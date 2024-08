Einen Tag vor seinem zweiten Heimspiel in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 gegen den FC Blau-Weiß Linz (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) vermeldet Aufsteiger GAK 1902 einen weiteren Sommer-Abgang: Kevin-Prince Milla. Der 1,87 Meter große Stürmer aus Kamerun wird als Kooperationsspieler an ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger ASK Voitsberg verliehen. Der Sohn von Kameruns Stürmer-Legende Roger Milla (102 Länderspiele, 28 Tore; Teilnahme an drei Weltmeisterschaften, mit 42 Jahren Ältester WM-Torschütze der Geschichte, 1994 in USA), war bereits in der vergangenen Saison Teil des Kaders der Rotjacken.

Bereits Freitagabend für 2. Liga-Aufsteiger ASK Voitsberg: Kevin-Prince Milla. Der die 0:2-Heimniederlage gegen den SV Horn allerdings auch nicht zu verhindern vermochte.

„Leihe bietet ihm die Möglichkeit, auf hohem Niveau regelmäßig Spielpraxis zu sammeln"

Der viermalige U20-Nationalspieler von Kamerun, der seine ersten Einsätze (10. Mal in der 2. Liga) für den GAK 1902 in der letzten Saison absolvierte, soll nun in Voitsberg wertvolle Spielpraxis sammeln, um sein Potenzial weiter zu entfalten. Kevin-Prince Milla (geb.: 25.12.2003 in Kamerun), bekannt für seine Robustheit und sein Durchsetzungsvermögen im Angriff, wird die Offensive von Voitsberg verstärken und dort die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln.