Nicht nur der gebürtige Salzburger und ÖFB-Team-EM-Torhüter Patrick Pentz (Bröndby IF) spielt derzeit in der dänischen Superliga, sondern künftig wohl auch der 20-jährige Deutsche Jonas Krumrey, geboren am Chiemsee in Bayern. Wie das dänische Medium "Tipsbladet" berichtet, verleiht der FC Red Bull Salzburg den 1,93 Meter großen Goalie für ein Jahr an Erstligist Lyngby BK.

Hinter Blaswich & Schlager Torhüter Nummer drei bei RBS

Jonas Krumrey, der beim Vizemeister noch bis Juni 2027 unter Vertrag steht, wäre in der Saison 2024/25 nach derzeitigem Stand bei den Roten Bullen hinter den beiden etablierten Torhütern Janis Blaswich und ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager lediglich die Nummer drei gewesen.

In der Vorbereitung erhielt das deutsche Torhüter-Talent die Gelegenheit, regelmäßig das Tor im Team von Neo-Cheftrainer Pepijn Lijnders zu hüten, da sowohl Blaswich als auch Schlager verletzungsbedingt ausfielen. Pünktlich zum Saisonstart kehrte Blaswich jedoch wieder ins Team zurück, und auch Schlager stand am vergangenen Samstag nach seiner Knieverletzung beim 1:0-Sieg bei seinem Ex-Klub LASK erstmals wieder im Kader.

Unter diesen Umständen hätte Krumrey in dieser Spielzeit nur wenig Einsatzzeit bekommen, was nun zur Entscheidung führte, ihn nach Dänemark zu verleihen. Bereits Anfang der nächsten Woche soll der gebürtige Bayer einsatzbereit sein und könnte dann das Tor von Lyngby BK hüten. In den ersten fünf Spielen der neuen Superliga-Saison setzte Lyngby auf den 31-jährigen Jannich Storch, während mit dem 32-jährigen David Jensen ein weiterer erfahrener Torhüter im Kader steht. Trotz dieser Optionen wartet Lyngby BK noch auf den ersten Saisonsieg und rangiert derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Jonas Krumrey soll in Dänemark Spielpraxis sammeln

Die Salzburger verfolgen damit eine bewährte Strategie, Nachwuchstalente in Dänemark Spielpraxis sammeln zu lassen. Bereits in der Vergangenheit wurde der deutsche Torhüter Nico Mantl an dänische Vereine verliehen, bevor er schließlich im Sommer fest nach Portugal zum FC Arouca wechselte.

Jonas Krumrey kam 2017 aus der Jugend des FC Bayern München zur Red Bull Fußball Akademie Salzburg. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsteams und spielte auch für RBS-Kooperationspartner FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga sowie für die Roten Bullen in der UEFA-Youth League. Einen Pflichtspieleinsatz für die Profimannschaft des FC Red Bull Salzburg konnte er jedoch bislang noch nicht verbuchen.

Mit der Leihe nach Lyngby BK bietet sich dem jungen Torhüter nun die Möglichkeit, wertvolle Erfahrung auf professioneller Ebene zu sammeln und sich weiterzuentwickeln.

𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬 💫 pic.twitter.com/hmDCdt2g6G — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 18, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL