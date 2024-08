Drei Jahre lang bildeten sie in der ADMIRAL Bundesliga das "Dream-Duo" in der Innenverteidigung von Austria Klagenfurt, waren die Klagenfurter Konstante: Thorsten Mahrer & Nicolas Wimmer. Ehe Letzterer diesen Sommer innerhalb von Kärnten zum Rivalen RZ Pellets WAC wechselte. Gleich zum Auftakt vor einer Woche trafen beide Routiniers aufeinander und nach Runde 2 blickten beide heute nach Wien, weil sie das gleiche Schicksal ereilte: Rote Karte am Sonntag. Was hernach nicht nur bei beiden Kärntner Klubs für viel Diskussionsstoff sorgte. Nun traf der Senat 1 der Bundesliga folgende Straf-Entscheidung...

Drei Jahre die "siamesischen Zwillinge" im Abwehrzentrum der Kärntner Violetten und Seite an Seite für Austria Klagenfurt konsequent verteidigend: Thorsten Mahrer und Nicolas Wimmer (seit diesen Sommer beim Wolfsberger AC). Kaum gehen sie getrennte Wege ereilt sie fast zeitgleich das gleiche "Schicksal" mit der roten Karte.

Jeweils ein Spiel Sperre

Nicolas Wimmer (WAC): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Thorsten Mahrer (SKA): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Der 34-jährige Thorsten Mahrer (1,91m), der in 220 Bundesligapartien (für Austria Klagenfurt & SV Mattersburg) drei Mal die Rote Karte sah, fehlt somit am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Doublegewinner SK Puntigamer Sturm Graz und könnte beim nächsten Auswärtsmatch am Innsbrucker Tivoli (Samstag, 24.08., 17 Uhr) gegen die WSG Tirol wieder mitwirken.

Der 29-jährige Nicolas Wimmer (1,90m), der es in seinen bisher 84 BL-Partien wie Mahrer ebenfalls auf drei rote Karten brachte, steht aufgrund der Zwangspause WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer am bevorstehenden Wochenende beim Gastspiel der Lavanttaler im Ländle beim SCR Altach nicht zur Verfügung, um im nächsten Heimspiel gegen Aufsteiger Grazer AK 1902 (Sonntag, 25.08., 17 Uhr) wieder dabei sein zu können.

Außerdem erhielt Benjamin Wallquist von ADMIRAL 2. Ligist Floridsdorfer AC ein Spiel Sperre wg. Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at