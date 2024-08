So schnell geht das im Fußball. Vor zwei Wochen nach der ÖFB-Cup-Pleite und Auftakt-Niederlage in der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol (1:2) noch dunkle Wolken über dem Schnabelholz, herrscht seit zwei Runden und zwei Siege später eitel Sonnenschein. Witterungsbedingt beim Duell der dritten Runde zwischen dem SCR Altach und Wolfsberger AC zwar nicht, doch in diesen Tagen kann das Team von Joachim Standfest nichts trüben. Der ehemalige Spieler von RZ Pellets WAC-Trainer Dietmar Kühbauer besiegte seinen Lehrmeister mit den Vorarlbergern mit 2:0. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Gustavo Santos rockt derzeit mit den Rheindörflern die Liga, erzielte alle fünf Altacher Treffer und schnürte gleich zwei Mal en suite einen Doppelpack.

„Ich glaube nicht, dass es ein allzu gutes Fußballspiel von uns war"

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach) über...

…das Spiel: „Ich glaube nicht, dass es ein allzu gutes Fußballspiel von uns war. Wir haben schon gute Phasen gehabt, defensiv waren wir wieder sehr gut, das muss man sagen. Über die ganze Zeit haben wir dem WAC viel Ballbesitz gelassen aber dort, wo wir attackiert haben, waren wir sehr kompakt und sehr aggressiv, die letzte Reihe ist perfekt gestanden. So kommt man dann zu einem Erfolg.

Das Spiel mit dem Ball ist natürlich ausbaufähig. Wir haben schon die eine oder andere gute Phase gehabt, aber auch speziell in der zweiten Halbzeit lösen wir uns zu wenig und finden zu selten den Spieler, den wir brauchen, um uns den Freiraum zu schaffen.“

…Gustavo Santos und seinen Stellenwert für die Mannschaft: „Er hat noch den gleichen Stellenwert wie letztes Jahr. Wir haben vor dem Spiel schon geredet, man braucht nicht auf die vier oder fünf Tore schauen, die er letztes Jahr geschossen hat, der hätte letztes Jahr auch viel mehr geschossen. Er hatte nur das Pech, dass er von den 18 Einsätzen nur bei acht fit war.

Das macht es aus. Jetzt hat er die Vorbereitung hinter sich und ist verletzungsfrei. Dass er ein guter Spieler ist wissen wir und der Stellenwert in der Mannschaft ist sehr hoch.“

„Altach ist ein kleines Dorf, da triffst du jeden beim Einkaufen und so"

…die Bedeutung des Heimsiegs für das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft: „Ich glaube nicht, dass das Verhältnis dramatisch war. Ich weiß, was im ersten Spiel passiert ist, dass die Leute ihren Unmut kundtun, das ist auch in Ordnung und wichtig gewesen. Aber Altach ist ein kleines Dorf, da triffst du jeden beim Einkaufen und so, da gibt es aber auch keine bösen Worte, wenn du dir da gegenüber stehst.

Jeder versteht die Situation und verweist eben darauf, dass wir schon sehr lange auf einen Erfolg warten, nicht nur letztes Jahr, sondern auch die letzten vier Jahre. Das kommt alles zusammen. Fußball ist ein Ergebnissport und deswegen genießen wir das, aber es war vorher nicht dramatisch und ist es auch jetzt nicht.“

„Vor zwei Wochen waren wir quasi der fixe Absteiger"

Lukas Fadinger (Spieler SCR Altach) über...

…was den guten Saisonstart ermöglicht hat: „Es war eine mannschaftlich sehr geschlossene, reife Leistung. Vor zwei Wochen waren wir quasi der fixe Absteiger und jetzt stehen wir richtig gut da, finde ich. Harte Arbeit wird belohnt.“

…Gustavo Santos: „Ich weiß nicht was mit dem los ist, der explodiert gerade richtig. Von mir aus kann er so weiter treffen. Ob er da bleibt oder nicht, weiß ich nicht, aber wir hoffen es natürlich alle. Wir werden ihn in der Kabine noch auf die Seite holen müssen.“

…die Bedeutung des Heimsiegs für die Beziehung zu den Fans: „Es tut allen extrem gut. Man merkt auch, was für eine Energie entstehen kann. Das ganze Stadion ist auf einmal aufgestanden. Das war natürlich unser Ziel, dass wir so lange warten mussten, ist natürlich schade, aber jetzt ist es passiert. Umso schöner ist es.“

Dejan Stojanovic (Torhüter SCR Altach) vor dem Spiel über die „Standfest raus“ Rufe nach dem ersten Heimspiel: „Ich denke, dass es sicher etwas mit der letzten Saison zu tun hat. Wir haben seit Dezember glaube ich kein Heimspiel gewonnen und die Fans wollen natürlich auch einmal ein Erfolgserlebnis erleben daheim.

