine unglaublich gute Leistung abgeliefert. Aber ich glaube, dass sie es noch nie leicht gehabt haben gegen Austria Klagenfurt und gegen uns zu spielen.

Ich glaube, dass wir auch diesmal wieder was mitnehmen können. Aber wir müssen schon auch eine sehr, sehr gute Leistung bringen, kompakt stehen und dann schauen, dass wir mit Kontern gut umschalten können. Da können wir sie auf jeden Fall beschäftigen.

Will sich mit der neuen Saison ins Zeug legen: Nicolas Binder, der als Mittelstürmer schon mal auf eiserne Gegner triff, wie hier Gorenc-Stankovic vom SK Sturm.

"Bin wieder bei 100 Prozent"

LIGAPORTAL: Du bist seit über eineinhalb Jahren in Klagenfurt und im Frühjahr 2023 nach dem Weggang von Toptorjäger Markus Pink in dessen großen Fußstapfen getreten, wurdest lange durch eine Adduktorenblessur zurückgeworfen, auch zum Ende der abgelaufenen Saison ereilte dich das Verletzungspech. Bei wieviel Prozent in punkto Fitness bist du derzeit, geht es jetzt erst richtig los für dich bei der Austria und wie groß war für dich die Umstellung von der Weltstadt Wien an den beschaulichen Wörthersee?

Nicolas Binder: Mit der Adduktorenverletzung war natürlich keine schöne Zeit für mich. Aber das ist jetzt schon etwas länger her und die Wadenverletzung im Frühjahr war kein großes Thema. Ich würde schon sagen, dass ich jetzt wieder bei 100 Prozent bin. Ich habe die komplette Vorbereitung mitgemacht und beide bisherigen Pflichtpartien gespielt.

Wien und Klagenfurt kann man nicht vergleichen. Aber Klagenfurt ist auch gerade jetzt im Sommer mit dem Wörthersee unglaublich schön. Und wenn ich mal wieder in eine Großstadt will, ist sie nicht ganz so weit weg. In drei Stunden bin ich in Wien. Das geht schon.

"So einen Zusammenhalt habe ich noch nie erlebt"

LIGAPORTAL: Dein Trainer ist SK Rapid-Legende Peter Pacult, zu seiner aktiven Zeit ebenfalls Mittelstürmer war wie du. Auch seid ihr beide in Wien geboren. Der Trainer-Routinier schafft es stets wieder, selbst bei größtem personellen Austria-Aderlass, eine Einheit zu formen. Wie erlebst du ihn, dessen Enkel du vom Alter her sein könntest, und wie weit wirkt er gerade als ehemaliger Torjäger auf dich ein, etwa in persönlichen Dialogen?

Nicolas Binder: So einen Zusammenhalt wie bei Austria Klagenfurt habe ich noch nie erlebt. Auch wie ich vor eineinhalb Jahren hierher gekommen bin, war das auf Anhieb unglaublich schön. Es haben mich alle top aufgenommen und auch jetzt die Neuzugänge integrieren sich super in das ganze System und Team.

Peter Pacult gibt mir immer Anweisungen und Tipps. Spricht mit mir darüber, was er von mir erwartet und wie ich mich auf dem Spielfeld verhalten soll. Da gibt es andere, die es nicht so gut machen können wie unser Trainer. Weil er hat ja doch schon sehr viel miterlebt. Viele gute Trainer hatte er als Profifußballer auch. Da gibt er mir schon die richtigen Tipps.

LIGAPORTAL: Die du dann ja vielleicht am Sonntag gegen deinen Jugend- und Ex-Klub SK Rapid umsetzt. Danke für das Gespräch. Viel Erfolg.

Fotocredit: Austria Klagenfurt/Kuess und RiPu-Sportfotos