Nachdem die "Festung Red Bull Arena" national über Jahre uneinnehmbar schien, gelang im vergangenen Herbst gleich beiden Linzer Klubs je ein 1:0-Coup in Wals-Siezenheim. Wofür der FC Red Bull Salzburg gnadenlos Revanche nahm. Im letzten ADMIRAL Bundesliga-Heimspiel der Vorsaison jagten die Roten Bullen den LASK im Mai mit 7:1 aus dem Stadion und mit 5:1 im ersten der neuen den FC Blau-Weiß Linz. Der inmitten der Champions-League-Challenge vs. Twente bei der Gloukh-Gala zum "Sparringspartner" mutierte. Zum Auftakt ihrer - national - Linzer Woche (nächsten Samstag gleiche Zeit beim LASK) STATEMENTS.

6:0 im ÖFB-Cup in Dornbirn, 3:2 in der Liga im "Eröffnungsspiel" bei Aufsteiger GAK 1902, 2:1 im Hinspiel der Champions-League-Qualriunde 3 und nun der 5:1-Erfolg im ersten BL-Heimspiel der neuen Saison: Die Roten Bullen eilen von Sieg zu Sieg (bei 16:4-Toren) und schossen sich ein für Dienstag und dem "Hexenkessel" in Enschede.

„Diese Momente zu kreieren war einer der Gründe, warum ich gekommen bin“

Pepijn Lijnders (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Genau das wollen wir verbreiten, Spaß und Freude für die Fans. In der zweiten Halbzeit war es so laut hier. Diese Momente zu kreieren war einer der Gründe, warum ich gekommen bin. Dass Blau Weiß Linz im Angriff nichts mehr zustande gebracht hat und wir alles kontrolliert haben, war sehr gut.

Wenn die Jungs nahe beieinander sind und viele kurze Pässe in hohem Tempo spielen können, sind es die Momente, bei denen wir auch die Bälle schnell zurückgewinnen können. Die Jungs haben einfach Spaß am Kicken.“

…Oscar Gloukh und Moussa Yeo: „Das Team hat dafür gesorgt, dass diese Spieler in solche Positionen gekommen sind. Ich mag es aber, dass Oscar und Moussa die Situationen so erkennen und nutzen. Das wollen wir so sehen.“

…die Leistung trotz sechs Veränderungen in der Startelf: „Es ist ein sehr gutes Zeichen, das zu sehen. Es ist immer gut, wenn der Stil der Mannschaft trotz vieler Veränderungen nicht verändert wird. Alle machen da, was sie tun sollen.“

„Ich habe ihnen gesagt, dass sie auch im Kopf mentale Frische und frische Beine brauchen"

…das anstehende Spiel gegen Twente Enschede (Die., 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER): „Ich habe ihnen gesagt, dass sie auch im Kopf mentale Frische und frische Beine brauchen. Wir müssen dort eine tolle Leistung abliefern. Wir müssen und wollen unser hohes Potential erreichen. Wir glauben an das, was wir tun.“

…John Mellberg (vor der Partie): “Er muss einfach er selbst sein. Er hat im Training gezeigt, was er kann. Das mag ich in Salzburg, da ist so viel Talent. Immer ist irgendwann das erste Mal. Heute beginnt er also zum ersten Mal. Das wollen wir, jungen Spielern die Chance geben. Er hat es verdient. Ich hoffe er kann seinen ersten Einsatz in der Bundesliga genießen.“

…Kamil Piatkowski (vor der Partie): „Er hat schon sehr gut gespielt, als er gekommen ist. Wir sind unberechenbarer mit ihm. Ich mag ihn sehr. Er ist sehr professionell. Es war nicht leicht für ihn. Die Leihen haben nicht so gut funktioniert und er hatte eine harte Zeit. Wir haben versucht, ihm zu helfen, sein Potential zu entfalten. Er will unbedingt. Wir brauchen ihn, wie alle anderen.“

Man of the Match: Oscar Gloukh, dem sein erster Triplepack für den FC Red Bull Salzburg und in der ADMIRAL Bundesliga gelang und der den Unterschied ausmachte.

„Ich habe zum ersten Mal drei Tore geschossen - ich bin glücklich"

Oscar Gloukh (Dreifachtorschütze FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel und das anstehende Rückspiel gegen Twente Enschede: „Es war ein cooler Tag. Ich habe zum ersten Mal drei Tore geschossen. Ich bin glücklich. Das zweite Tor war wirklich schön. Jetzt heißt es wieder, sich auf die Champions League zu fokussieren. Ich glaube an die Mannschaft. Wir haben im ersten Spiel auch schon gut gespielt. Ich hoffe, dass wir es schaffen.“

…seinen Einsatz bei den Olympischen Spielen für Israel: „Es war großartig für mich, mein Land zu vertreten. Jetzt bin ich wieder hier und mein Fokus ist wieder bei Salzburg. Wir wollen einfach guten Fußball spielen. Wir möchten so weitermachen.“

Maurits Kjaergaard (zweifacher "Assist-Joker" FC Red Bull Salzburg) über...

