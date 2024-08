Nach dem 3:1-Coup unter Trainer Thomas Darazs (damals noch interimistisch) im Frühjahr in der Meistergruppe auf der Linzer Gugl hatte sich der LASK auch diesmal gegen den FC Red Bull Salzburg was ausgerechnet. Letztendlich machten die Einwechslungen von RB-Coach Pep Lijnders den Unterschied aus, stachen die Joker Yeo als Goldtorschütze und Gloukh als Assistgeber. Eingewechselt wurde bei den Athletikern Jérôme Boateng. Der 35-jährige Berliner und 2014-Rio-Weltmeister mit Deutschland gab für die letzten acht Spielminuten sein Debüt im LASK-Dress. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

Debüt für Jérôme Boateng in der ADMIRAL Bundesliga, in der der 35-jährige, 76-fache deutsche Nationalspieler erstmals die Fußballschuhe für den LASK schnürte und zum Spielende zu einem Kurzeinsatz kam.

„Habe nicht gesehen, dass wir großartig ausgespielt worden sind"

Thomas Darasz (Cheftrainer LASK) über...

…das Spiel: „Wenn man das Tor sieht, waren es drei Pressbälle, wo man sich irgendwo weitergewurschtelt hat. Wenn man möchte, kann man das auf Dynamik runterbrechen, dass Salzburg in dem Moment mehr Dynamik als meine Spieler gehabt hat. Ich habe nicht gesehen, dass wir großartig ausgespielt worden sind. Ich habe eine sehr gute Mannschaftsleistung von meinen Jungs gesehen. Ich denke, wir waren zumindest ebenbürtig. Meine Burschen haben auch die Wertschätzung von den Zuschauern im Stadion erhalten nach dem Spiel. Das sagt auch viel aus. Das ist nicht oft so, dass man nach einer Niederlage so viel Wertschätzung von den Fans genießen darf wie meine Burschen heute. Wir haben aber schon zu wenige Punkte, für die Leistungen, die wir gebracht haben. Ich bin tatsächlich enttäuscht – vom Ergebnis. Bei weitem nicht von der Leistung meiner Mannschaft. Da stehe ich wie eine Wand hinter ihnen. Wir haben eine Reise vor uns und das ist erst der Beginn.“

…vor dem Europa-League-Playoff gegen FCSB Bukarest: „Wenn du Salzburg, die nach wie vor den Anspruch stellt, die mit Abstand beste Mannschaft in Österreich zu sein, im eigenen Stadion so forderst, mehr den Ball hast, mehr zu Abschlüssen kommst, kannst du dir viel zutrauen. Nach dem Match ist man natürlich immer ein bisschen emotional, aber wir hätten uns zumindest ein X verdient, wenn nicht sogar einen Sieg.

Wenn man gegen Salzburg so eine Performance machen kann, dann muss man sich in den nächsten zwei Matches nicht verstecken. Irgendwann einmal wäre es super, wenn wir klinischer den letzten Pass spielen und vor dem Tor den Stress ablegen, statt dem Messer im Mund das Kaffeehäferl nehmen und den Ball nur mehr ins Mascherl legen, anstatt mit 200 km/h draufzuschießen.“

Hrvoje Smolčić und der LASK hielten beherzt dagegen, doch am Ende triumphierten Adam Daghim und der FC Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen blieben wettbewerbsübergreifend auch im sechsten Saisonspiel unbesiegt (3S in der Bundesliga, 1S im ÖFB-Cup, je 1 S und U in der Champions-League-Quali)

„Es ist sehr schwer zu akzeptieren"

Robert Žulj (Kapitän LASK) über...

…das Spiel: „Wir machen über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel, haben einen Ticken mehr Chancen. Dann verlierst du das Spiel. Es ist sehr schwer zu akzeptieren. Ich würde nichts sagen, wenn wir dastehen, keine Chancen rausgespielt hätten, die unterlegene Mannschaft gewesen wären. Dann wäre es leichter. Heute fällt es sehr schwer. Im Kreis haben wir schon besprochen, dass die Leistung sehr gut war.

Es war ein Schritt nach vorne. Wie wir alle wissen, zählen aber nur die Ergebnisse. Ich würde mir für uns, die Fans und den ganzen Klub wünschen, dass wir nach so einer Leistung belohnt werden.“

…seine vergebene Großchance: „Der Tormann hält überragend. Ich treffe ihn gar nicht so schlecht. Normalerweise senkt er sich hinten rein. Es gibt so Tage, da hält er ihn.“

Sascha Horvath (Mittelfeldspieler LASK): „Wir haben die Chancen nicht gemacht und das ist der Unterschied gewesen. Es war wieder ein unnötiges Gegentor."

Tobias Lawal (Torhüter LASK): „Der letzte Pass hat heute gefehlt. Wir haben das Spiel kontrolliert, aber leider haben wir das Tor nicht gemacht. Es war heute eine sehr gute Leistung von uns und diese Leistung nehmen wir mit in das Spiel am Donnerstag. Die Fans haben eine tolle Stimmung geliefert, die Lust auf mehr macht. Es hat richtig Spaß gemacht."

Valon Berisha (Mittelfeldpieler LASK) über seine Entzündung an der Ferse: „Ich kann gar nicht mit Schuhen gehen. Ich muss nur mit Schlapfen herumgehen. Ich hoffe, dass ich ab Montag oder Dienstag wieder mit der Mannschaft sein kann. Mit einer Entzündung ist es immer so ein Spiel, die macht, was sie will. Ich hoffe, dass sie sich jetzt beruhigt. Es war gestern schon besser. Heute ist es auch viel besser.“

„Glaube schon, dass der LASK relativ schnell andere Tabellenregionen ansteuern wird"

Thomas Silberberger (Sky Experte) über das Potenzial des LASK und wie viel davon bereits ausgeschöpft werde: „Es ist schwierig zu sagen. Ergebnistechnisch ist es sehr wenig. Spielerisch ist es sehr viel. Was ihnen fehlt, ist der absolute Vollstrecker. Ljubicic wirkt außer Form, gehemmt.

Maximilian Entrup ist irgendwo in der Lauerstellung. Es wird spannend, wie es mit dem LASK weitergeht. Ich glaube schon, dass sie in den nächsten Wochen ihrem Spielstil treu bleiben und eine Vielzahl von Chancen kreieren. Die Qualität haben sie. Ich glaube schon, dass der LASK relativ schnell andere Tabellenregionen ansteuern wird.“

