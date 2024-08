Nach einer erfolgreichen Leihe in der vergangenen Saison hat der 21-jährige Moritz Berg (geb.: 07.08.2003 in Stendal) einen endgültigen Wechsel zu Viktoria Berlin vollzogen. Der junge Mittelfeldspieler verlässt Austria Klagenfurt und schließt sich nun dauerhaft dem deutschen Regionalligisten an, der als Partnerverein der Kärntner Violetten fungiert. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesliga.

Ausgebildet beim VfL Wolfsburg und 1. FC Magdeburg

Moritz Berg, der ursprünglich aus dem Nachwuchs von Magdeburg stammt, wechselte im Jahr 2022 nach Klagenfurt. Dort kam er jedoch überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und stand lediglich viermal im Kader der Profimannschaft.

Während seiner Leihe bei Viktoria Berlin absolvierte der 21-Jährige in der vergangenen Saison zehn Spiele in der Regionalliga Nordost, bevor eine Verletzung im Frühjahr seine Einsatzzeit beeinträchtigte.

Der Transfer von Moritz Berg erfolgt ablösefrei, wie das Portal "transfermarkt" berichtet.

Jugendvereine: 1.FC Lok Stendal, 1.FC Magdeburg, VfL Wolfsburg, 1.FC Magdeburg (2021-2022)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL