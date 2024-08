Der RZ Pellets WAC gibt die Vertragsverlängerung von Offensivkraft Thierno Ballo bekannt. Der 22-jährige Österreicher kam vor zwei Jahren ablösefrei vom FC Chelsea ins Lavanttal und entwickelte sich auf Anhieb zum Leistungsträger im Wolfsrudel.

In seiner ersten Saison gelangen dem Rechtsfuß in 35 Einsätzen sieben Tore und drei Vorlagen. In der abgelaufenen Saison konnte der U21-Teamspieler seine Torquote nochmals deutlich verbessern. 13 Tore und vier Vorlagen in 30 Spielen veranlassten Teamchef Ralf Rangnick dazu Thierno Ballo in den Großkader für die Europameisterschaft einzuberufen. Auch in der aktuellen Saison kann die Nummer 11 der Wölfe nach drei Spielen bereits zwei Tore und drei Vorlagen aufweisen.

Seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag verlängert Ballo nun vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2027!



Thierno Ballo: „Ich bin froh meinen Vertrag beim WAC verlängert zu haben. Ich wurde vom ersten Tag an in Wolfsberg sehr gut aufgenommen. Ich bin glücklich hier weiterzuspielen und freue mich auf alles, was noch kommt.“



Dietmar Kühbauer: „Wir sind überglücklich, dass Thierno sich dazu entschieden hat bei uns zu bleiben, weil er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Es ist eine tolle Sache für den gesamten Verein, weil er uns, solange er da ist, enorm weiterhelfen wird und wir gemeinsam mit ihm und der gesamten Mannschaft erfolgreich sein wollen.“

Foto: GEPA Admiral