Ich denke, dass wir die ersten beiden Spiele, im Cup und auch in der Liga, vielleicht nicht so ernst genommen haben wie wir es hätten sollen. Natürlich ist da eine große Enttäuschung bei den Fans, was ich auch verstehe.“

Vesel Damaku und die Altacher stoppten WAC-Wirbelwind Thierno Ballo und holten den ersehnten ersten Heimsieg im Kalenderjahr 2023.

„Ganz ehrlich, ich will eine weitaus bessere Leistung sehen"

Dietmar Kühbauer (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Ich denke, dass wir genau wissen, dass wir weitaus besser spielen müssen und können, das ist ganz klar. Es ist immer schön, wenn man nach dem Spiel so etwas sagt. Ich glaube, wir haben in den 90 Minuten definitiv alle Möglichkeiten, das zu ändern.

Es ist zwar auch schön, dass wir wahrscheinlich mehr vom Spiel gehabt haben, aber ich glaube, das Tor steht in der Mitte und im letzten Drittel waren wir einfach nicht so, wie man sein muss, damit man Tore erzielen kann.“

…das kommende Spiel gegen den GAK 1902: „Ganz ehrlich, ich will eine weitaus bessere Leistung sehen. Ich weiß, dass die Burschen das können, aber ich denke, dass jeder etwas drauflegen muss, so ehrlich muss man sein. Wir sind nicht hier hergefahren, damit wir verlieren. Altach hat versucht, ihr Spiel durchzuziehen, wir haben es ihnen ermöglicht, aber es wäre weitaus mehr möglich gewesen.“

„Vielleicht übernimmt Altach heuer diese Rolle, dass man unter die Top sechs rutscht"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…was er sich von den Altacher Fans erwartet: „Nach einem Spiel den Trainer abmontieren zu wollen und nach zwei weiteren Spielen ist man plötzlich vierter mit sechs Punkten, da muss auch eine Reaktion von den Fans kommen. Und die erwarte ich mir.“

…Gustavo Santos: „Fünf Treffer für Altach zu erzielen, das ist schon eine Leistung. Wir erinnern uns, die ersten drei Tore hat er über die Innenstange erzielt, indem er auf der Abseitslinie gewartet hat, bis er in die Tiefe sprinten konnte und dann die Tore gemacht hat. Heute sehen wir einen zusätzlichen Aspekt von ihm. Er ist auch ein Stürmer, der im Strafraum trifft. Er ist nicht nur ein Konterstürmer, sondern auch einer, der im Strafraum oder im Fünferraum treffen kann. Santos ist momentan für Altach eine Aktie und wenn er weiter so trifft, werden sie auch noch Geld mit ihm verdienen.“

…die Tabellensituation der Altacher: „Der Blick auf die Tabelle ist sehr motivierend. Wir wissen ja, jede Saison gibt es ein Überraschungsteam. Klagenfurt war es jetzt drei Mal, das war fast keine Überraschung mehr. Hartberg hat es auch einmal geschafft, der WAC und die WSG waren einmal oben. Vielleicht übernimmt Altach heuer diese Rolle, dass man unter die Top sechs rutscht. Möglich ist alles.“

„Wäre es ein Treppenwitz, wenn sie einen Stürmer wie ihn verkaufen“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…Gustavo Santos: „Er war ja voriges Jahr auch gut. Er war immer wieder verletzt, war wieder da, dann wieder raus. Man hat aber immer wieder gesehen, dass er den Unterschied ausmachen kann in dieser Mannschaft. Jetzt ist er fit, klar kann er 15 Tore machen, wieso nicht. Bei der ganzen Situation und allem, was wir über Altach schon diskutiert haben, wäre es ein Treppenwitz, wenn sie einen Stürmer wie ihn verkaufen. Bei aller Liebe wäre das irgendwo skurril.“

…die mögliche Reaktion von Dietmar Kühbauer nach der Niederlage: „So wie ich ihn kenne wird er das ganz klar ansprechen. Wir haben auch gesehen, was er damit meint, dass sie es ihnen leicht gemacht haben. Da kenne ich Didi zu gut, da will er Aktivität sehen. Es geht nicht um Fehler, sondern er möchte Aktivität sehen, dass jemand am Spiel teilnimmt und etwas machen möchte. Das ist auch bei dem Interview herausgekommen.“

