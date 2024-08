Keiner der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs hat bisher in der noch jungen Saison 2024/25 ein derartiges Mammutprogramm absolviert wie der SK Rapid, bei dem eine "englische Woche" auf die andere folgt. Und auch ein Erfolg auf den anderen. In wettbewerbsübergreifend acht Pflichtpartien blieb das Team vom deutschen Cheftrainer Robert Klauß unbesiegt (7S, 1U), holte heute mit dem 2:0-Heimsieg über die bis dato noch unbesiegte WSG Tirol. den siebenten Sieg, ist in der Liga nach drei Runden erster Verfolger von Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (makellos mit neun Punkten). Entsprechend positiv die Wortspenden aus Hütteldorf...

Erst mal abkühlen in diesen strapaziösen Akkordwochen für Guido Burgstaller & Co.. Doch Siege setzen Kräfte frei. Der Routinier ist mit dem SK Rapid weiter auf Erfolgskurs und wettbewerbsübergreifend in acht Pflichtpartien unbesiegt (7S, 1U). Den Flow gilt es nun in die nächste "englische Woche" für das Klauß-Team mitzunehmen in das Europa League-Play-off.

„Wir haben auch selbst Euphorie in uns und es macht einfach Spaß im Moment"

Robert Klauß (Trainer SK Rapid):

…auf die Frage, ob man bei Rapid schon träumen darf: „Die Frage ist ja immer, wer darf träumen und wer möchte träumen. Ich als Trainer sehe mich immer so ein bisschen als Regulativ, in beide Richtungen. Wenn wir nicht gut spielen und verlieren ist nicht alles schlecht, und wenn wir gewinnen ist nicht immer alles gut. Aber ich finde es gut, dass wir Euphorie haben, dass wir Euphorie im Stadion, im Umfeld, im Verein haben.

Das ist wichtig, das brauchen wir um einfach auch Freude daran zu haben. Wir haben auch selbst Euphorie in uns und es macht einfach Spaß im Moment. Trotzdem ist immer ein gutes Maß dabei wichtig, wie die Leistungen zustande kommen und was wir dafür tun müssen. Dann können wir auch alle ein bisschen träumen, aber es ist noch sehr, sehr früh in der Saison und deswegen bin ich eher Freund davon, etwas ruhiger zu bleiben.“

…über die Leistung seiner Mannschaft: „Zum Fliegen gibt es heute keinen Grund. Es war gut, es war okay, aber wir hatten schon ein paar Phasen im Spiel, mit denen ich nicht so ganz einverstanden war, wo wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben. Mitte der ersten Halbzeit, Ende der zweiten Halbzeit war dann nicht so gut. Trotzdem war es ein klarer Heimerfolg, hätte höher ausfallen können, Chancen waren da. Wir brauchen jetzt auch nicht zu kritisch sein, aber es ist gut, dass nicht alles flüssig heute war, dann haben wir noch etwas zum Arbeiten.“

„Sie sind aber trotzdem die vierte Kraft in Portugal, hinter den drei Großklubs"

…über das kommende Duell gegen Sporting Braga: „Da ist ein bisschen Unruhe im Verein gewesen, das haben wir mitbekommen. Sie sind aber trotzdem die vierte Kraft in Portugal, hinter den drei Großklubs. Sie haben immer gute Fußballer, viel individuelle Qualität, wir bereiten uns gut vor. Wir müssen frisch werden, das ist wichtig, weil ich glaube, dass wir extrem viel Frische gegen den Ball brauchen. Wir müssen intensiv, aggressiv sein, aber es muss auch die Idee passen, wie wir sie verteidigen wollen.

Mit Ball haben wir unsere Räume und Abläufe ganz gut gefunden, gegen den Ball müssen wir uns immer an den Gegner anpassen. Wir brauchen auch ganz viel Vertrauen und Selbstvertrauen. Das ist immer so der Schlüssel, dass wir auch auswärts mit breiter Brust auftreten, an uns glauben und auch wie in Trabzon in einem lauten, vollen Stadion von Beginn an zeigen, dass wir da sind.“

„Grundsätzlich war das eine stabile Leistung"

Guido Burgstaller (Spieler SK Rapid):

…über das Spiel: „Ich muss schon das 1:0 schießen, dann tun wir uns vielleicht noch ein bisschen leichter. Aber grundsätzlich war das eine stabile Leistung.“

…über seine Spielweise und sein Karriereende: „Noch fühle ich mich gut und das war immer meine Spielweise. Wenn ich mich körperlich gut fühle, und das tue ich gerade, dann kann ich auch Leistung bringen. Von dem her macht es einfach gerade Spaß. Wir schauen jetzt einmal, aktuell macht es sehr Spaß.

Vielleicht ist es auch deshalb, weil ich es genieße und körperlich gut drauf bin, keine Schmerzen habe. Ich glaube, das ist in dem Fußballalter, in dem ich gerade bin, immer das Wichtigste und von dem her genieße ich jedes Spiel.“

Absoluter Aktivposten für den SK Rapid gegen die WSG Tirol: Isak Jansson.

