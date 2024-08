Als wenn die vierte ADMIRAL Bundesliga-Saison durch den großen personellen Aderlaß im Sommer nicht schon Herausforderung genug für Austria Klagenfurt wäre, kamen beim Heimspiel-Doppel binnen einer Woche gegen Rekordmeister SK Rapid (1:1) und den amtierenden Meister SK Puntigamer Sturm Graz (0:2) für die Kärntner auch noch (unverschuldete) Widerstände hinzu - wir berichteten. „Austria Klagenfurt, der VAR und Schiedsrichter, das ist auch eine wilde Beziehung", meinte der erfahrene BL-Trainer und Sky-Experte Thomas Silberberger. Ligaportal fragte nach bei Cheftrainer Peter Pacult und Kapitän Thorsten Mahrer.

Cheftrainer Peter Pacult (r.) und sein Kapitän Thorsten Mahrer, der gestern im Heimspiel gegen den SK Sturm Graz seine Spiel-Sperre aus der Rapid-Partie absaß und das Geschehen von der Tribüne aus verfolgte.

„In zwei von drei Spielen gab es krasse Fehlentscheidungen“

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt) über...

...seinen Unmut: "Es ist schon sehr auffällig, dass wir jetzt in zwei von drei Spielen krass benachteiligt wurden. Warum und weshalb kann ich nicht beurteilen. Die ganze Sommer-Schiedsrichtertagung, die wir vor der Saison immer machen müssen, bringt überhaupt nichts, wenn dann solche Entscheidungen fallen, bei denen man nicht weiß, was richtig oder falsch ist.

Das sind eineinhalb Stunden, in denen man in einem Lehrsaal sitzt und erklärt bekommt, wie die neuen Regeln sind. Und dann kommt im Spieljahr alles anders. Völlig unnötig."

...die Fehlentscheidungen im Sturm-Spiel: "Bezüglich der gestrigen Entscheidungen muss ich klar sagen, dass man nicht 100-prozentig klären kann, ob Kühn den Ball überhaupt mit der Hand berührt hat. Man sieht die Flugbahn von Biereth, der vorher, weil er in der Rückenlage ist und der Ball weit entfernt ist, fliegt. Da ist weder ein Stoß zu erkennen, noch ob der Ball Kühn auf die Hand fällt. Das erlaubt keine Kameraeinstellung."

"Schiedsrichter trauen sich nicht mehr frei zu pfeifen"

Dass man dann trotzdem auf Elfmeter entscheidet, ist schon sehr, sehr hart. Wir müssen mit diesen Entscheidungen leben. Wir haben – wie gesagt – in zwei von drei Spielen krasse Fehlentscheidungen erlebt. Ich unterstelle keinem Absicht, aber man muss wirklich jetzt mal sagen, dass sich die Schiedsrichter nicht mehr trauen, frei zu pfeifen. Es mischt sich zweimal der VAR ein, wie auch beim vorherigen Spiel gegen Rapid, ohne dass er sich meiner Meinung nach hätte einmischen müssen.

Genauso diesmal. Da mischt sich der VAR wieder ein. Aber ich verstehe auch manche Schiedsrichter nicht, dass sie nicht bei ihrer ersten Wahrnehmung bleiben und sich da durchsetzen. Scheinbar dürften die Strafen zu hoch sein, wenn sie dann womöglich anders entscheiden. Anders kann ich es mir leider nicht erklären."

...weiter zum vermeintlichen Handspiel von Kühn: ""Aufgrund der Fernsehbilder kann man nicht klar erkennen, ob Kühn den Ball überhaupt mit der Hand berührt hat. Dann auf Elfmeter zu entscheiden, ist schon sehr fraglich. Im Endeffekt muss man sagen, dass es nicht auflösbar ist. Man sieht, dass der Ball nicht an der Hand ist.

Man kann es vermuten, aber mit Vermutungen wird es nicht besser. In diesem Fall hätte der Schiedsrichter sagen müssen: 'Man kann es nicht erkennen.' Man sieht es ja nicht mal im Video, weil der Ball auch nicht wegspringt. Sonst würde der Ball ja eine andere Bewegung machen. Doch die Entscheidung ist gefallen und leider hat es Austria Klagenfurt getroffen."

