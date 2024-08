Mit einer kampfstarken Leistung, dem nötigen Spielglück, dem Schub des eingewechselten Dominik Fitz und einem furiosen Finish hat sich Austria Wien aus der Negativspirale begeben und mit dem 3:1-Heimsieg über den WAC in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 am zweiten Spieltag die ersten Punkte eingefahren. Dafür brauchte es jedoch viel Geduld, wobei der Ausschluss vom gegnerischen Abwehr-Routinier Nicolas Wimmer den Veilchen "in die Karten" spielte. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Sieger-Lager.

Erster Sieg in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 für die Wiener Austria unter Cheftrainer Stephan Helm, der gegen den WAC auch "den Sieg einwechselte". Rechts Rückkehrer Aleksandar Dragović, der somit nach seinem letzten Spiel für die Veilchen im Dezember 2010 ein gelungenes Comeback feierte.

„Bin in erster Linie erleichtert"

Stephan Helm (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Jetzt bin ich in erster Linie erleichtert, weil wir, mit super Fans im Rücken, letztendlich ein tolles Fußballevent gesehen haben. Ich habe sehr großes Vertrauen in diese Mannschaft, die charakterlich top ist. Ich freue mich sehr für die Mannschaft und für uns alle, dass wir heute anschreiben konnten."

…die Kritik an den vergangenen Leistungen und seinen Umgang damit: „Was zuhause betrifft, da genieße ich den besten Support meiner Familie und kann ein bisschen zur Ruhe kommen. Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich so viel Abstand habe, dass mich das nicht beschäftigt. Das ist auch mein Job. Ich habe sehr viel investiert, um so eine Gelegenheit zu haben. Es ist ein Privileg, so einen Job machen zu dürfen. Ich will mich dem stellen.

Deswegen habe ich gesagt, dass ich Verantwortung übernehmen muss, aber es ist keine One-Man-Show. Ich habe Leute rund um mich, die mich total gut unterstützen. Demensprechend ist es heute ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich will aber betonen, dass man in den Spielen davor sehr wohl auch gesehen hat, dass die Mannschaft viele Dinge gut gemacht hat, manche auch nicht so gut. Glücklicherweise ist es heute mit einem Sieg belohnt worden. Manchmal braucht man einen Spielverlauf, den man mit sehr viel Energie erzwingen muss.“

„Er hat unter der Woche ein kleines physisches Thema gehabt"

…die Entscheidung, Dominik Fitz nicht von Anfang an zu bringen: „Den braucht man nicht kitzeln, der ist immer extrem geil auf das Spielen. Man muss ihn manchmal sogar ein bisschen bremsen vielleicht. Er hat unter der Woche ein kleines physisches Thema gehabt. Davor war er immer am Platz. Wenn er kommt mit seinen Ideen und die Räume vielleicht schon eine Spur größer sind, dann kann er dem Spiel mehr helfen. Glücklicherweise hat er das unter Beweis gestellt. Darüber freue ich mich sehr.“

…Aleksandar Dragović: „Das ist echt nicht so einfach, wie er es teilweise ausschauen lässt. Er hat von Beginn weg gezeigt, welche Ruhe er der Mannschaft geben kann, mit welcher Entschlossenheit er in jede einzelne Aktion geht. Er gibt dadurch der Mannschaft eine gewisse Sicherheit, zeigt das auch jeden Tag im Training. Es ist echt beeindruckend, mit welcher ‚Attitude‘ er da angetreten ist. Ich habe in zuvor auch nicht persönlich gekannt, bin aber schon beeindruckt, was er als Gesamtpaket darstellt.“

…vor der Partie über die Kritik an seiner Person: „Kritik gehört dazu, es kommt aber darauf an, von welcher Seite. Die Kritik der Fans, die sehr viel auf sich nehmen, um die Mannschaft zu unterstützen, ist total berechtigt. Gleichzeitig muss man im Kopf behalten, dass an einigen Dingen gearbeitet werden muss. Das ist ein normaler Prozess.“

Ende gut, Austria gut... auch wenn noch viel Luft nach oben ist bei der Wiener Austria, verdienten sie sich mit unermüdlichem Einsatz hinten heraus im Match den ersten Saisonsieg in der Meisterschaft 2024/25. Ausschlaggebend waren auch die erfolgreichen Einwechslungen von Stephan Helm, allen voran Dominik Fitz.

„Verstehe die Fans nach den letzten Wochen, aber nur gemeinsam können wir Erfolg haben“

Aleksandar Dragović (Rückkehrer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Am Ende war es ein Auftakt nach Maß, auch wenn es lange nicht so ausgeschaut hat. Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, sind leider durch einen Standard in Rückstand geraten. Wir haben aber weiter gemacht und haben am Ende verdient gewonnen, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren.“

…den Sieg trotz 0:1-Rückstands: „Man muss immer daran glauben. Wir haben uns heute etwas vorgenommen. Die Fans erwarten von uns, dass wir 90 Minuten für den Verein kämpfen, für sie. Das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht und uns mit drei Punkten belohnt. Ich habe die Woche schon gesehen, dass jeder mitgezogen hat. Es war eine sehr gute Trainingswoche. So wie man trainiert, so spielt man auch. So müssen wir jetzt weitermachen, demütig bleiben. Wir dürfen nicht glauben, dass wir jetzt die Besten sind, sondern vielleicht noch einen Schritt mehr machen. Nächste Woche haben wir ein Auswärtsspiel, da wird es wieder schwer.“

