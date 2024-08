Konträre Ausgangslage in Runde 2 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 zwischen Austria Wien und dem WAC. Die Wölfe mit Maximial-Ausbeute gestartet per Kantersiegen in der Liga und dem ÖFB-Cup. In letzterem zwar auch die Veilchen mit Torfestival, doch dann das blamable Ausscheiden in der Conference-League-Quali und die 0:1-Niederlage beim FC Blau-Weiß Linz. Mit Rückkehrer Dragović nach fast 14 Jahren hoffte die Helm-Truppe auf den Turnaround. Doch für die entscheidende Wende nach 0:1-Rückstand sorgte die Einwechslung in Halbzeit 2 von Dominik Fitz, der die Violetten am Ende mit 3:1 (0:1) jubeln lässt.

Hart umkämpfte Partie bei heißen Temperaturen am Verteilerkreis. Hier behauptet Nicolas Wimmer, der in der Schlussviertelstunde die Rote Karte sah, den Ball gegen Routinier Reinhold Ranftl.

Beginn mit aufgeklapptem Visier

Der 100-fache ÖFB-Team-Abwehrakteur Aleksandar Dragović bekam auch alsbald zu tun. Beflügelt vom 4:1-Auftaktsieg im Kärntner Duell gegen Austria Klagenfurt legten die Wölfe, die im Mai an gleicher Wirkungsstätte den Veilchen eine 0:4-"Watschn" verpasst hatten, furios los. Simon Piesinger, erneut auf der 6er-Position im Mittelfeld, mit dem beherzten Distanzschuss - drüber (7.). Auf der Gegenseite verfehlt Andreas Gruber nach Vorlage von Abubakr Barry mit links aus der Drehung das Gäste-Gehäuse (11.).

Die Austria übernimmt in dieser Phase das Spielgeschehen und Neuzugang Nik Prelec hämmert vom linken Strafraumeck den Ball an das Lattenkreuz (18.). Abubakr Barry mit der Abstauberchance, doch mit vereinten Kräften klären die Kärntner. Dann schaltet FAK-Sommerneuzugang Maurice Malone gegen seinen Ex-Klub den Turbo, nimmt ein halbhohes Zuspiel auf, doch wird gerade noch abgeblockt (24.).

Kurioser Führungstreffer der Wölfe

Die Kühbauer-Elf defensiv kompakt und auf Umschaltmomente lauernd. Wie in der 25. Minute über den schnellen Thierno Ballo, der auf Höhe des linken 16-er-Ecks nahe der Außenlinie gegen Austria-Abwehr-Routinier Dragović zu Fall kommt.

Referee Stefan Ebner aus dem Innviertel entscheidet auf Freistoß und Dejan Zukić sich darauf, den Standardball direkt auf das Tor zu bringen. Wo Simon Piesinger die Lufthoheit an der ersten Stange genießt, den Ball nach scharfer Hereingabe zwar nicht mehr berührt, doch FAK-Keeper Samuel Sahin-Radlinger entscheidet beeinflusst, der keine Abwehrchance hat - 0:1 (26.). Die Veilchen blasen zur Aufholjagd, doch agieren zu umständlich gegen die bestens von WAC-Kapitän Dominik Baumgartner organisierte Gäste-Abwehr. Somit bleibt es beim 0:1 zur Pause.

Starker Rückhalt der Wolfsberger: Lukas Gütlbauer, der erst durch das strittige Abstaubertor aus Nahdistanz von Andreas Gruber zu bezwingen war und dann in der Nachspielzeit noch einen Doppelschlag der Violetten hinzunehmen hatte.

Auch Austria-Ausgleichstor kurios

Nach dem Seitenwechsel und Richtung eigenem Fansektor die Gastgeber bemüht, doch oft zu hektisch und unsauber im letzten Drittel gegen die vielbeinige, gekonnt verteidigende Hintermannschaft der Lavanttaler. Die derzeit auch derart vor Selbstvertrauen strotzen, um immer wieder ambitionierte Konter zu fahren.

