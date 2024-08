Nach der rund 10 Mio. Euro-Einnahme für den Transfer von ÖFB-Teamspieler Alexander Prass zur TSG Hoffenheim scheint der SK Puntigamer Sturm Graz einen Teil des Geldes zeitnah zu investieren. Und zwar für das türkische Talent Erencan Yardımcı. Der 22-jährige Mittelstürmer steht laut dem türkischen TV-Reporter Ertan Süzgün für eine kolportierte Ablösesumme von 5,5 Mio. Euro vor einem Transfer von Süper Lig-Klub Eyüpspor zum österreichischen Doublegewinner und Champions League-Teilnehmer. Man habe sich laut Süzgün auch angeblich bereits geeinigt.

Fliegt der türkische Mittelstürmer Erencan Yardimic (Nr. 11). bald für den SK Sturm Graz durch gegnerische Strafräume in der ADMIRAL Bundesliga?

Schicker: „Wir haben immer gesagt, wir wollen noch Qualität dazuholen"

Mit der Verpflichtung von Erencan Yardımcı würde der bisherige Rekordtransfer von Mika Biereth (4,7 Mio. Euro an Premier League-Klub FC Arsenal) aus dem diesjährigen Juli pulverisiert werden. Der elfmalige türkische U21-Nationalspieler (fünf Tore) hat einen Marktwert von 2 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de) und steht bis Sommer 2025 bei Süper-Lig-Aufsteiger Eyüpspor unter Vertrag.

In der Vorsaison war der Rechtsfuß an den Erstligisten Pendikspor verliehen, wo der 1,88 Meter-Mittelstürmer in 28 Spielen sechs Tore erzielte (plus zwei Assists). Ausgebildet wurde der mittlerweile 22-Jährige (geb.: 04.02.2002 in Kocaeli) unter anderem bei Galatasaray Istanbul.

„Ein Spieler, den man kennt, mit einem spannenden Profil"

Anfang August wurde Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport SK Sturm, in der Sky Sport Austria-Sendung „Talk und Tore“, wie folgt zitiert: „Wenn der Prass-Transfer über die Bühne geht, werden wir auf gewissen Positionen die Augen offen halten. Weil ich glaube, dass wir gewisse Reize auch noch setzen sollten. Es wird auf der Abgaben-Seite noch einiges passieren. Wir werden auch was die Zugänge angeht noch schauen, was wirklich gut zu uns passt. Wir haben immer gesagt, wir wollen noch Qualität dazuholen."

Schicker schüttelt allerdings über die genannte Transfersumme um Yardımcı den Kopf und meint gegenüber der Kleine Zeitung: „Es ist nicht so konkret, wie es geschrieben wird." Der Offensivakteur sei ihm natürlich bekannt: „Ein Spieler, den man kennt, mit einem spannenden Profil, ein U21-Teamspieler der Türkei."

🚨 ÖZEL - Sturm Graz, Erencan Yardımcı için Eyüpspor’a bonuslarla beraber 5.5 milyon Euro seviyelerinde teklif yaptı.



Eyüpspor ve Sturm Graz Erencan Yardımcı transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.#yüzdeyüz https://t.co/svtjX6bvDu pic.twitter.com/nY1vetdwHE — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) August 13, 2024

Fotocredit: IMAGO / Inpho Photography