Auch nach zwei gespielten Runden in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 und gesamt drei Pflichtpartien bleibt die WSG Tirol unter ihrem neuen Cheftrainer Philipp Semlic, dem Wahl-Grazer, der sein Heimdebüt am Innsbrucker Tivoli feierte, unbesiegt und hat somit im Oberhaus aktuell vier Zähler zu Buche stehen. Während Aufsteiger und BL-Rückkehrer GAK 1902 seinen ersten Punktgewinn holte. Den sich die Messner-Mannen nach der unglücklichen Auftakt-Niederlage gegen den FC Red Bull Salzburg auch redlich verdienten. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Es kann ja nicht jede Woche mit einem Traumtor klappen: Michael Lang, der seinen Anteil daran hatte, dass heute hinten "die Null stand" und der GAK 1902 den ersten Punktgewinn in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison verbuchte.

„Wir ärgern uns nicht. Es ist ein gerechtes Unentschieden“

Gernot Messner (Cheftrainer Grazer AK 1902): „Vor allem in der ersten Halbzeit sind wir in Ballbesitz zu mutlos aufgetreten. Defensiv war es voll okay. In der zweiten Halbzeit hat der letzte Pass beziehungsweise der letzte Abschluss nicht gepasst.

Deshalb nehmen wir den Punkt gerne mit. Wir haben um den Punkt gekämpft. Es ist natürlich nicht alles gelungen. Der Lucky Punch wäre für beide Mannschaften da gewesen. Wir ärgern uns nicht. Es ist ein gerechtes Unentschieden.“

„Was wir verbessern müssen, ist phasenweise das Spiel mit dem Ball"

Petar Filipovic (Abwehrspieler GAK 1902) über...

…das Spiel: „Ich muss sagen, dass ich schon echt platt bin. Es ist gut, wieder einmal 90 Minuten gespielt zu haben. Im Großen und Ganzen können wir gut mit dem Punkt leben. Für uns wird jeder Punkt wichtig sein. Wir haben wenig zugelassen.

Was wir verbessern müssen, ist phasenweise das Spiel mit dem Ball. Wir hatten zu wenig Phasen mit dem Ball. Wir müssen ruhiger und sicherer agieren. Auch das Spiel ohne Ball müssen wir in den nächsten Wochen verbessern, um dann auch in solchen Spielen die eine Chance zu nutzen und das Tor zu machen.“

…das anstehende Heimspiel vs. FC Blau Weiß Linz: „Wir müssen das Spiel angehen, um drei Punkte einzufahren, vor allem zu Hause vor unserem Publikum.“

„Mit dem Ball haben wir noch viel Luft nach oben"

Dominik Frieser (Offensivakteur GAK 1902): „Es ist sehr wichtig, dass wir heute den ersten Punkte geholt haben. Die Saison ist noch lange und nächste Woche wollen wir voll angreifen. Es war heute kein einfaches Spiel, aber wir haben es sehr gut gemacht, weil wir nichts zugelassen haben. Mit dem Ball haben wir noch viel Luft nach oben."

Tio Cipot (Sommer-Neuzugang GAK 1902) über das Spiel und seine Chance am Ende des Spiels: „Ich hatte die Gelegenheit. Manchmal gelingt es dir und manchmal eben nicht. Es war in der Nachspielzeit, das ist schwierig. Ich hätte das Tor machen müssen. Leider ist es mir nicht gelungen, aber es werden noch viele Chancen für mich kommen.

Es war ein gutes Spiel. Ich bin glücklich, dass ich meine Sache gut gemacht habe. Ein Punkt hier ist für uns ein gutes Resultat. Wir werden sicher noch mehr Punkte holen.“

Wie sein Cheftrainer gab auch der 25-jährige deutsche Linksverteidiger Lennart Czyborra, WSG Tirol-Leihe von Genua CFC, sein Heimdebüt am Innsbrucker Tivoli.

„Der finale Pass hat meistens gefehlt"

Lennart Czyborra (Linksverteidiger WSG Tirol) über das Spiel und den Saisonstart: „Wir haben es gut gemacht. Der finale Pass hat dann meistens gefehlt. Daran müssen wir in den nächsten Wochen arbeiten. Dann sind wir auf einem guten Weg, denke ich.

