"Altacher Auferstehung". Nachdem Cheftrainer Joachim Standfest und seine Mannschaft durch das blamable Aus (als einziger ADMIRAL Bundesligist) in ÖFB-Cup-Rd. 1 beim Drittligisten Donaufeld und der dürftigen Darbietung samt Heimniederlage gegen die WSG Tirol (1:2) "angezählt" waren, folgte mit dem 2:1-Coup beim LASK der Befreiungsschlag. Man nehme: Einen effizienten Torjäger (Gustavo Santos per Doppelpack), einen zuverlässigen Rückhalt (Schlussmann Stojanovic) und eine Mannschaft mit viel Kompaktheit & Kampfbereitschaft. Und schon ist die lange Heimfahrt ins Ländle "versüsst". Nachfolgend SCRA-STATEMENTS. -

Es ist vollbracht! Den Sieg hatten wohl nur allerkühnste (Altacher) Optimisten dem Team von Joachim Standfest zugetraut. Nachdem die Vorarlberger die erste Halbzeit mit nahezu Einbahnstraßenfußball des LASK schadlos überstanden hatten, verdienten sie sich aufgrund der zweiten durchaus den 2:1-Sieg. Die Montagsgespräche samt Vertrauenszuspruch für den SCRA-Cheftrainer wurden mit diesem sensationellen Sieg bei den Linzer Eurofightern gerechtfertigt.

„Man sollte einmal vorbeikommen bei uns und sehen, wie wir trainieren und miteinander umgehen"

Joachim Standfest (Trainer Cashpoint SCR Altach) über...

…das Spiel: „Wir haben annähernd das auf den Platz gebracht, was wir am Trainingsplatz machen. In der ersten Halbzeit nicht, denn da war eine gehörige Portion Glück dabei, dass wir nicht in Rückstand gelangt sind. Wir haben es vor allem in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht, weil wir noch kompakter waren und auch aggressiv waren. Wir haben immer nach vorne attackiert.

In der zweiten Halbzeit war es vor allem Defensiv sehr gut. Glück braucht man immer gegen solche Mannschaften. Wir sind drüber gekommen und hätten auch in Führung gehen können. Man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt und bereit ist, zu arbeiten. Dass es bei uns ein Auf und Ab ist, ist normal in dieser Mannschaft, weil es viele Neuzugänge gab und viele junge Spieler drinnen sind. Das muss sich einfach finden. Heute haben wir einen guten Schritt gemacht.“

…die Kritik an seiner Person: „Man sollte einmal vorbeikommen bei uns und sehen, wie wir trainieren und miteinander umgehen. Das ist auch ein Mitgrund, warum ich noch hier stehe. Letztes Jahr hat es Phasen gegeben, wo die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Die Leute haben aber immer gesehen, wie ich arbeite, was ich investiere, und wie das Verhältnis zwischen Trainerteam und Mannschaft ist. Ich mache meine Arbeit und freue mich, dass ich sie machen darf.“

Hiel die Kugel auf der Gugl: Dejan Stojanović . Der 31-jährige Schlussmann hatte mit Glanzparaden seinen Anteil am 2:1-Coup der Altacher beim LASK.

„Haben gefühlt 95 Minuten verteidigt“

Dejan Stojanovic (Torhüter SCR Altach) über...

…das Spiel: „Wir haben gefühlt 95 Minuten verteidigt. Der Sieg geht auf jeden Fall auf das ganze Team. Wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird, vor allem gegen den LASK mit deren Qualität. Wir haben gewusst, dass wir viel zu tun bekommen. Nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft. Wir haben es heute sensationell verteidigt. Zum Tormann sein gehören noch ein paar andere Spieler dazu. Ich denke, dass wir heute einen super Job gemacht haben.“

…die Unruhen in den letzten Wochen: „Es war eine sehr schöne Antwort, speziell für das Trainerteam. Wir haben heute gezeigt, dass das Team voll funktioniert und wir alle hinter dem Trainer stehen.“

„Es spricht für die Mannschaft, diesen Rückstand aufzuholen"

Vesel Demaku (Mittelfeldspieler SCR Altach) über...

...den überraschenden Sieg: „Wir gehen in jedes Spiel und wollen es gewinnen. Es spricht für die Mannschaft, diesen Rückstand aufzuholen."

...die Unruhe nach zwei Niederlagen zuvor: „Die Unruhe kommt von den Medien und im Team ist keine Unruhe zu spüren. So schlecht wie es dargestellt wurde, war es nicht. Wir betrachten die Spiele nüchtern."

