Der eine - ÖFB-Teamspieler Alexander Prass - stammt aus dem Nachwuchs der Roten Bullen und wechselte jüngst von Double-Gewinner SK Sturm Graz zum deutschen Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Der andere - Innenverteidiger Oumar Solet - absolvierte 106 Pflichtpartien (vier Tore, fünf Assists) für den FC Red Bull Salzburg und steht dort seit Juli 2020 unter Vertrag. Der nunmehr wohl ein Jahr vor Ablauf beendet wird, denn laut Sky-Information wechselt der 24-jährige Franzose ins Kraichgau und weilt bereits heute zum Medizincheck bei der TSG.

Steht vor dem Absprung zur TSG Hoffenheim: Oumar Solet, der in seinen vier Jahren beim FC Red Bull Salzburg drei Meistertitel und einen ÖFB-Cup-Triumph feierte.

Wie Sky-Reporter und Transfer-Insider Florian Plettenberg weiß, erhält der österreichische Vizemeister eine Ablösesumme zwischen 6,5 bis 7 Mio. Euro. kassieren. Der aktuelle Marktwert von Oumar Solet, der bei der TSG Hoffenheim einen langfristigen Kontrakt unterschreiben soll, beläuft sich lt. Transfermarkt.de bei 10 Mio. Euro. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus.

Neben Alexander Prass spielt mit Florian Grillitsch bei den Kraichgauern ein weiterer ÖFB-Teamspieler.

