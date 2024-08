Das Leitbild des SK Rapid gilt als Kompass des Vereins und zeigt, welche Werte den Hütteldorfer:innen am grün-weißen Herzen liegen. Damit das verschriftlichte Leitbild (siehe hier) noch greifbarer wird, hat sich der Verein nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der österreichische Rekordmeister ist ab sofort der erste Verein weltweit (!), der sein Leitbild in Form einer aufwändig produzierten Bildgeschichte – gemeinsam mit der gesamten Rapid-Familie – abbildet und erzählt.

Das LeitBILD. Gemeinsam mit Gigapixelfotograf Lukas M. Hüller und der Rapid-Familie ist ein Wimmelbild des Leitbilds entstanden.

LeitBILD als Kunstwerk

Umgesetzt wurde das innovative Projekt mit dem renommierten Gigapixelfotografen Lukas M. Hüller. Spieler:innen, Nachwuchsspieler:innen, Mitarbeiter:innen, Sponsor:innen, Fans und noch viele mehr stellen somit in Form zahlreicher Szenen, die sich am Leitbild orientieren, die zentralen Werte, die Geschichte und die Zukunft des SK Rapid dar. Das Ergebnis ist nun ein extrem hochauflösendes Wimmelbild, auf dem sich alle Teilnehmenden wiedererkennen können.

Das LeitBILD ist ab sofort in den Fanshops des SK Rapid sowie unter rapidshop.at als edles, hochaufgelöstes Poster erhältlich. Darüber hinaus können alle interessierten Rapidler:innen via www.skrapidleitbild.at bequem von zuhause aus in jedes kleine Detail des Bildes eintauchen. Hierfür muss einfach das Mausrad oder die angezeigte Navigation im Bild verwendet werden – auf mobilen Endgeräten wird empfohlen, das Bild im Querformat anzeigen zu lassen.

V.l.: Daniel Mandl und Lukas Hüller mit dem Poster des LeitBILDs.

„Unsere mehr als 21.000 Vereinsmitglieder werden von diesem Bild begeistert sein"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann sagt: „Ich kenne und schätze den Fotokünstler Lukas Hüller seit einigen Jahren und durfte nun schon zum dritten Mal bei einem Projekt von ihm mitwirken. Die Umsetzung der Idee, die auch dazu dient, unser Leitbild in der Rapid-Community noch präsenter zu machen, ist ihm wieder fantastisch gelungen.

Ich denke, dass auch unsere erstmals mehr als 21.000 Vereinsmitglieder, von denen einige bei den Fotoshootings dabei waren, von diesem Bild begeistert sein werden. Organisatorisch haben der Fotograf und sein kleines Team sowie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SK Rapid, denen ich auch an dieser Stelle für ihren Einsatz danken möchte, einige Hürden mit Bravour gemeistert.“

Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH, zum Projekt: „Wir wollten unseren Werte-Kompass mit der bildhaften Inszenierung noch greifbarer machen und ich glaube, das ist uns mit diesem farbenfrohen Kunstwerk eindeutig gelungen. Es haben sehr viele Menschen mitgewirkt, weshalb ich mich an dieser Stelle bei jeder einzelnen Rapidlerin und jedem einzelnen Rapidler für die großartige Mitarbeit bedanken möchte!“

Lukas M. Hüller, Gigapixelfotograf: „Bei diesem großen Projekt gab es zahlreiche Herausforderungen, von der Organisation der Mitwirkenden bis zum Regen am Shooting-Tag. Doch im Endeffekt haben wir alles großartig gemeistert. Wir haben hunderte Einzelbilder aufgenommen, die das Wimmelbild nach vierwöchiger Arbeit entstehen haben lassen“.

„Wir haben auf dem Bild alle wichtigen Punkte des Leitbilds versteckt, jede Szene steht sozusagen für einen Teil des Leitbilds, aber auch für die alte Rapid-Hymne und das grün-und-weiße Band, welches sich quer durch das Kunstwerk zieht. Die Einzelbilder haben wir schließlich im Nachhinein eindrucksvoll postproduktiv zusammengebaut“, sagt Daniel Mandl, Ideengeber des Projekts, abschließend.

