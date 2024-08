Während sich das Wolfsrudel - ohne Beutefang - nach dem Sonntagspiel in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 zwischen Austria Wien und dem RZ Pellets WAC (3:1) bereits auf der Heimreise ins Lavanttal befand, blieb Klubpräsident Dietmar Riegler noch länger in der Bundeshauptstadt. Der 58-jährige Unternehmer stand bei SKY Sport Austria in der Sendung "Talk & Tore" Moderator Martin Konrad Rede & Antwort. Nachfolgend Statement-Auszüge.

Thierno Ballo (r.) holte in Runde 1 den Elfmeter zum 1:0 für den WAC heraus und diesmal den Freistoß zum Wolfsberger Führungstor, das Dejan Zukić erzielte. Laut WAC-Präsident Dietmar Riegler bleibt der umworbene Ballo (u.a. Lok Moskau) den Lavanttalern länger erhalten.

„Es ist für mich sehr fragwürdig. Entweder er gibt Elfmeter oder Abseits"

Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC) über...

…die Niederlage gegen die Wiener Austria: „Heute war es ein enttäuschender Auftritt der Mannschaft. Ich hätte mir mehr erwartet. Wir waren heute nicht ebenbürtig und haben es der Austria recht leicht gemacht. Der Sieg der Austria war verdient. Die Mannschaft war heute nicht gut genug, um einen Punkt mitzunehmen.“

…das 1:1 der Wiener Austria: „Es ist für mich sehr fragwürdig. Entweder er gibt Elfmeter oder Abseits. Dass er ein Tor gibt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt immer wieder Diskussionen. Man muss es eh stehen lassen, wie es der Schiedsrichter kommentiert hat mit dem Handspiel und dass das Abseits dadurch aufgehoben wird. Wir haben wieder einiges dazugelernt."

…den Transfer von Dejan Zukić: „Es ist so, dass wir mit sehr vielen Beratern gut in Kontakt sind. Wir bekommen im Laufe der Übertrittszeit wahnsinnig viele Angebote und Bewerbungen von Spielern über Manager. Es ist sehr mühselig, das Ganze zu beurteilen. Das ist die Aufgabe, die wir machen müssen, nachdem wir keinen direkten Scout oder Sportdirektor haben. Es funktioniert in der Regel recht gut gemeinsam mit dem Trainer. Zukic wurde uns angeboten und hat uns gleich gefallen. Ich habe mich selbst dann sehr bemüht, diesen Spieler an Land zu ziehen.“

„Wir brauchen ihn, wie einen Bissen Brot"

…Thierno Ballo: „Er ist für mich ein Unterschiedsspieler momentan. Wir brauchen ihn, wie einen Bissen Brot. Es geht uns momentan nicht ums Geld. Ich möchte schauen, dass wir eine gute Mannschaft für die neue Saison haben.

Da würde ein Thierno Ballo abgehen. Ich kann verkünden, dass ich heute mit seinem Berater zusammengesessen bin und wir uns geeinigt haben. Es muss nur noch der Vertrag geschrieben werden. Eine Vertragsverlängerung von drei Jahren.“

…der tschechische Stürmer Daniel Fila: „Er ist einer, an dem wir interessiert sind. Es gibt mehrere Optionen, aber die Gespräche sind am Laufen. Es liegt momentan an Slavia Prag, die noch nicht bereit sind, ihn herzugeben. Wir sind auch noch bei anderen Spielern dran und werden sehen, was sich ergibt. Man muss die Geduld einfach noch haben.“

„Letzte Trainer waren zu brav, was die Mannschaft ein bisschen ausgenutzt hat"

…Trainer Didi Kühbauer: „Die Trennung damals war keine schlimme. Wir haben uns sehr gut verstanden, auch nach der Trennung. Ich habe natürlich seinen Lauf mitverfolgt nach unserer Zeit. Er war überall erfolgreich und hat wirklich aus Mannschaften das Maximale rausgeholt. Das hat mich schon fasziniert. Ich wollte auch wieder einen Trainer haben, der das Kommando richtig vorgibt und anheizt.

Die letzten Trainer waren zu brav, was die Mannschaft ein bisschen ausgenutzt hat meiner Meinung nach. Ich habe es vorher schon geahnt, dass das Ergebnis so sein wird, wie es dann gefallen ist. Als ich mit anderen Trainern auch gesprochen habe, hat es mich überzeugt, dass die beste Lösung jetzt für mich Didi Kühbauer ist. Er tritt genauso auf, wie ich es mir erwartet und vorgestellt habe. Ich bin froh, dass wir ihn haben.“

…den VAR: „Wir haben das Thema so ernsthaft noch nicht im Aufsichtsrat bearbeitet. Von Runde zu Runde wird über den VAR diskutiert. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, hat mir die Zeit davor besser gefallen. Die Diskussionen waren dann wirklich richtig. Es gibt Aktionen, bei denen Entscheidungen trotz VAR nicht nachvollziehbar sind. Das wundert mich schon. Man hat ja den Schiedsrichtern auch die Zeit gegeben. Mittlerweile haben wir es jetzt auch schon ein paar Jahre. Es müsste schon Wirkung zeigen und das tut es meiner Meinung nach nicht.“

…die Europameisterschaft: „Es war eine sensationelle Stimmung. Ganz Österreich war im Fußballfieber. Es hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass in Zukunft richtig Leben drinnen ist. Man muss wirklich allen ein Kompliment aussprechen, vom Teamchef angefangen bis zu sämtlichen Spielern, die dabei waren. Man hat gesehen, was man mit einem Zusammenhalt erreichen kann. Gratulation dem ganzen Team.“

Dietmar Riegler (links), Präsident des WAC und Pellets-Unternehmer mit Ligaportal-Chef Dr. Thomas Arnitz nach erfolgter Medienpartnerschaft am 14. Februar.

„Zeitweise geht mir schon auch ein bisschen das Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern ab"

…sein Verhalten bei Matches und Probleme mit Schiedsrichtern: „Ich bin voll dabei und sehr emotional. Ich möchte die Nähe zur Mannschaft haben. Auch wenn ich ein Auswärtsspiel anschaue, versuche ich immer, einen Platz zu finden, wo ich ziemlich alleine bin. Ich möchte nicht diskutieren, sondern das Spiel für mich genießen, anschauen und mit leben. Seitdem stehe ich immer im Tunnel.

Das ist mein Platz. Zeitweise geht mir schon auch ein bisschen das Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern ab. Es gibt solche und solche. Mit manchen kann man wirklich gut diskutieren und manche lassen sich gar nicht auf ein Gespräch ein. Umso emotionaler wird man dann vielleicht, wenn man ein bisschen abschüssig behandelt wird. Es ist so, aber schauen wir, wie es weitergeht.“

…den „Österreicher-Topf“: „Es ist immer eine Diskussion, die wir momentan haben. Wenn ein zusätzlicher Stürmer kommen wird, wird es ein Legionär sein. Dann haben wir acht in der Mannschaft und müssen schauen, wie wir es händeln können. Sollte es nicht der Fall sein, wird der WAC auf den „Österreicher-Topf“ verzichten müssen.“

Fotocredit: Josef Parak und WAC/Pessentheiner