…seine aktuelle Form: „Es ist normal mit der Mannschaft. Persönlich geht es momentan gut. Ich bin sehr zufrieden, auch mit der Mannschaft momentan. Die Mannschaft spielt gut. In der ersten Halbzeit war es ein bisschen ein Hin und Her, aber in der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht.“

…das anstehende Spiel gegen Twente Enschede: „Wir müssen Spaß haben wie heute. Hoffentlich wird es gegen Twente wieder so.“

„Es war viel Begeisterung und Leidenschaft am Platz"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau Weiß Linz) über...

…das Spiel: „Es macht Spaß, so einer Mannschaft zuzuschauen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Es war viel Begeisterung und Leidenschaft am Platz. Wir haben viele Duelle verloren. Sie waren individuell einfach besser. Wenn wir ein bisschen länger 1:0 führen, dann hätte es ein bisschen einen anderen Spielverlauf nehmen können. Am Ende muss man Salzburg gratulieren.

Meine Jungs haben trotzdem bis zuletzt gekämpft. Es waren viele Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Wir werden wahrscheinlich die Videoanalyse absagen müssen, denn wenn wir das alles aufarbeiten müssen, dann brauchen wir das nächste Mal gegen den GAK gar nicht spielen. Man muss es akzeptieren, dass der Gegner sehr gut ist und einen sehr guten Tag hatte.

Wir haben alles probiert. Wir haben schon zwei bis drei Konter fahren können. Wenn Salzburg so einen Tag erwischt und du alle Duelle am Boden verlierst, dann bist du chancenlos.“

…den Saisonstart: „Wir haben gegen die Austria ein sehr gutes Spiel gezeigt. Auch im Cup haben wir ohne Gegentor die Runde überstanden. Es macht uns schon Mut. Heute war einfach ein Spiel, das gelingen kann.

Wir fahren mit null Punkten nach Hause, aber hier werden noch mehrere Mannschaften mit null Punkten von hier wegfahren. Wir müssen den Kopf wieder hochbekommen und uns auf den GAK vorbereiten. Dann hoffen wir, dass der GAK um eine Spur schlechter ist.“

…Lucas Dantas: „Wir haben ihn geholt, um die Defensive zu stabilisieren. Er ist ein sehr spielstarker Spieler, der auch sehr robust ist.“

„...aber dann ist Salzburg in ihren Rhythmus gekommen"

Conor Noß (1:0-Führungstorschütze FC Blau-Weiß Linz): „Salzburg hat es heute sehr gut gemacht, aber dennoch sind wir gut in das Spiel gestartet. Wir hatten uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen, aber dann ist Salzburg in ihren Rhythmus gekommen".

„Es war das, was man sich als Fußballfan wünscht, wenn man sich ein Spiel ansieht"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Es war das, was man sich als Fußballfan wünscht, wenn man sich ein Spiel ansieht. Es hatte all das, was man sehen möchte. Es war nach langer Zeit mal wieder ein Spiel, bei dem man das Gefühl hatte, dass jede Minute etwas passieren kann.

Es war echt ein cooles Spiel. Salzburg hat eine unfassbare Qualität, was wir eh wissen. Sie hatten aber noch mehr Spielfreude, als ich es in den letzten Wochen gesehen habe. Blau Weiß Linz war überfordert. Es war für den neutralen Zuschauer ein geiles Fußballspiel.“

…Oscar Gloukh: „Er ist ein spezieller Spieler. Heute hat man wieder einmal gesehen, was er zusätzlich zur Red Bull DNA einbringen kann. Er ist ein sehr kreativer Spieler. Es macht Spaß, ihm zuzusehen. Wenn er seine Torgefahr noch weiter vorantreibt, wird er zu Weihnachten wieder woanders andocken.“

…Kamil Piatkowski: „Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktionieren könnte. Ich habe den Eindruck, dass der Trainer ihn auch schätzt. Dass er Qualität hat und er auch auf diesem Level spielen kann, da gibt es keine zwei Meinungen. Es muss aber auch bei einem Spieler auf solch einem Level alles zusammenpassen. Vielleicht ist diese Saison die richtige Zeit für ihn.“