„Wir schaffen das“

Isak Jansson (Spieler SK Rapid):

…über das Spiel: „Wir hatten schon viele Chancen, haben aber auch den Ball etwas zu häufig verloren. Wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Meine Leistung war auch gut. Ich will immer mehr machen, hatte gute Aktionen und hoffentlich gelingt das auch in Braga.“

…auf die Frage, was die Saison möglich ist mit Rapid: „So früh ist es schwierig, das zu sagen. Wir wollen einfach weitermachen mit unseren guten Leistungen und weiter arbeiten.“

…über das kommende Spiel gegen Sporting Braga: „Natürlich wird es schwierig, aber wir sind gut drauf. Wir haben auch vor zwei, drei Tagen gespielt und wir sind gut drauf, auch körperlich. Wir schaffen das.“

„Dass das mit zwei Assists gleich funktioniert ist natürlich gut"

Benjamin Böckle (Linksverteidiger SK Rapid):

…über das Spiel: „Es ist natürlich super, vor den eigenen Fans im Stadion zu spielen, das macht richtig Spaß. Mit dem Sieg, dem 2:0, in einer so intensiven Phase, ist es natürlich super. Das werde ich länger nicht vergessen.“

…über seine Leistung: „Ich versuche einfach immer, meine beste Leistung zu bringen, einfach immer alles für die Mannschaft zu geben. Dass das mit zwei Assists gleich funktioniert ist natürlich gut, aber es gibt noch immer Sachen zu verbessern.“

Erlebt derzeit seinen "x-ten Frühling": SK Rapid-Sturmtank Guido Burgstaller, hier im Duell mit WSG Tirol-Innenverteidiger Jamie Lawrence.

„Das wird aber die schwierigste Aufgabe überhaupt“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Leistung von Rapid: „Rapid hat nicht enttäuscht, von der Leistung her. Man kann jetzt, wenn man Rapid zuschaut, ein gewisses Leistungsniveau erwarten, und zwar vor allem im Offensivspiel. Und das ist vollkommen aufgegangen. Rapid ist mittlerweile erwartbar. Und ich bin mit dieser Aussage in den Fußstapfen von Trainer Klauß, der ja jetzt auch immer wieder die Notbremse zieht, wenn alles zu euphorisch wird.“

…über die Fitness von Guido Burgstaller: „Letzte Saison hat er teilweise auch Verletzungsprobleme gehabt, aber jetzt sieht man, auch in sehr wichtigen Spielen, welche unglaubliche Laufleistung er bringt. Was mir besonders gefällt ist, dass er das Gespür dafür hat, wann er den Ball sichern muss. Er hat nie Ballverluste, die weh tun.“

…über das Duell von Rapid mit Sporting Braga: „Portugal ist eine höher einzuschätzende Liga. Dort gibt es Teams wie Sporting, wie Benfica oder den FC Porto. Und Braga ist immerhin auch in diesem Bereich der Top fünf zu finden. Das wird eine sehr harte Nuss und wenn Rapid in Braga etwas mitnimmt, zumindest einmal ein Unentschieden, dann steigen sicher die Chancen. Das wird aber die schwierigste Aufgabe überhaupt.“

…über Rapids Ziele für die Saison: „Das Ziel ist zunächst einmal, sich wirklich für die Europa League zu qualifizieren. Das ist ein großer Schritt. Dort kann man so viel Erfahrung sammeln, die man in der Meisterschaft dann auch mitverwenden kann. Das Geld ist ein anderes Thema.“

„Es läuft alles sehr rund"

Peter Stöger (Sky Experte):

…über Rapid: „Rapid ist einfach richtig gut drauf. Momentan haben sie so eine Phase, wo man erwarten kann, was kommen wird, an einem normalen Tag. Mal schauen, wie lang so eine Serie oder so eine Reise andauert.

Momentan sieht es halt so aus, auch von der Formation her, es wurde nicht viel getauscht und es ist nur eine Spitze dazugekommen. Es war wichtig die Punkte mitzunehmen, es läuft alles sehr rund.“

…darüber, ob Rapid von dem Meistertitel träumen darf: „Ich glaube, die Top vier können sie sicher erreichen, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Ansonsten ist es schwer vorherzusehen. Mit der Punkteteilung im Frühjahr kommen im Frühjahr die ganz wichtigen Spiele. Von denen kann dann Rapid profitieren oder eben nicht. Es gibt keine Liga, die im Frühjahr spannender ist und weniger vorherzusehen ist als unsere. Wegen der Punkteteilung.

Es ist noch eine Transferperiode dazwischen. Aber so wie sie auftreten ist einfach schön anzusehen. Da ist Kreativität drin, da ist Tempo drin, da ist Organisation drin, das haben sie gut hinbekommen. Sie haben verschiedene Varianten, wie sie spielen können. Es ist cool, das machen sie gut.“