Dann die Wiener Wende! Bei den Favoritnern sorgt der eingewechselte Dominik Fitz für die nötigen Impulse und leitet sogleich eine Top-Ausgleichschance ein. Der 25-jährige Wiener bedient Nik Prelec, bei dessen Direktabnahme Goalie Gütlbauer den Ball mit einer Prachtparade über das Gäste-Gehäuse lenkt (65.). Zwei Minuten später die Wolfsberger Möglichkeit, um die Führung auszubauen. Thierno Ballo scheitert nach feinem Doppelpass mit dem eingewechselten Atanga an Keeper Samuel Sahin-Radlinger, der sein Team mit einer Glanztat im Spiel hält.

Die dann auch zum Ausgleichstor kommt. Ein Schussball von Kapitän Fischer wird von der WAC-Abwehr zur Seite abgeblockt, wo Andreas Gruber zur Stelle ist und zum 1:1 (69.) abstaubt. Doch es dauert noch bis der Treffer die Anerkennung erhält. Stand Gruber im Abseits? Nach VAR-Check entscheidet Schiedsrichter Stefan Ebner auf Tor. Sehr zum Unmut der Wolfsberger, bei denen Kapitän Baumgartner wegen SR-Kritik die gelbe Karte sieht.

Rot für Wimmer - Doppelschlag in Nachspielzeit durch Huskovic & Fitz

Dann nächster Aufreger. Wieder eilt Ebner raus in die Review-Area, nachdem Nicolas Wimmer als letzter Mann ein Handspiel gegen Nik Prelec begeht. Rot für den WAC-Neuzugang von Austria Klagenfurt. Ironie des Schicksals: Das langjährige Klagenfurter Abwehr-Duo Mahrer & Wimmer heute mit dem Ausschluss. Thorsten Mahrer ebenfalls mit Torraub gegen den SK Rapid in der Parallel-Partie.

Gegen das dezimierte Wolfs-Rudel mobilisiert das Team von Stephan Helm letzte Kräfte. Doch Baumgartner & Co. verteidigten weiter gut. Bis... ja bis der Joker sticht. Muharem Huskovic mit dem 2:1-Treffer in der Nachspielzeit - die angeschlagen in die Partie gegangene Wiener Austria dreht die Partie.

Dominik Fitz, durch dessen Einwechslung die Wende eingeleitet wurde, sorgt sogar noch für den Schlusspunkt und erzielt nach Vorlage des 17-jährigen Aleksa das 3:1. Die Violetten holen die ersten Punkt in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison. Bittere Niederlage für die Kühbauer-Elf, für die hier mehr drin war.

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

Sonntag, 11.08.2024, 17 Uhr, Generali Arena Wien-Favoriten, Z: 10.000; SR: Stefan Ebner.

FK Austria Wien vs. RZ Pellets WAC 3:1 (0:1)

FK Austria Wien (3-4-3): Sahin-Radlinger; Dragović (77. Martins), Plavotić (57. Fitz), Galvão - Ranftl, Fischer (K), Barry (84. Aleksa), Vinlöf - Gruber, Prelec (84. Wels), Malone (57. Huskovic). Trainer: Stephan Helm.

RZ Pellets WAC (4-2-3-1): Gütlbauer - Matic, Baumgartner (K), Wimmer, Scherzer - Jasic (46. Omić), Piesinger (73. Agyemang) - Gattermayer (58. Atanga), Zukić, Ballo (83. Diabaté) - Sabitzer (58. Kojzek). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Torfolge: 0:1 Zukić (26., Freistoß), 1:1 A. Gruber (69.), 2:1 Huskovic (90.+3), 3:1 Fitz (90.+5, Aleksa).

Gelbe Karten: Galvão (31., Foulspiel), Ranftl (35., Foulspiel), Dragović (38., SR-Kritik) / Piesinger (29., Foulspiel), Trainer Kühbauer (63., SR-Kritik), Baumgartner (69., SR-Kritik), Co-Trainer Nastl (87., SR-Kritik), Kojzek (90.+5, SR-Kritik).

Rote Karte: N. Wimmer (82., Torraub)

Fotocredit: Josef Parak