Nach einem nervenaufreibenden Rückspiel des FC Red Bull Salzburg in der 3. Runde der UEFA-Champions-League-Qualifikation bei Twente Enschede (3:3 - siehe Spielbericht) und dem dank Gesamtscore von 5:4 geschafften Aufstieg in das Play-off, macht der österreichische Vizemeister von einer möglichen Spielverschiebung in der ADMIRAL Bundesliga Gebrauch. Hier: Das Heimspiel gegen den TSV Egger Glas Hartberg in der 5. Runde, das für Samstag, den 24. August (17 Uhr) angesetzt war, wird verschoben.

Neuer Heimspiel-Termin gegen TSV Hartberg noch offen

Seit 2021 gibt es für Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, eine Spielverschiebung des Meisterschaftsspiels zu beantragen, das zwischen den beiden Play-off-Spielen des Europacups stattfindet. Heuer wird diese zusätzliche Regenerationszeit vom FC Red Bull Salzburg in Anspruch genommen, der bestimmungsgemäß (§ 5 Abs. 1 lit. e) der Spielbetriebsrichtlinien) einen Antrag auf Spielverschiebung gestellt hat.

Aus diesem Grund wird das ADMIRAL Bundesliga-Spiel der 4. Runde zwischen FC Red Bull Salzburg und TSV Egger Glas Hartberg, das am Samstag, den 24.08.2024 um 17 Uhr angesetzt war, verschoben. Der Ersatztermin wird mit der weiteren Terminisierung der verbleibenden Herbst-Spiele (Runden 6 bis 16) nach den UEFA-Play-off-Spielen bekannt gegeben.

Schafft der FC Red Bull Salzburg den Sprung in die UEFA Champions League Gruppenphase, fließen 3% des Startgeldes in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Klubs der Liga profitieren, die in keiner Gruppenphase eines internationalen Bewerbes spielen. Im Falle der Teilnahme an der Europa League sind es 1,5%, die den Klubs zugutekommen.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty