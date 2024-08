Fahrten vom SK Puntigamer Sturm Graz in das Wörthersee Stadion waren seit dem ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg von Austria Klagenfurt im Sommer 2021 stets von Siegen gekrönt. Makellose Ausbeute von sechs Dreiern aus sechs Spielen bei 16:1 (!) Toren (fünf Mal zu Null), dazu in den vergangenen beiden Jahren die ÖFB-Cup-Triumphe. Nun also geht es bereits in Runde 3 der neuen Saison 2024/25 für das Ilzer-Team wieder in die 28 Black Arena, wie sie ja auch heißt. Samstag, den 17. August 2024, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Aus dem Klagenfurter Wörthersee Stadion kehrte der SK Sturm und seine Fans in den vergangenen acht Spielen (inkl. ÖFB-Cup-Finale) stets mit Siegen im Gepäck nach Graz zurück.

„Austria Klagenfurt hat mit dem Punkt in Unterzahl gegen Rapid ein Ausrufezeichen gesetzt"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer vor dem zweiten BL-Auswärtsspiel der noch jungen Saison: "Der Sieg gegen Hartberg hat gut getan und war auch die Bestätigung, dass alles in die richtige Richtung geht. Natürlich ist es noch etwas unruhig, und das wird jetzt auch noch so bleiben, bis der Transfermarkt geschlossen hat, aber alles kein Problem für uns – wir haben in dieser Woche wieder sehr intensiv an unserem Spiel gefeilt und uns mit großem Fokus auf das Auswärtsspiel in Klagenfurt vorbereitet.

Austria Klagenfurt hat mit dem Punkt in Unterzahl gegen Rapid ein Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass sie ihre Stärken trotz des Kaderumbruchs nicht verloren haben. Klagenfurt ist nach wie vor ein unangenehmer Gegner, sehr kompakt und energievoll agiert und im Konter sowie bei Standards große Gefahr entwickeln kann. Trotzdem fahren wir in die Nachbarschaft mit dem klaren Vorsatz, dort eine sehr gute Leistung auf den Platz zu bringen und zu gewinnen."

„Leider hat uns der in der Mannschaft grassierende Virus immer noch nicht ganz losgelassen"

Ilzer zur Personalsituation: "Leider hat uns der in der Mannschaft grassierende Virus immer noch nicht ganz losgelassen und wir mussten am Anfang dieser Trainingswoche wiederum auf ein paar Spieler verzichten. Wir werden uns bis zum Spieltag ansehen, wer wirklich 100 prozentig fit ist und dahingehend den Kader nominieren."





SK Sturm-Schlussmann Kjell Scherpen: "Klagenfurt hat zuletzt gegen Rapid eine sehr starke Leistung gezeigt und in Unterzahl noch einen Punkt geholt. Es wird also für uns nicht einfach werden. Wir wissen aber auch, dass wir – wenn wir eine gute Energie und vollen Fokus auf das Feld bringen – gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Unsere Defensivleistung gegen Hartberg war schon sehr gut, hier wollen wir ansetzen und hoffentlich diese Saison noch einige weitere Male zu Null spielen."

DATEN & FAKTEN

- Als Schiedsrichter der Partie wird Alan Kijas fungieren.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur eines der 12 Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt (1:2 H im Februar 2023), kassierte dabei nur sechs Gegentreffer und spielte siebenmal zu null (daruntern in den letzten vier Spielen) – gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hielt der SK Sturm in mehr als der Hälfte der Duelle die Null (58%).

- Der SK Austria Klagenfurt kassierte in der ADMIRAL Bundesliga 10 Niederlagen gegen den SK Puntigamer Sturm Graz – mehr als gegen jeden anderen Klub. Klagenfurt verlor jedes der sechs BL-Heimspiele gegen den SK Sturm. Die Grazer blieben gegen kein anderes Team in den ersten sechs BL-Auswärtsspielen ohne Punkteverlust.

- Der SK Austria Klagenfurt ist in seiner vierten Saison in der ADMIRAL Bundesliga zum dritten Mal sieglos nach den ersten zwei Runden, einzig in der Vorsaison gewannen die Kärntner eines der ersten beiden Saisonspiele. Sieglos in den ersten drei Runden blieb der SKA bisher nur 2022/23 (1U 2N).

- Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga seine letzten fünf Auswärtsspiele in Kärnten allesamt und kassierte dabei nur ein Gegentor bei 13 erzielten Toren. Insgesamt blieben die Grazer in den letzten 12 Gastspielen in Kärnten ungeschlagen (10S 2U), die letzte Niederlage setzte es im Juni 2020 gegen den RZ Pellets WAC.

- SK-Puntigamer-Sturm-Graz-Spieler Otar Kiteishvili absolviert bei einem Einsatz gegen den SK Austria Klagenfurt sein 150. Spiel in der ADMIRAL Bundesliga – alle für den SK Sturm und als 35. Spieler der Grazer in der BL-Historie. Die meisten BL-Spiele für den SK Sturm absolvierte Mario Haas (451 Spiele).

