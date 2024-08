In der wettbewerbsübergreifend vierten Pflichtpartie hat es die WSG Tirol unter Neo-Cheftrainer Philipp Semlic erstmals erwischt, gingen die Wattener leer aus. Wobei den Gästen ohnehin klar gewesen sein dürfte, dass das die "Hürde Hütteldorf" hoch ist, der SK Rapid derzeit im Flow befindlich und verdient mit 2:0 siegreich blieb. Doch die erste Saison-Niederlage wird die Tiroler nicht umwerfen. Nachfolgend WSG-STATEMENTS.

War sich der Schwere der Aufgabe beim favorisierten SK Rapid bewusst: WSG Tirol-Trainer Philipp Semlic.

„Die Leistung meiner Mannschaft war absolut in Ordnung"

Philipp Semlic (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Ich muss sagen, dass die Leistung meiner Mannschaft absolut in Ordnung war. Es war sehr couragiert, sehr mutig in vielen Phasen. Gerade im ersten und zweiten Drittel finde ich, dass wir im Ballbesitz Rapid schon vor Probleme gestellt haben. Aber da, wo es dann darum geht, etwas zu ernten, aus diesen guten Phasen in der Box zu Torabschlüssen zu kommen, das ist uns nicht geglückt.

Das hätten wir gebraucht, um dieses Spielglück auf unsere Seite zu holen. Situationen waren da, wir haben sie leider nicht sauber zu Ende gespielt. Auch die zwei Verletzungen sind natürlich nicht optimal und genau in dieser Phase, wo die zwei Wechsel waren, waren wir nicht ganz klar in der Struktur, haben dann leider die zweite Stange nicht gut verteidigt und Rapid hat das eiskalt ausgenutzt.

Das ist halt dann diese riesige Qualität, die sie da vorne haben. In der zweiten Halbzeit sind wir dann gut hineingekommen, aber durch die Standardsituation war es dann so, dass der Deckel drauf war. Wir haben trotzdem mutig weitergespielt, aber es ist uns nicht geglückt, den Anschlusstreffer zu erzielen, den es gebraucht hätte, um da am Ende vielleicht noch ein bisschen Druck zu entwickeln.“

„Wollen Fußball auf Platz bringen und Wahrscheinlichkeit hochhalten, dass wir konstant punkten können!"

…was er aus dem Spiel mitnimmt: „Es ist bei uns vor allem ein Prozess. Es geht einerseits natürlich um Ergebnisse, dessen sind wir uns bewusst, aber wir wollen unsere Mannschaft weiterentwickeln. Wir wollen Fußball auf den Platz bringen und die Wahrscheinlichkeit hochhalten, dass wir konstant punkten können. Das wird für uns als WSG Tirol sehr wichtig sein.

Wir wissen das alles sehr genau einzuschätzen, auch unseren Saisonstart mit vier Punkten, das Bayern München Spiel und auch heute diese Leistung. Wir wissen schon, dass wir noch Arbeit vor uns haben, sehr viel Arbeit sogar. Dort wollen wir die Mannschaft hinentwickeln und wir sind so bodenständig zu sagen, dass es unsere Aufgabe ist und wir daran weiter arbeiten wollen.“

Auch wenn der Einsatz bei Matthäus Taferner und der WSG Tirol stimmte, behaupteten sich letztendlich verdient Lukas Grgic und der SK Rapid.

„Du kannst gegen Rapid nicht alles verteidigen, so wie die drauf sind"

Jamie Lawrence (Innenverteidiger WSG Tirol): „Wir haben es eigentlich gut gemacht, vor dem Tor können wir aber noch mehr rausholen. Im Endeffekt waren es zwei Flankenbälle die wir nicht gut verteidigt haben, das ist ärgerlich. Vor allem weil wir in der Offensive selbst auch ein paar Standardsituationen gehabt haben."

Peter Stöger (Sky Experte) über die Rolle der WSG in den kommenden Wochen: „Heute war ein couragierter Auftritt, der war in Ordnung. Du kannst gegen Rapid nicht alles verteidigen, so wie die drauf sind. Strafraumsituationen hatten sie so nicht, aber es war eine Leistung wo ich sage, sie hätten in Rapids schlechteren Zeiten sogar etwas mitnehmen können.

So wie Rapid aktuell auftritt, reicht es halt nicht, aber es war ein Auftritt, der okay war. Sie werden sich trotzdem bei den zweiten sechs wiederfinden, in irgendeiner Form. Alles was sie mitnehmen ist für sie gut, weil es wird halbiert werden und sie werden in der Gruppe unten spielen. Nach oben sehe ich sie nicht, auch wenn die Auftritte bis jetzt vollkommen in Ordnung sind.“

Siehe auch:

Robert Klauß nach SK Rapid-Sieg über WSG Tirol „Zum Fliegen gibt es keinen Grund"

Spielfilm im Liveticker

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria und WSG Tirol

Fotos: Josef Parak