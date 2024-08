Er ist gebürtiger Linzer, hatte seinen Anteil in der Saison 2022/23 am Aufstieg des FC Blau-Weiß Linz in die ADMIRAL Bundesliga und ist bereits seit 2019 bei den Stahlstädtern: Nicolas Schmid. Der nach 139 Pflichtpartien für die Blau-Weißen nun vor einem Wechsel zum englischen Championship-Klub FC Portsmouth steht und die Reise zum heutigen Auswärtsspiel der 3. BL-Runde nach Graz zum GAK 1902 (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) erst garnicht mitmachte. Der Transfer des 27-jährigen, 1,95 Meter-Mannes scheint nahezu besiegelt. Wie aus gut informierten Kreisen verlautet, befindet sich der Transfer in der finalen Phase.

Bei Schmid-"Abflug" holen Blau-Weiße wohl ausländischen Torhüter auf Leihbasis

Für das heutige Spiel beim GAK 1902 wird Schmid nicht im Kader der Linzer stehen, da er nicht mit der Mannschaft nach Graz gereist ist. Stattdessen wird Routinier Andreas Lukse das Tor hüten.

Über einen Abgang des langjährigen Linzer Stammtorhüters der Blau-Weißen, der noch einen Vertrag bis Juni 2025 hat, wird ja bereits seit geraumer Zeit spekuliert. Die Verantwortlichen von Blau-Weiß Linz haben sich daher auf den möglichen Wechsel von Nicolas Schmid vorbereitet und planen, bei einem Transfer umgehend einen neuen Torwart zu verpflichten. Es soll bereits konkrete Überlegungen geben, einen ausländischen Keeper auf Leihbasis zu holen. Lukse bleibt in den Planungen der Linzer weiterhin die zweite Wahl hinter dem künftigen Stammkeeper.

Nicolas Schmid hat seine Karriere im Nachwuchs von LASK begonnen und bestritt insgesamt 139 Pflichtspiele für Blau-Weiß Linz, davon 33 in der ADMIRAL Bundesliga. Neben seinen Fähigkeiten als Torhüter stach der ehemalige ÖFB-U19-Teamtorhüter vor allem auch durch seine weiten, genauen Abschläge hervor, die ihm in dieser Saison auch schon einen Tor-Assist ermöglichten.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at