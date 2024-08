Auch wenn der GAK 1902 mit dem erkämpften 2:2 gegen den FC Blau-Weiß Linz nach drei Runden in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 weiter auf den ersten Sieg wartet, ist der Aufsteiger eine absolute Bereicherung im Oberhaus. Auch dank dem großartigen Support seiner Fans und der Comebacker-Qualitäten der Messner-Mannen. Die bereits zum Auftakt gegen Vizemeister FC Red Bull Salzburg einen 0:2-Rückstand aufholten, am Ende mit 2:3 unterlagen. Heute nun wieder ein Kraftakt der Rotjacken gegen die Stahlstädter. Beinahe hätte es sogar noch zum Luckypunch gereicht. Nachfolgend GAK-STATEMENTS...

Auch im zweiten Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 bewiesen Marco Gantschnig (l.) und der GAK 1902 große Moral und Comebacker-Qualität. Im Spiel zweier grundverschiedener Halbzeit machten die Messner-Mannen gegen Simon Seidl und den FC Blau-Weiß Linz, der in Halbzeit eins souverän aufspielte, einen 0:2-Pausenrückstand wett.

„Zum Schluss sind wir nicht einmal glücklich, dass wir einen Punkt gemacht haben“

Gernot Messner (Cheftrainer GAK 1902) über...

…das Spiel: „In der ersten Halbzeit waren es sehr viele Ballfehler im letzten Drittel von uns, wir haben den letzten Pass nicht angebracht. Wir sind fünf, sechs Mal richtig gut zum Flanken gekommen und haben keine gute Flanke gebracht. Wenn du vorne zu wenig zusammenbringst, machst du den Gegner stark.

Das erinnert mich ein bisschen an die erste Halbzeit gegen die WSG. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mit dem Ball einfach viel besser agiert, Situationen geschaffen und ausgespielt. Zum Schluss sind wir nicht einmal glücklich, dass wir einen Punkt gemacht haben.“

…seine Halbzeitansprache: „Ich habe gesagt, dass wir mit dem Ball zu viele Fehler machen, dass wir über die Defensive nicht reden brauchen, weil die funktioniert bei uns eh immer. Wir müssen uns einfach mehr zutrauen, im letzten Drittel konkreter und besser werden. Dann haben wir auf eine Viererkette umgestellt, weil man mit drei Zehnern besser in die Zwischenräume kommt, die BW Linz angeboten hat. Das ist dann ganz gut aufgegangen.“

…Verbesserungspotenzial seiner Mannschaft: „Wir sind noch immer in der Lernphase, das ist leider so. Das will aber keiner hören. Bis zur Länderspielpause brauchen wir diese Selbstverständlichkeit, die wir in der zweiten Hälfte gegen die WSG am Platz gehabt haben, die wir heute in der zweiten Hälfte am Platz gehabt haben.

Mit der müssen wir in die erste Hälfte reingehen. Wir müssen dann auch die Situationen besser ausspielen, zu Torabschlüssen kommen und Tore machen, weil Spiele gewinnt man nur mit Toren.“

Zwei Torschützen im Duell: Ronivaldo, der das 1:0-Führungstor für die Blau-Weißen erzielte, und Petar Filipovic, der den Grazer Rotjacken mit seinem 2:2-Ausgleichstreffer einen Punk rettete.

„Nach dem Spielverlauf ist es eher ein gewonnener Punkt"

Petar Filipovic (Abwehrpieler und 2:2-Torschütze GAK 1902) über...

…das Spiel: „Wenn man ehrlich ist, nach dem Spielverlauf, ist es eher ein gewonnener Punkt, auch wenn wir uns vorgenommen hatten, vor heimischer Kulisse den ersten Sieg einzufahren. Wenn man ehrlich ist, muss man nach dem Spiel aber glücklich mit dem Punkt sein.“

…die positiven Schlüsse aus der Partie: „Ganz klar hervorzuheben ist die Moral der Mannschaft, nach einer phasenweise sehr schwachen ersten Hälfte, wo wir teilweise keinen Zugriff auf das Spiel hatten, dann so zurückzukommen, Hut ab vor der Mannschaft! Um in so einem Spiel drei Punkte zu holen, musst du so eine Leistung aber über 90 Minuten bringen.“

Daniel Maderner (Mittelstürmer GAK 1902): „In der ersten Halbzeit haben wir zu einfache Tore bekommen und wir haben zwei Punkte verloren. Wir sind eine Truppe und wir kämpfen uns immer zurück."

