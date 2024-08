Es war eine "VARrückte" Partie am Sonntag im Wörthersee Stadion, als sich der SK Austria Klagenfurt mit dem SK Rapid in einer wahren Hitzeschlacht mit einem 1:1-Remis trennte. Heiß her ging es sowohl auf dem grünen Rasen als lange im Nachgang ob kontroverser Entscheidungen, die für Unmut und Verwunderung sorgten: Während Thorsten Mahrer nach einem "Foulvergehen" als "letzter Mann" - entgegen der Meinung sämtlicher Experten, Trainer, Mit- und Gegenspieler - infolge einer VAR-Intervention vom Platz gestellt worden war (49.), kam Guido Burgstaller in der Nachspielzeit beim Griff gegen den Hals von Tobias Koch mit Gelb davon. Nun reagierte der VAR in seinem allwöchentlichen Rückblick!

VAR Sebastian Gishamer hatte am Sonntagnachmittag alle Hände voll zu tun und viele strittige Entscheidungen im Einvernehmen mit Schiedsrichter Arnes Talic zu treffen.

Kein Ausschluss gegen Guido Burgstaller - Fehlentscheidung!

In Minute 93 bekam der SK Rapid beim Stand von 1:1 einen Eckball zugesprochen. Während die Kugel nicht im Spiel war, griff Guido Burgstaller - am Video klar ersichtlich - mit der rechten Hand gegen den Hals von Tobias Koch. VAR Sebastian Gishamer beorderte Arnes Talic korrekterweise zum Bildschirm, dieser aber entschied sich gegen einen Ausschluss und zeigte dem Routinier nur die gelbe Karte. Ein Fehler, der eingestanden wird - wobei der VAR in diesem Fall richtig gehandelt hat.

"Skandal-Rote" erhält auch im Rückspiegel Bekräftigung vom VAR

Nachdem Klagenfurt-Kapitän Thorsten Mahrer gegen den SK Rapid zu Unrecht vom Platz gestellt worden war (49.) und die Kärntner fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl absolvierten, verhängte der Senat 1 des ÖFB am Montag entgegen lauter Rufe nach einem "Freispruch" eine Sperre von einem Spiel - wir berichteten. Hier bleibt der VAR bei seiner Ansicht, richtig gehandelt zu haben - Referee Arnes Talic sei von VAR Sebastian Gishamer korrekterweise zum Spielfeldrand beordert worden und habe seine Gelb-Entscheidung zurecht revidiert.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at