Wir sind alle sehr zufrieden mit den vier Punkten nach zwei Spielen. Heute hätten wir uns über einen Dreier gefreut, aber es war auch wichtig, dass wir die Null gehalten haben. Darauf können wir aufbauen.“

„Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung“

Philipp Semlic (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Wir waren schon dominant, hatten Ballbesitz und eine hohe Passquote, aber nicht in den Räumen, die wir eigentlich wollten. Wir haben aus dieser Dominanz einfach zu wenig Torgefahr produziert. Es war in der zweiten Halbzeit eine Pattsituation und ein bisschen ein Schachspiel, wo du auch von meiner Mannschaft gesehen hat, dass wir das annehmen. Kompliment an meine Jungs. Es geht nicht immer einfach voran. Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Ein Null zu Null, das auch wir sehr gerne mitnehmen.“

…den Saisonstart: „Wir sind in einem Prozess und wollen die Mannschaft weiterentwickeln. Die Mannschaft arbeitet jeden Tag sehr konzentriert und mit einem richtig guten Spirit. Das war auch heute für uns wieder ein Schritt nach vorne. Es stimmt mich sehr positiv. Die Jungs sind in der kurzen Zeit, in der wir zusammenarbeiten, ein sehr eingeschworener Haufen. Wir brauchen es bei der WSG Tirol so. Wir müssen um jeden Punkt kämpfen. Wir sind auf einem Weg, der in Ordnung ist, aber nicht mehr.“

…den GAK (vor der Partie): „Ich muss schon den Hut vor dem GAK ziehen, wie sie das letzte Jahr absolviert haben, auch nach dem Rückschlag vor zwei Jahren, wo sie im letzten Spiel nicht aufgestiegen sind. Man muss dem Verein ein großes Kompliment aussprechen, dass sie ruhig geblieben sind und weitergearbeitet haben. Sie sind verdient in der Bundesliga, wo der GAK mit der Strahlkraft, den Fans im Rücken und der ganzen Historie meiner Meinung nach auch hingehört.“

„Wir fahren jetzt nach Wien und freuen uns auf eine richtig coole Partie"

Lukas Hinterseer (Stürmer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Es gibt immer ein paar Sachen, die man verbessern kann. Wir haben einen sehr motivierten Gegner vorgefunden. Man hat gemerkt, dass sie heute unbedingt etwas mitnehmen wollten. Ich glaube, dass wir mit dem Punkt zufrieden sein müssen.“

…den Saisonstart: „Es macht Spaß, mit der Truppe hier und dem Trainer zu arbeiten. Es ist hier alles ein bisschen kleiner und familiärer. Wir haben einen ordentlichen Start hingelegt. Wir fahren jetzt nach Wien und freuen uns auf eine richtig coole Partie.“

„...es war ein Ziel von mir nach zwei Kreuzbandrissen"

Tobias Anselm (Stürmer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Wenn man vorne die Tore nicht machen kann, dann braucht man eine geschlossene Teamleistung. Das haben wir gemacht. Die Null ist gestanden, aber vorne haben uns die letzten Lösungen gefehlt. Den Punkt nehmen wir mit, aber für nächste Woche brauchen wir mehr Lösungen mit dem Ball.“

…seine Fitness: „Mein Körper zieht überall, aber ich bin sehr froh, wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Es war ein Ziel von mir nach zwei Kreuzbandrissen. Es war eine schwierige Zeit. Ich bin froh, wieder mit den Jungs am Feld zu stehen. Bei 100% bin ich noch nicht ganz, aber ich kämpfe jeden Tag, dass ich wieder dorthin komme, wo ich einmal war. Von der Fitness braucht es noch ein bisschen, aber ich habe das Vertrauen vom Trainer.“

…den Saisonstart: „Der Start war wirklich gut für uns. Es waren immer geschlossene Teamleistungen. Darauf können wir anknüpfen. Der Anspruch ist hoch, aber die Leistungen waren bisher ganz gut.“

„Deshalb hat keiner verloren, aber es war auch klar, dass keiner gewinnen wird"

Peter Stöger (Sky Experte): „Es hat niemand die Möglichkeiten gehabt, so dominant aufzutreten, dass sie Druck aufbauen können und das Tor noch fallen wird. Dann neutralisierst du dich und willst vom Gedankengang her das Spiel nicht verlieren. Deshalb hat es auch keiner verloren, aber es war auch klar, dass keiner gewinnen wird.“