...eine weitere strittige Szene: "Beim Foulspiel an Dehl oder nicht, war die Entscheidung vom VAR, dass man es nicht richtig auflösen kann. Ja, aber man kann auch das angebliche Handspiel von Kühn nicht hundertprozentig auflösen. Also hätte dort genauso entschieden werden müssen wie bei Dehl, obwohl der Spieler sagt, dass er berührt wurde.

Da muss man dann halt auch konsequent sein. Leider war das Foulspiel an Dehl später. Aber wenn schon das Handspiel gegeben wurde, dann hätte man da auch sagen können: 'Das könnte auch ein Elfmeter sein.'"

"Er hat den Ball in den zweiten Rang im Stadion geschossen"

...die Biereth-Aktion nach dem Elfmeter zur 1:0-Führung vom SK Sturm: ""Fraglich ist auch, warum Biereth nach dem Elfmeter keine gelbe Karte gesehen hat. Er hat den Ball in den zweiten Rang im Stadion geschossen. Früher gab es dafür ganz klar eine gelbe Karte. Aber das wurde anscheinend vom Schiedsrichter gar nicht registriert oder nicht geahndet. Das sind auch Dinge, die anzusprechen sind."

...Keeper Knaller-Szene: "Da bin ich auch so ehrlich, dass das Foulspiel von Marco Knaller mehr wie ein Elfmeter war. Auch wenn es in der 90. Minute war. Man kann nicht immer nur alles sagen, was gegen uns war. Das Foulspiel war erstens völlig unnötig und zweitens ein klares."

"Bei der Torchance von Straudi gibt es schon einen Stoß von hinten"

Thorsten Mahrer (gesperrter Kapitän SK Austria Klagenfurt) über...

...seine Sperre (siehe auch HIER): "Da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Die Meinungen waren sehr eindeutig. Ich glaube es haben alle anders gesehen als der Schiedsrichter."

...zur Strafraumszene mit Lavalée gegen Straudi: "Ja, da geht es in der gleichen Tonart weiter. Bei der Torchance von Straudi gibt es schon einen Stoß von hinten, wodurch er nicht mehr normal abschließen kann. Natürlich kommt er noch zum Abschluss, aber bei weitem nicht so, als wäre der Stoß nicht passiert. Wenn er nicht zum Abschluss gekommen wäre, hätte es Elfmeter gegeben, da er jedoch zum Abschluss gekommen ist, wurde weiterlaufen gelassen."

...dass beim vergebenen Cvetko-Elfer SK Sturm-Spieler zu früh in den Strafraum liefen: "Ich glaube, solange die Spieler, die zu früh im Sechzehner sind, nicht eingreifen, hat das keine Konsequenzen. Von daher denke ich, dass zumindest das okay war."

"Fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, als wären wir mit den Entscheidungen gut weggekommen"

...die vermeintliche Handszene von Kühn: "Ich habe mir das Video ungefähr 15 Mal angeschaut und finde, dass man nicht sagen kann, ob es ein Kopfball gleichzeitig mit der Hand ist oder ob es die Hand von Biereth war. Es ist ganz schwer zu sagen, was genau passiert.

Alle Szenen, die ich im TV gesehen habe, zeigen nicht eindeutig, dass Jonas Kühn als erster mit der Hand am Ball war. Oder ob er überhaupt mit der Hand am Ball war. Es könnte genauso gut die Hand von Mika Biereth gewesen sein. Ganz schwer zu sagen und auf keinen Fall so klar, dass man eine Entscheidung auf dem Platz revidieren müsste."

...weitere strittige Szenen: "Was etwas untergeht, ist die Szene ganz am Schluss vor dem 0:2. Ob man da nicht zuvor auf Elfmeter für uns hätte entscheiden können. Laurenz Dehl meint schon, dass er am Fuß getroffen worden ist und den Ball gespielt hat.

Es gab wieder sehr viele strittige Szenen, und gefühlt wird jede zu unserem Nachteil entschieden. Nach drei Runden haben wir zwei Partien, in denen man danach viel über Schiedsrichterentscheidungen reden muss und sich sehr benachteiligt fühlt. Es ist im Moment sehr schwierig für uns. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, als wären wir mit den Entscheidungen gut weggekommen."

