Vor zwei Jahren in der Saison 2022/23 lieferten sich der GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz ein packendes Duell um den ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg, den letztendlich die Oberösterreicher beim "Herzschlag-Finale" den als Spitzenreiter in die letzte Runde gehenden Grazern wegschnappten. Eine Spielzeit später haben es nun auch die Athletiker geschafft und somit treffen beide Teams nun im Oberhaus aufeinander. Samstag, 17 Uhr, Merkur-Arena in Graz-Liebenau - LIGAPORTAL-LIVETICKER. Während die Rotjacken mit dem 0:0 bei der WSG Tirol einen Punkt auf dem Konto haben, sind es bei den Gästen bisher drei Zähler.

"Gerald meets Gernot"...! Wiedersehen zwischen FC Blau-Weiß Linz-Trainer Gerald Scheiblehner und seinem Pendant beim Grazer AK 1902, Gernot Messner. Den Meistertrainern der beiden vergangenen ADMIRAL 2. Liga-Jahre. Für die Linzer ist es Teil 2 ihres einwöchigen Auswärts-Doppels.

"Das Spiel gegen Salzburg war ein wichtiger Schritt für unsere Entwicklung der Mannschaft"

Am Samstag gibt es also für den FC Blau-Weiß Linz ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten aus der zweiten Liga, dem GAK. Gerne erinnern sich die Blau-Weißen zurück an den 4. Juni 2023. Die Grazer hatten die Hände schon am Meistertitel, doch die Stahlstädter drehten daheim einen 0:1-Rückstand gegen den SK Sturm Graz II und feierten einen 2:1-Sieg, während die Rotjacken auswärts beim FC Dornbirn über ein Unentschieden nicht hinauskam.

Somit war das Märchen perfekt und der FC Blau-Weiß Linz feierte den Aufstieg in die Bundesliga. Doch die Karten sind am Samstag wieder neu gemischt. Die Grazer fuhren am vergangenen Spieltag gegen die WSG Tirol ihren ersten Punkt in der Bundesliga ein. Auch gegen den FC Red Bull Salzburg mussten sie sich nur knapp mit einem 2:3 geschlagen geben und lieferten großartige Gegenwehr, machten sogar einen frühen 0:2-Rückstand mit dem zwischenzeitlichen 2:2 wett.

Die Blau-Weißen haben ihrerseits die 1:5-Niederlage beim FC Red Bull Salzburg abgehakt. Der volle Fokus gilt nun dem GAK. Die Scheiblehner-Elf will am Samstag gegen den Aufsteiger wieder punkten.

"Das Spiel gegen Salzburg war ein wichtiger Schritt für unsere Entwicklung der Mannschaft. Wir haben viele Lehren gezogen und nun gilt voller Fokus auf den GAK. Wir fahren dort hin, um zu gewinnen", so Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Bis auf die Langzeitverletzten Joao Luiz Soares Alves und Oliver Wähling wird am Samstag auch noch Kapitän Fabio Strauß (Schulterverletzung) fehlen.