Diverse Spieler plagten heute gegen Spielende bei den Altachern Krämpfe, wie auch zuvor schon Doppepacker Gustavo Santos, der nach seinem zweiten Treffer vom Feld ging und zuvor noch vom Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann die gelbe Karte erhielt.

„Haben es in der zweiten Halbzeit staubig gespielt"

Roland Kirchler (Sportdirektor Cashpoint SCR Altach) über...

…das Spiel: „Man sieht, dass es im Fußball schnell geht. Zum Fußball gehört Leidenschaft und die haben wir heute gezeigt. Auch wenn es in der ersten Halbzeit für uns sehr schwer war, haben wir es dann in der zweiten Halbzeit staubig gespielt. Wir haben es auch mit Hirn und viel Leidenschaft gespielt.

Ich bin zufrieden, dass wir drei Punkte am Konto haben. Ich bin jetzt auch wieder kritisch und stelle dem Trainer die nächste Rute ins Fenster, wenn wir das nächste Heimspiel gewinnen. Ich mach das gerne jede Runde, wenn es hilft. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir es uns heute verdient. Wir haben es richtig mit Plan gespielt.“

…die Zukunft von Joachim Standfest und die aktuelle Situation in Altach (vor der Partie): „Natürlich hat mir und auch dem Verein das Ergebnis nicht gepasst. Wir haben in der alten Saison hinten raus schon eine beinharte Analyse durchgeführt und gesagt, dass wir uns verändern wollen. Wir wollten einfach ganz ehrlich miteinander sein und schauen, was uns fehlt. Das haben wir dann gemacht. Ansonsten wäre die Kosmetik, dass man nach der ersten Runde schon den Trainer anzählt, wirklich nicht fair. Wir haben die Vorbereitung abgewartet. Sie war in Ordnung. Wir hatten hintenraus auch gute Sachen.

Dann sind die ersten zwei Spiele gekommen, wo wir dann natürlich schwer enttäuscht waren. Deshalb ist die Situation so entstanden, wie sie aktuell auch ist. Ich war ehrlich und habe gesagt, dass wir uns zusammensetzen werden und es dann entscheiden. Ich habe ja nicht gesagt, dass der Trainer jetzt oder in drei Wochen weg ist. Wir haben es intern diskutiert. Wir haben uns entschieden, dass wir mit Joachim weitergehen und schauen, wie die nächsten Ergebnisse sind. Für einen Trainer ist glaube ich immer jedes Spiel ein Schicksalsspiel.

In der heutigen Zeit ist es so. Egal ob ganz oben oder ganz unten ist man immer unter Druck und versucht jedes Spiel zu gewinnen. Der Prozess war schon letzte Saison so, dass wir die letzte Mannschaft waren, die noch im Abstiegskampf dabei war. Es ist in den ersten beiden Spielen nicht besser geworden und deshalb ist der Druck für den Trainer und genauso für mich als Sportdirektor natürlich groß, denn es ist genauso auch meine Verantwortung. Wir wollen in Altach den Weg nach oben gehen. Wir wollen schauen, dass wir den Verein stetig verbessern und nach oben gehen.“

"Es ist viel angenehmer, wenn du mit der Mannschaft kannst, als wenn du mit den Fans kannst.“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…die Unruhen beim SCR Altach (vor der Partie): „Es wirkt zumindest von außen so, dass die Erwartungshaltung im ganzen Umfeld ein bisschen zu optimistisch ist. Wenn man immer kommuniziert, dass man in Richtung Top-6 möchte und dann immer wieder in den Abstiegskampf kommt, dann schiert man damit Begehrlichkeiten, die vielleicht auch nicht ganz im Einklang sind mit dem, was die Mannschaft hergibt. Die Diskussion ist auch dem geschuldet, dass man vorheriges Jahr nicht ganz glücklich war und es dann trotzdem fortgesetzt hat. Dann muss man auch eine Überzeugung davon haben.“

…Schicksalsspiele als Trainer und die Zukunft von Joachim Standfest (vor der Partie): „Als Trainer weißt du, dass du so viele Chancen nicht bekommst. Es ist kein Wochengeschäft, aber es geht immer mehr in diese Richtung. Sie waren mit der letzten Saison nicht zufrieden. Sie sind zusammengesessen und haben gesagt, dass sie an Joachim glauben.

Sie wollen es nochmal gemeinsam probieren, aber wenn es nicht klappt, müssen sie reagieren. Es ist eine Verlängerung über den Sommer heraus, die vielleicht ein anderer Trainer gar nicht mehr bekommen hätte. Er muss dem jetzt gerecht werden. Es ist viel angenehmer, wenn du mit der Mannschaft kannst, als wenn du mit den Fans kannst.“

