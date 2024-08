Am morgigen Sonntag gastiert der TSV Egger Glas Hartberg in Runde 2 der noch jungen ADMIRAL Bundesliga-Saison beim steirischen Kontrahenten und rot-weiß-roten Doublesieger SK Sturm Graz. Das Spiel in Graz-Liebenau ist bereits ausverkauft, werden dabei hunderte Hartberger Schlachtenbummler in die steirische Landeshauptstadt pilgern, die Blau-Weißen unterstützen und wie im Vorjahr, als den "Schwoazn" zweimal ein Zähler abgeknöpft wurde, auf eine Überraschung hoffen. Angepfiffen wird das Steirer-Duell um 17 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) vom Wiener Schiedsrichter Julian Weinberger.

Bei den prognostizierten, schweißtreibenden Temperaturen am Sonntagnachmittag in der Murmetropole steht nicht nur Dominik Prokop (l.) und Dimitri Lavalée, sondern allen Beteiligten - inklusive Anhang -, ein heißer Tanz bevor.

"...Gegner, der alles Mögliche finden wird, um unser Spiel zu unterbinden"

TSV-Kapitän Jürgen Heil steht vor seinem 150. Bundesliga-Spiel. Die Truppe von Markus Schopp möchte wie beim letzten Aufeinandertreffen in der Merkur Arena (1:1 im Mai 2024) auch im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison Zählbares mitnehmen.

Beide Mannschaften mussten zum Oberhaus-Auftakt jedoch Pleiten einstecken: Die Oststeirer unterlagen zuhause dem LASK mit 1:2, während sich die "Blackies" einem im Höhenflug befindlichen SK Rapid in Wien-Hütteldorf mit 0:1 zu beugen hatten.

Cheftrainer Markus Schopp: "Spiele gegen den SK Sturm sind aus Hartberger Sicht immer etwas Besonderes. Ganz besonders in diesem Jahr, da wir gegen den amtierenden Meister und Cupsieger spielen. Eine Mannschaft, die, gleich wie wir, nicht optimal in die Meisterschaft gestartet ist, aber natürlich einen riesengroßen Anspruch und auch die Qualität hat in Österreich jedes Spiel zu gewinnen.

Für uns gilt es nach Graz zu fahren und unser Hartberger Gesicht zu zeigen. Es ist wichtig, dass wir mutig auftreten und nicht dumm und naiv sind. Wir müssen versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen, wohlwissend, dass ein Gegner am Platz steht, der alles Mögliche finden wird, um unser Spiel zu unterbinden. Das sind die Zutaten, die diese Partie mit sich bringt. Ich freue mich extrem darauf."

Offensivspieler Dominik Prokop: "Wir erwarten ein schwieriges Spiel gegen den Doublesieger aus dem letzten Jahr. Wir wissen aber, worauf es ankommt, haben uns gut vorbereitet und ich bin guter Dinge, dass wir etwas Positives aus diesem Spiel mitnehmen können."

Siehe auch