…seine Gefühlswelt vor dem Comeback-Spiel: „Ich war ein bisschen nervös, muss ich sagen, was ich normal nur im Nationalteam war. Austria Wien ist, mit Roter Stern, natürlich mein Herzensverein. Ich wollte unbedingt beim ersten Heimspiel gewinnen. Ein bisschen war ich nervös, aber die Vorfreude war da. Zum Glück haben wir die drei Punkte geholt.“

…Beschimpfungen gegen Jürgen Werner und Manuel Ortlechner: „Ich würde gerne noch etwas zu letzter Woche sagen. Ich verstehe unsere Fans natürlich. Schimpfwörter sollte man da aber außenvorlassen. Wenn sie, so wie heute, Plakate machen, ist das legitim. Wir sind aber alle zusammen. Der Jürgen Werner und der ‚Orti‘ geben auch 100 Prozent für die Austria und kämpfen jeden Tag dafür, dass die Austria wieder dahinkommt, wo sie hingehört. Ich verstehe die Fans nach den letzten Wochen, aber nur zusammen können wir Erfolg haben.“

„Generell schwierig ist der Verein meiner Meinung nach nicht“

Manfred Schmid (Ex-Austria-Trainer und heute als Sky-Co-Kommentator) über...

…die Schwierigkeiten des Trainerdaseins bei der Austria: „Es hat ja lange Zeit richtig gut funktioniert. Das große Problem ist die Lage, in der die Austria gerade steckt, mit der finanziellen Situation und der Erwartungshaltung. Man hat gute Spieler geholt, wir waren damals am dritten Platz und sehr erfolgreich. Das lastet sehr auf den Schultern eines Trainers.

Jetzt läuft die Situation in sportlicher Richtung nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Man hat nicht die Ergebnisse, die man erwartet hat. Das Schwierige in der jetzigen Situation ist, du sollst im Europacup am Punkt sein, sollst aber eine Mannschaft vorbereiten, die in der Meisterschaft auch funktioniert, also das Körperliche herrichten. Du hast alle drei, vier Tage ein Spiel.

Das ist das Problem, die Trainingssteuerung richtig hinzubekommen. Das heißt nicht, dass das nicht möglich ist. Das ist auch keine schlimme Belastung. Noch dazu kommt, dass einige Spieler später dazukommen. Das wirkt sich natürlich auf die Leistung der Mannschaft aus. Generell schwierig ist der Verein meiner Meinung nach nicht. Es ist ein großer Verein mit großer Erwartungshaltung. Er kommen halt von außen immer wieder Drucksituationen dazu, die man durchstehen muss. Das größte Problem ist die momentane Situation im Verein.“

…Austria-Neuzugang Maurice Malone: „Vom Charakter her ist er schwierig zum Betreuen. Er ist nicht der beste Trainierer, sagen wir es so. Er ist aber ein super Charakter.“

„Respekt, dass er das in seinem ersten Interview nach seiner Rückkehr noch platziert in Richtung Fans"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…Dragovićs Nachricht an die Fans im Sky-Interview: „Respekt, dass er in seinem ersten Interview nach seiner Rückkehr das noch platziert in Richtung Fans. Er sieht das große Ganze, hat man das Gefühl. Er hat natürlich schon sehr viel gesehen auf der Welt, hat eine sehr erfolgreiche Karriere bisher gehabt. Dementsprechend ist das ein absoluter Gewinn für die Mannschaft.“

…Verbesserungspotenzial bei der Austria: „Natürlich kannst du nicht hoffen, dass jeder Spieler sofort weiß, was er alles falsch gemacht hat. Da wird wahrscheinlich viel mit Videoanalyse gearbeitet werden, vielleicht auch viel mit Einzelgesprächen. Es gab auch in diesem Spiel immer wieder Phasen, wo die Strafraumbesetzung nicht hundertprozentig gepasst hat, wo man aus einer guten Ausgangssituation hinaus den Konter nicht sauber zu Ende gespielt hat, weil der eine oder andere sich den einen oder anderen Meter gespart hat.

Das ist natürlich in einer Phase, in der sich die Austria befunden hat, nicht gut. Heute war ein bisschen der Brustlöser und das kann der Mannschaft einen Schub geben.“

„Auf violett ist die Kugel erst gefallen mit der Entscheidung, die..."

Alfred Tatar (Sky Experte): „Auf violett ist die Kugel erst gefallen mit der Entscheidung, die ich noch nicht verstehe, da keinen Strafstoß zu geben. Insgesamt hoffe ich, dass es eine Beruhigung gibt für Trainer Helm, dass er endlich einmal Zeit bekommt, seine Arbeit durchzuführen über einen längeren Zeitraum, nicht schon nach kurzer Zeit zur Disposition steht. Die Verantwortlichen sollten ihn jetzt erstmal arbeiten lassen und dann wir man die Ernte sehen.“

