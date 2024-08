Nach Kantersiegen im ÖFB-Cup und zum ADMIRAL Bundesliga-Auftakt vs. Austria Klagenfurt, war der WAC mit breiter Brust zur Wiener Austria gereist. Es ließ sich für das Wolfsrudel auch gut an, um wieder auf "Beutefang" zu gehen. 1:0-Pausenführung dank dem ebenso spektakulären wie kuriosen Freistoßtor von Dejan Zukić. Doch als Mitte der 2. Halbzeit Thierno Ballo die Topchance zum 2:0 ausließ, nahm das Unheil für die Kärntner seinen Lauf, drehten die Violetten die Partie. Knackpunkt: Der umstrittene Austria-Ausgleich und die Rote Karte für Nicolas Wimmer. Viel Gesprächsstoff... besonders bei Trainer Didi Kühbauer....

„Wir sind kaum in die Zweikämpfe gekommen"

Didi Kühbauer (Cheftrainer Wolfsberger AC) über...

…das Spiel: „Wir haben uns weitaus mehr vorgenommen. Wir waren nicht im Spiel. Die Austria war optisch überlegener, aber in der ersten Halbzeit ist nicht allzu viel passiert. Wir haben dann zu einer guten Zeit das 1:0 gemacht und es in die Pause gebracht. Dann haben wir uns vorgenommen, dass wir aktiver werden.

Das war unser größtes Problem heute. Wir sind kaum in die Zweikämpfe gekommen. Die Austria hat heute, ohne dass ich das schmälern will, kein großes Spiel gemacht. Es hat aber für uns gereicht, dass sie besser waren und hinten raus verdient gewonnen haben.

Leider mit einem bitteren Beigeschmack, aber das wird ihnen egal sein. Die Hitze war für beide gleich groß, das kann keine Ausrede sein. Wir haben heute nicht versucht, unseren Fußball durchzuziehen. Wir haben vieles vermissen lassen.“

…die strittige Situation beim 1:1-Ausgleichstreffer: „Es ist einfach so, es sind dann Tatsachenentscheidungen. Es ist eh schon die zweite Runde. Dass wir jetzt schon über so etwas reden müssen, ist umso schöner. So kann es weitergehen! Es ist immer eine neue Situation geworden. Zuerst war es Abseits, dann wäre es eine neue Spielsituation und Handspiel gewesen, aber es war vorher Abseits.

Er [Schiedsrichter Ebner] hat es sich dann so gerichtet, wie er es haben wollte. Von dem her ist es eine Fehlentscheidung. Es war nicht so, dass wir ein Top-Spiel gemacht haben, aber er war eine dubiose Entscheidung. Ich hoffe doch, dass wir nicht mehr Schulungen brauchen. Wenn sie eine Schulung mit uns machen, will ich schon, dass sie es uns verständlich erklären. Da dürfte das größte Problem sein, weil sie es dann eh anders auslegen.“

Zweites Meisterschaftsspiel für Sommer-Neuzugang Nicolas Wimmer für die Wolfsberger und gleich beim ersten Auswärtsauftritt der Feldverweis.

„Wir müssen nicht über Torraub reden, es war schon ein Spieler von mir noch in der Nähe dort"

…die weiteren Schiedsrichterentscheidungen: „Wir müssen jetzt nicht über den Torraub reden, aber es war schon ein Spieler von mir noch in der Nähe dort. Soll er’s geben, aber wenn er bisschen ein Gespür hat, dann nicht. Es ist, wie es ist. Als ich die gelbe Karte bekommen habe, hat er nicht gewusst, wieso.

Das war schon lustig. Dann hat mir der vierte Offizielle erklärt, weil ich für die Bank verantwortlich bin. Neue Saison, neues Spiel, es hilft nichts. Wir sollten mehr über das Spiel sprechen.“

Dominik Baumgartner (WAC-Kapitän): „Austria Wien war besser im Spiel, aber wir sind dann nach einer Standard in Führung gegangen. In der Folge ist das Spiel abgeflacht. Wir haben wenig zugelassen und wir hatten den Glauben, dass wir die Führung über die Zeit bringen."

„Ich fand den WAC schon etwas enttäuschend"

Marc Janko (Sky Experte) über den WAC: „Ich fand den WAC schon etwas enttäuschend. Wenn man das letzte Spiel zum Vergleich heranführt, waren sie heute schon in weiten Teilen viel zu passiv.

Die Austria hat schon eindeutig das Heft in der Hand gehabt, hat viel für das Spiel investiert. Für mich waren sie heute eine Spur zu passiv.“

